Kettős mérce Párizsból: az ENSZ-re hivatkoznak Venezuelában, fegyverrel garantálnák a békét Ukrajnában
A francia kormány törvénytelennek minősítette az Egyesült Államok venezuelai katonai akcióját, miközben elítélte Nicolás Maduro rendszerét. Sébastien Lecornu az ENSZ Alapokmányára hivatkozva bírálta Washingtont, ugyanakkor Párizs Emmanuel Macron vezetésével Keir Starmerrel közösen katonai jelenlétre készül Ukrajnában.
Ellenzéki felszólalásra reagálva a tárcavezető elmondta, világos a véleménye az amerikai akcióval kapcsolatban, ám felhívta a figyelmet arra, hogy a Maduro-kormányzat kínzásokban és törvénytelen őrizetbe vételekben bűnös.
Lecornu egyúttal a demokratikus átmenet fontosságát hangoztatta, amelyet szerinte Edmundo González Urrutiának, a latin-amerikai országban 2024-ben tartott elnökválasztás ellenzéki jelöltjének kellene vezetnie, valamint felszólította a parlamentet, álljanak ki a Franciaország által képviselt értékek mellett, amelyek egyúttal az ENSZ Alapokmányának értékei is.
Emmanuel Macron francia elnök már a hét végén demokratikus átmenetet szorgalmazott Venezuelában, és szintén a Párizs által a választás győztesének tartott Urrutia nevét említette mint olyan személyét, aki az átmenetet megvalósíthatja.
Macron és Starmer már katonai központok létrehozásáról beszél
Miközben a francia miniszterelnök az ENSZ Alapokmányának értékeit hangoztatja, Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron bejelentették, hogy katonai támaszpontokat szándékoznak létrehozni Ukrajnában, ha megvalósul a békemegállapodás – írja a BBC.
A koalíció célja, hogy segítse a tartós béke megteremtését, és az Egyesült Államokkal együttműködve garantálja Ukrajna hosszú távú biztonságát
–jelentette ki a brit miniszterelnök.
A megállapodás utat nyit az egyesült királyságbeli és francia csapatok ukrajnai bevetése előtt
– mondta Starmer.
A brit miniszterelnök elmondta, hogy aláírtak egy szándéknyilatkozatot az erők Ukrajnába történő bevetéséről békeszerződés esetén.
– Ez alapvető része annak a szilárd elkötelezettségünknek, hogy hosszú távon Ukrajna mellett állunk – mondta Starmer.
A francia elnök korábban is nyíltan beszélt arról, hogy csapatokat küldene Ukrajnába
Mint arról már beszámoltunk, Emmanuel Macron korábban is nyilatkozott arról, hogy három NATO-ország is csapatokat küldene Ukrajna területére. A francia elnök a nyilatkozatában azt is hangoztatta, hogy nem szabad gyengeséget mutatni az orosz fenyegetéssel szemben.
Oroszországnak gyakorlatilag tíz éve tudatosan az a stratégiája, hogy újra birodalommá váljon, vagyis minden irányba terjeszkedjen.
