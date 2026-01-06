Kettős mérce Párizsból: az ENSZ-re hivatkoznak Venezuelában, fegyverrel garantálnák a békét Ukrajnában

Ellenzéki felszólalásra reagálva a tárcavezető elmondta, világos a véleménye az amerikai akcióval kapcsolatban, ám felhívta a figyelmet arra, hogy a Maduro-kormányzat kínzásokban és törvénytelen őrizetbe vételekben bűnös.

Lecornu egyúttal a demokratikus átmenet fontosságát hangoztatta, amelyet szerinte Edmundo González Urrutiának, a latin-amerikai országban 2024-ben tartott elnökválasztás ellenzéki jelöltjének kellene vezetnie, valamint felszólította a parlamentet, álljanak ki a Franciaország által képviselt értékek mellett, amelyek egyúttal az ENSZ Alapokmányának értékei is.

Emmanuel Macron francia elnök már a hét végén demokratikus átmenetet szorgalmazott Venezuelában, és szintén a Párizs által a választás győztesének tartott Urrutia nevét említette mint olyan személyét, aki az átmenetet megvalósíthatja.

Macron és Starmer már katonai központok létrehozásáról beszél



Volodimir Zelenszkij, Emmanuel Macron és Keir Starmer. Fotó: AFP

Miközben a francia miniszterelnök az ENSZ Alapokmányának értékeit hangoztatja, Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron bejelentették, hogy katonai támaszpontokat szándékoznak létrehozni Ukrajnában, ha megvalósul a békemegállapodás – írja a BBC.

A koalíció célja, hogy segítse a tartós béke megteremtését, és az Egyesült Államokkal együttműködve garantálja Ukrajna hosszú távú biztonságát

–jelentette ki a brit miniszterelnök.

A megállapodás utat nyit az egyesült királyságbeli és francia csapatok ukrajnai bevetése előtt

– mondta Starmer.

A brit miniszterelnök elmondta, hogy aláírtak egy szándéknyilatkozatot az erők Ukrajnába történő bevetéséről békeszerződés esetén.

– Ez alapvető része annak a szilárd elkötelezettségünknek, hogy hosszú távon Ukrajna mellett állunk – mondta Starmer.