Egy feltételezett második világháborús robbanótest került elő az ELTE Lágymányosi Campus és a BME „I” épülete közötti építkezési területen, a tűzszerész művelet idejére a rendőség kedd este lezárja a környéket – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének készenléti sajtószolgálata.
Estére lezárják Dél-Buda egyik legforgalmasabb részét, itt az oka
Ha az van ott, amire gyanakszanak, nagy a baj.
A tájékoztatás szerint hétfőn este érkezett a rendőrségi bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy az ELTE Lágymányosi Campus és a BME „I” épülete közötti építkezési területen földmunkálatok közben egy feltételezett robbanótestet találtak. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség kedd este nyolc órától mintegy kétszáz méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.
További Belföld híreink
A lezárás érinti a Magyar Tudósok körútját, az Infopark sétányokat, a Hevesy György utat és a Fehér Marcell Emlékparkot, valamint kiürítik a BME „I” épületét, az ELTE Lágymányosi Campus Déli Tömbjét, valamint az MBH Bank irodaépületét – közölték.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
„Mi nem fogunk meghalni Ukrajnáért” – plakátautók lepték el Győrt, akciózik a Fidelitas
Mohácsy István hangsúlyozta: a város fejlődése és a fiatalok lehetőségei csak békés környezetben biztosíthatók.
Rapid – Ambrózy, a „képregényhős” + videó
Hogy lesz-e folytatás? A beszélgetésből azt szűrhettük le, hogy itt nincs vége a munkának, amelyből Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke kimaradt.
„Slava Ukraini!” feliratú táblával tüntettek Orbán Viktor ellen a tiszások
Debrecenben is felbukkantak a Tisza Párt ukránpárti aktivistái.
Egy egész fegyverarzenált akart valaki becsempészni Magyarországra
A szerb határnál kapcsolták le a fegyvercsempészt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
„Mi nem fogunk meghalni Ukrajnáért” – plakátautók lepték el Győrt, akciózik a Fidelitas
Mohácsy István hangsúlyozta: a város fejlődése és a fiatalok lehetőségei csak békés környezetben biztosíthatók.
Rapid – Ambrózy, a „képregényhős” + videó
Hogy lesz-e folytatás? A beszélgetésből azt szűrhettük le, hogy itt nincs vége a munkának, amelyből Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke kimaradt.
„Slava Ukraini!” feliratú táblával tüntettek Orbán Viktor ellen a tiszások
Debrecenben is felbukkantak a Tisza Párt ukránpárti aktivistái.
Egy egész fegyverarzenált akart valaki becsempészni Magyarországra
A szerb határnál kapcsolták le a fegyvercsempészt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!