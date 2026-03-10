Estére lezárják Dél-Buda egyik legforgalmasabb részét, itt az oka

A tájékoztatás szerint hétfőn este érkezett a rendőrségi bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy az ELTE Lágymányosi Campus és a BME „I” épülete közötti építkezési területen földmunkálatok közben egy feltételezett robbanótestet találtak. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség kedd este nyolc órától mintegy kétszáz méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.