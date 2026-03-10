magyar honvédségmagyar tudósok körútépületcampus

Estére lezárják Dél-Buda egyik legforgalmasabb részét, itt az oka

Ha az van ott, amire gyanakszanak, nagy a baj.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 10. 15:43
Fotó: Nagy Zoltán Forrás: MTVA
Egy feltételezett második világháborús robbanótest került elő az ELTE Lágymányosi Campus és a BME „I” épülete közötti építkezési területen, a tűzszerész művelet idejére a rendőség kedd este lezárja a környéket – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének készenléti sajtószolgálata.

A tájékoztatás szerint hétfőn este érkezett a rendőrségi bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy az ELTE Lágymányosi Campus és a BME „I” épülete közötti építkezési területen földmunkálatok közben egy feltételezett robbanótestet találtak. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség kedd este nyolc órától mintegy kétszáz méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.

A lezárás érinti a Magyar Tudósok körútját, az Infopark sétányokat, a Hevesy György utat és a Fehér Marcell Emlékparkot, valamint kiürítik a BME „I” épületét, az ELTE Lágymányosi Campus Déli Tömbjét, valamint az MBH Bank irodaépületét – közölték.

 

