„Elpattant bennem valami” – vallotta utóbb a miskolci nő, aki tönkretette az exe autóját

A rendőrök a nőt két nap múlva gyanúsítottként hallgatták ki. Az elkövető beismerő vallomást tett, elmondta, hogy meglátta a barátját az utcán két ismeretlen lánnyal, és rögtön tudta, hogy az egyikkel megcsalja őt, ezért elpattant hirtelen benne valami, ami miatt a partnere kocsiját megrongálta. A Miskolci Rendőrkapitányság az eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek – közölték.