„Elpattant bennem valami” – vallotta utóbb a miskolci nő, aki tönkretette az exe autóját

Másik két nővel látta.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 03. 10. 15:02
Side view of Hungarian police car with blue and white markings and “Rendőrség” text. rendőrautó Shutterstock/Jeremy Clein
illusztráció Fotó: Jeremy Clein Forrás: Shutterstock
Rongálás bűntett miatt folytatott eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 24 éves nővel szemben – írja a rendőrségi portál. 

A helyi elkövető tavaly augusztus 22-én este nyolc óra körül a barátja – Vörösmarty Mihály úton parkoló – autójának hátsó szélvédőjét betörte egy kővel, majd beült a kocsiba, az utastér berendezéseit megrongálta, az első ülések közötti könyöklőt kitörte, a hátsó ajtó ablaktekerőjét letörte, a visszapillantó tükröt lepattintotta, illetve a hangszóró vezetékeit is kiszakította, majd távozott.

A rendőrök a nőt két nap múlva gyanúsítottként hallgatták ki. Az elkövető beismerő vallomást tett, elmondta, hogy meglátta a barátját az utcán két ismeretlen lánnyal, és rögtön tudta, hogy az egyikkel megcsalja őt, ezért elpattant hirtelen benne valami, ami miatt a partnere kocsiját megrongálta. A Miskolci Rendőrkapitányság az eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek – közölték. 

 

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

