A legfelsőbb szintről erősítették meg: a Tisza ukránpárti

Most mindenki ül, gyertyát gyújt a templomban, imádkozik, hogy Orbán elveszítse a 2026-os választásokat, és hogy hatalomra kerüljön Európa-párti, egyébként Ukrajna-párti kormánykoalíció – és mellesleg ukránbarát is

– mondja Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere abban a videóban amit Orbán Viktor töltött fel közösségi oldalára. Kuleba mellett Magyar Péter is szerepet kapott: a videó emlékeztet minket arra, amikor a Tisza elnöke kihirdette a tiszás A nemzet hangja című konzultáció eredményeit, ahol a kitöltők 58 százaléka azt mondta: támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.

– A kérdésekre adott válaszaitok a Tisza-kormány programpontjainak sarokköve lesz – mondta Magyar Péter akkor.