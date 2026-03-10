Dmitro KulebaUkrajnaOrbán ViktorMagyar Péter

A legfelsőbb szintről erősítették meg: a Tisza ukránpárti

Videóban mutatta be Orbán Viktor Dmitro Kuleba legutóbbi, magyar választásokkal kapcsolatos megszólalását. A volt ukrán külügyminiszter egyértelműen kijelentette: a Tisza Párt és Magyar Péter az ukrán érdekeket képviseli.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 10. 15:25
Facebook Dmitro Kuleba, volt ukrán külügyminiszter
Most mindenki ül, gyertyát gyújt a templomban, imádkozik, hogy Orbán elveszítse a 2026-os választásokat, és hogy hatalomra kerüljön Európa-párti, egyébként Ukrajna-párti kormánykoalíció – és mellesleg ukránbarát is

 – mondja Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere abban a videóban amit Orbán Viktor töltött fel közösségi oldalára. Kuleba mellett Magyar Péter is szerepet kapott: a videó emlékeztet minket arra, amikor a Tisza elnöke kihirdette a tiszás A nemzet hangja című konzultáció eredményeit, ahol a kitöltők 58 százaléka azt mondta: támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.

– A kérdésekre adott válaszaitok a Tisza-kormány programpontjainak sarokköve lesz – mondta Magyar Péter akkor.

A miniszterelnök a videó mellé azt írta: „Zsák a foltját. A Tisza hatalomra akar kerülni, az ukránoknak meg kell egy ukránpárti kormány. Április 12-én mondjunk nemet az ukrán nyomulásra!”

 

Borítókép: Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter (Forrás: Facebook/Dmitro Kuleba)

 

