Itt van Macron bejelentése: európai katonák indulnak Ukrajnába

Az interjúban elmondta, hogy ezekben brit, francia és török katonai személyzet is részt vesz, feladatuk az ukrán erők kiképzése és a városok biztonságának garantálása lesz.

Macron hangsúlyozta, hogy a műveletet egy kormányközi koalíció keretében, nem a NATO égisze alatt hajtják végre,

és körülbelül húsz ország kész hozzájárulni – szárazföldön, tengeren vagy a levegőben –, mert szerinte „nem lehet tartós béke, ha az ukrán hadsereg korlátozottan képes megvédeni magát és elrettenteni bármilyen agressziót”. Kifejtette azt is, hogy csak az európaiak dönthetnek arról, hogyan kellene felhasználni az Európában lévő befagyasztott orosz vagyonokat, amelyeket Donald Trump – terve szerint – az Egyesült Államok vezette ukrajnai újjáépítés finanszírozására fordítana.

A francia elnök nyilatkozatában azt is hangoztatta, hogy nem szabad gyengeséget mutatni az orosz fenyegetéssel szemben.

Oroszországnak gyakorlatilag 10 éve tudatosan az a stratégiája, hogy újra birodalommá váljon, vagyis minden irányba terjeszkedjen

– mondta. A francia elnök ismét elmondta: Franciaország nem akar fiatal franciákat „Ukrajnába küldeni”.