Itt van Macron bejelentése: európai katonák indulnak Ukrajnába

Emmanuel Macron francia elnök úgy vélekedett kedden egy interjúban, hogy az amerikai elnök ukrajnai béketerve jó irányba mutat, de bizonyos elemein még javítani kell, hogy Ukrajna és Európa számára is elfogadhatók legyenek. „Békét akarunk, de nem olyan békét, amely kapitulációval lenne egyenértékű” – fogalmazott, hozzátéve, hogy csak az ukránok dönthetnek arról, milyen területi engedményekre hajlandóak.
Az a javaslat, ami most az asztalra került, arról ad képet, mi lenne elfogadható az oroszok számára. De ez vajon azt jelenti, hogy ezt kell elfogadni az ukránoknak és az európaiaknak is? A válasz az, hogy nem
– szögezte le Macron, aki szerint békekötés esetén Ukrajna első védelmi vonala az lenne, hogy újraszervezi hadseregét, erre vonatkozóan nem lehet korlátot szabni. Az Unian beszámolója szerint Emmanuel Macron francia elnök közölte, hogy a békemegállapodás aláírása után, nem a háború idején,
biztonsági garanciaerőket terveznek bevetni a frontvonaltól távol, például Kijevben és Odesszában.
