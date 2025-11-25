Macronukrajnai háborúNATOfrancia katonaEmmanuel Macron

Itt van Macron bejelentése: európai katonák indulnak Ukrajnába

Emmanuel Macron francia elnök az RTL-nek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy az amerikai béketervezet jó irányba mutat Ukrajna számára, ám bizonyos pontjait tovább kell finomítani. Macron hangsúlyozta: a tartós béke feltétele, hogy az ukrán hadsereg képes legyen megvédeni magát, ezért a békemegállapodás után három NATO-ország csapatait telepítik Ukrajnába.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 12:14
Itt van Macron bejelentése: európai katonák indulnak Ukrajnába Forrás: AFP
Emmanuel Macron francia elnök úgy vélekedett kedden egy interjúban, hogy az amerikai elnök ukrajnai béketerve jó irányba mutat, de bizonyos elemein még javítani kell, hogy Ukrajna és Európa számára is elfogadhatók legyenek. „Békét akarunk, de nem olyan békét, amely kapitulációval lenne egyenértékű” – fogalmazott, hozzátéve, hogy csak az ukránok dönthetnek arról, milyen területi engedményekre hajlandóak.

Emmanuel Macron úgy vélekedett kedden egy interjúban, hogy az amerikai elnök ukrajnai béketerve jó irányba mutat (Fotó: AFP)

Az a javaslat, ami most az asztalra került, arról ad képet, mi lenne elfogadható az oroszok számára. De ez vajon azt jelenti, hogy ezt kell elfogadni az ukránoknak és az európaiaknak is? A válasz az, hogy nem

– szögezte le Macron, aki szerint békekötés esetén Ukrajna első védelmi vonala az lenne, hogy újraszervezi hadseregét, erre vonatkozóan nem lehet korlátot szabni. Az Unian beszámolója szerint Emmanuel Macron francia elnök közölte, hogy a békemegállapodás aláírása után, nem a háború idején, 

biztonsági garanciaerőket terveznek bevetni a frontvonaltól távol, például Kijevben és Odesszában. 

Az interjúban elmondta, hogy ezekben brit, francia és török katonai személyzet is részt vesz, feladatuk az ukrán erők kiképzése és a városok biztonságának garantálása lesz. 

Macron hangsúlyozta, hogy a műveletet egy kormányközi koalíció keretében, nem a NATO égisze alatt hajtják végre, 

és körülbelül húsz ország kész hozzájárulni – szárazföldön, tengeren vagy a levegőben –, mert szerinte „nem lehet tartós béke, ha az ukrán hadsereg korlátozottan képes megvédeni magát és elrettenteni bármilyen agressziót”. Kifejtette azt is, hogy csak az európaiak dönthetnek arról, hogyan kellene felhasználni az Európában lévő befagyasztott orosz vagyonokat, amelyeket Donald Trump – terve szerint – az Egyesült Államok vezette ukrajnai újjáépítés finanszírozására fordítana.

A francia elnök nyilatkozatában azt is hangoztatta, hogy nem szabad gyengeséget mutatni az orosz fenyegetéssel szemben.

Oroszországnak gyakorlatilag 10 éve tudatosan az a stratégiája, hogy újra birodalommá váljon, vagyis minden irányba terjeszkedjen

– mondta. A francia elnök ismét elmondta: Franciaország nem akar fiatal franciákat „Ukrajnába küldeni”.

Macron beállt a fiatalokat a halálba küldő tábornok mögé
Macron beállt a fiatalokat a halálba küldő tábornok mögé (Fotó: AFP)

Macron korábban támogatásáról biztosította Fabien Mandon tábornokot, aki arra szólította fel az országot, hogy vállaljon „erőfeszítéseket” és fogadja el „gyermekeinek elvesztését” a nemzeti identitás védelme érdekében. A tábornok figyelmeztetése szerint Oroszország 2030-ra készülhet fel egy Nyugat-Európával szembeni konfrontációra. A felvetés hatalmas felháborodást váltott ki Franciaországban, ahol sokan nem akarnak meghalni Ukrajnáért.

Franciaország is katonai szolgálatot vezethet be

Korábban írtunk arról is, hogy Németország után Franciaország is bejelentheti az önkéntes katonai szolgálat bevezetését. A döntéshozók szerint mindez az orosz fenyegetés következménye – az európai társadalmak azonban hevesen tiltakoznak a sorkötelezettség újbóli felélesztése ellen.

Borítókép: Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekPolitico

Lehallgatott telefonbeszélgetés

Bayer Zsolt avatarja

Ursula von Der Leyen hívja telefonon Jamil Anderlinit, a Politico Europe tartalmaiért, szerkesztési stratégiájáért és működéséért felelős főszerkesztőt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

