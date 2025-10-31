Orosz figyelmeztetés az EU-nak: „Banális lopásról van szó, amely nem marad jogi válasz nélkül”

„Az október 23–24-i EU-csúcstalálkozó hátterében megfigyeljük a magyar szakértői és újságírói közösség aktivizálódását, amely azt próbálja megérteni, mit tehet Oroszország válaszul az európai joghatóságoknál, különösen a belga letétkezelő Euroclear számláin elhelyezett arany- és devizatartalékainak illegális »felhasználására«” – áll a magyarországi orosz nagykövetség kommentárjában az Európában befagyasztott orosz vagyon körül kialakult helyzetről.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: MIKHAIL TERESHCHENKO / POOL

Mindenki számára, aki Oroszország lehetséges válaszlépésein gondolkodik, világossá kell válnia, hogy először is nemcsak a nemzetközi jog megsértéséről van szó, hanem banális lopásról is, amely nem marad megfelelő jogi válasz nélkül Moszkva részéről, és ez mindenkit érinthet, aki valamilyen módon érintett az ilyen illegális akciók elfogadásában és végrehajtásában. Másodszor, országunknak elegendő arzenál áll rendelkezésére a veszteségek kompenzálására szolgáló intézkedések és lehetőségek terén. És nagyon célzottan és a kölcsönösség elve alapján fogunk cselekedni

– írják.

Hozzátették, „egy ilyen ellenséges lépés következményei nagyon negatívak lesznek az európai pénzügyi rendszerre nézve”. Szerintük az EU „biztonságos pénzügyi menedékként” szerzett hírneve visszavonhatatlanul elveszne, és az EU pénzügyi szektorába vetett bizalom nullára csökkenne. „Emellett a befektetési tevékenység visszaesése és a befektetési környezet romlása felgyorsulna Európa amúgy is problémás gazdaságában. A szuverén kül- és belpolitikát folytató államok között aligha akad olyan, amelyik hajlandó lenne megtakarításait olyan joghatóságokban kockáztatni, amelyeknek a nemzetközi és a szerződési joghoz semmi közük” – zárták közleményüket.