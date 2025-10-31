Szuverenitásvédelmi HivatalUkrajnaEurópai Bizottságorosz-ukrán háború

Ukrajnából diktálják az Európai Bizottság új védelmi stratégiáját

Hiába próbálja titkolni a brüsszeli vezetés, már Ukrajnából mondják meg, hogy mit kell tenniük. A Szuverenitásvédelmi Hivatal friss jelentése érdekes összefüggéseket közölt az Európai Bizottságnak Ukrajna által sugalmazott Készenléti ütemterv kapcsán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 12:20
Fotó: RASID NECATI ASLIM Forrás: ANADOLU
Nyílt levélben utasította az Európai Bizottságot az Ukrán Védelmi Erők korábbi főparancsnoka, hogy állítsa harckészültségbe az Európai Uniót. A bizottság válasza egy héten belül megszületett: október 16-án kihirdették a Készenléti ütemtervet, amelynek alapján átkapcsolnák az uniót hadi üzemmódba, Ukrajna pedig továbbra is pénzt és fegyvert, sőt öt éven belül akár közvetlenül katonai segítséget is kaphatna – írja a Szuverenitásvédelmi Hivatal a jelentésében

Brüsszel Ukrajna érdekét képviseli, Zaluzsnij cikke után meg is született a tervezet
Brüsszel Ukrajna érdekét képviseli, Zaluzsnij cikke után meg is született a tervezet 
Fotó: NIKLAS HALLE'N / AFP

Valerij Zaluzsnij, Ukrajna londoni nagykövete, az Ukrán Fegyveres Erők korábbi főparancsnoka október elején hosszú cikket közölt, amelyben felrótta az Európai Uniónak, hogy nincs hiteles terve a kontinens védelmére. Egyúttal arra figyelmeztette az EU vezetőit, hogy a közeljövőben számos „népszerűtlen intézkedést” kell meghozniuk, ha biztosítani akarják Európa békéjét.

Bár ezek a lépések rontani fogják az uniós polgárok életszínvonalát, elkerülhetetlenek ahhoz, hogy a közösség szembe tudjon szállni az orosz fenyegetéssel – állította az ukrán diplomata.

A volt főparancsnok szerint Oroszország „Európa szívében indított háborút”, és immár nemcsak a közvetlen szomszédait, hanem a teljes kontinenst fenyegeti, az pedig már nem számíthat az Egyesült Államok védelmére. Moszkva fokozza fegyverkezését, gazdaságát hadi üzemmódra állította át, nincs oka, hogy leálljon a háborúskodással – írja Zaluzsnij a hivatal jelentése szerint. 

Az Európai Uniónak ezért „kényszerítő eszközökkel és propagandával” kell rábírnia polgárait, hogy elfogadják a korlátozásokat, és „akár elviselhetetlennek tűnő áldozatokat hozzanak” saját biztonságuk érdekében. Zaluzsnij szerint Kijev időt ad Európának a felkészülésre azzal, hogy szembeszáll az oroszokkal.

Zaluzsnij nyílt levelére egy héten belül megérkezett az Európai Bizottság válasza: kihirdette a Készenléti ütemterv 2030 nevű dokumentumot. 

Az elképzelése szerint öt éven belül közvetlenül, európai katonákkal is támogathatják az ukránok Oroszország elleni küzdelmét. A tervet az év végéig el akarják fogadtatni a tagállamokkal. Azzal érvelnek, hogy nincs idő a késlekedésre, 2026 első felében el kell indítani a megvalósítást, hogy 2028-ra az ukrán katonák európai uniós fegyverekkel harcolhassanak.

A hivatal jelentésében rávilágít, hogy az Európai Bizottság az ukrán háború folytatásában érdekelt, mert így tud legkönnyebben újabb jogosítványokat szerezni, így folytathatja leggyorsabban a föderális unió kiépítését. Egy elhúzódó orosz–ukrán konfliktushoz sok brüsszeli politikusnak közvetlen anyagi érdeke fűződik. 

Egy európai parlamenti képviselők és bizottsági tisztviselők számára szervezett brüsszeli lobbirendezvényen egy finn EP-képviselő idén tavasszal például azzal dicsekedett, hogy fél éve részvényeket vásárolt a német Rheinmetall vállalatban, és milyen jól tette, hiszen a fokozódó háborús hisztéria közepette szárnyal az árfolyam.

Az Európai Bizottság terveinek támogatására az általa finanszírozott kommunikációs hálózatot is mozgósítja. Feladata az EU és Ukrajna hadigépezetét fejlesztő és összekapcsoló tervek népszerűsítése oly módon, hogy elkerülhetetlennek, racionálisnak tüntetik fel és az egyetlen járható útként állítják be őket.

 

A hivatal jelentése szerint a brüsszeli médiagépezet hasznos fogaskerekei azok a bizottság fizetési listáján szereplő szakértők és influenszerek is, akik azt a narratívát terjesztik, amely szerint Európa biztonsága forog kockán, és a túléléshez csakis Ukrajna felfegyverzésén át vezet az út. 

Borítókép: Valerij Zaluzsnij, Ukrajna londoni nagykövete (Fotó: AFP)

