Nyílt levélben utasította az Európai Bizottságot az Ukrán Védelmi Erők korábbi főparancsnoka, hogy állítsa harckészültségbe az Európai Uniót. A bizottság válasza egy héten belül megszületett: október 16-án kihirdették a Készenléti ütemtervet, amelynek alapján átkapcsolnák az uniót hadi üzemmódba, Ukrajna pedig továbbra is pénzt és fegyvert, sőt öt éven belül akár közvetlenül katonai segítséget is kaphatna – írja a Szuverenitásvédelmi Hivatal a jelentésében.

Brüsszel Ukrajna érdekét képviseli, Zaluzsnij cikke után meg is született a tervezet

Fotó: NIKLAS HALLE'N / AFP

Valerij Zaluzsnij, Ukrajna londoni nagykövete, az Ukrán Fegyveres Erők korábbi főparancsnoka október elején hosszú cikket közölt, amelyben felrótta az Európai Uniónak, hogy nincs hiteles terve a kontinens védelmére. Egyúttal arra figyelmeztette az EU vezetőit, hogy a közeljövőben számos „népszerűtlen intézkedést” kell meghozniuk, ha biztosítani akarják Európa békéjét.

Bár ezek a lépések rontani fogják az uniós polgárok életszínvonalát, elkerülhetetlenek ahhoz, hogy a közösség szembe tudjon szállni az orosz fenyegetéssel – állította az ukrán diplomata.

A volt főparancsnok szerint Oroszország „Európa szívében indított háborút”, és immár nemcsak a közvetlen szomszédait, hanem a teljes kontinenst fenyegeti, az pedig már nem számíthat az Egyesült Államok védelmére. Moszkva fokozza fegyverkezését, gazdaságát hadi üzemmódra állította át, nincs oka, hogy leálljon a háborúskodással – írja Zaluzsnij a hivatal jelentése szerint.