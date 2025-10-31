Mihajlo Podoljak az ukrán elnök tanácsadója forradalmi tervvel állt elő. Volodimir Zelneszkij bizalmasa szerint a háború lezárásához további szankciókra és a harc folytatására van szükség – írja a UA Korreszpondent.

Zelenszkij tanácsadója szerint nem a tárgyalás a megoldás

Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Podoljak szerint a Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalások abszurdak, és a háború leállításához Oroszországot meg kell fosztani az erőforrásoktól, a pénzügyi piacoktól és az olajértékesítés lehetőségétől. Szerinte Putyin, mint minden „primitív és kiszámítható autoriter”, a fegyverek megszállottja.

Podoljaknak ezért abszurdnak tűnik az orosz vezetővel való tárgyalásra vonatkozó javaslat.

Az elnöki hivatal tanácsadója tehát meg van győződve arról, hogy meg kell fosztani Oroszországot az erőforrásokhoz való hozzáféréstől, el kell vágni a pénzügyi piacoktól és az olajértékesítés lehetőségétől.