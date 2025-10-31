ZelenszkijUkrajnaháborúorosz-ukrán háború

Zelenszkij embere rájött, hogy mi a győzelem kulcsa

Az ukrán elnök tanácsadója szerint a háború lezárásához a háború folytatására van szükség. Zelenszkij bizalmasa, Mihajlo Podoljak szerint értelmetlen lenne egy tárgyalás Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 10:12
Fotó: HENNADII MINCHENKO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mihajlo Podoljak az ukrán elnök tanácsadója forradalmi tervvel állt elő. Volodimir Zelneszkij bizalmasa szerint a háború lezárásához további szankciókra és a harc folytatására van szükség – írja a UA Korreszpondent

Zelenszkij tanácsadója szerint nem a tárgyalás a megoldás
Zelenszkij tanácsadója szerint nem a tárgyalás a megoldás 
Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Podoljak szerint a Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalások abszurdak, és a háború leállításához Oroszországot meg kell fosztani az erőforrásoktól, a pénzügyi piacoktól és az olajértékesítés lehetőségétől. Szerinte Putyin, mint minden „primitív és kiszámítható autoriter”, a fegyverek megszállottja.

Podoljaknak ezért abszurdnak tűnik az orosz vezetővel való tárgyalásra vonatkozó javaslat.

Az elnöki hivatal tanácsadója tehát  meg van győződve arról, hogy meg kell fosztani Oroszországot az erőforrásokhoz való hozzáféréstől, el kell vágni a pénzügyi piacoktól és az olajértékesítés lehetőségétől. 

Mint ismeretes, az Európai Unió nemrég elfogadta a 19. szankciós csomagot Oroszország ellen, azonban egyre több szakértő beszél arról, hogy ezektől a szankcióktól nem érdemes csodát várni. Habár az orosz gazdaságot nyomás alá helyezik az intézkedések, azonban a teljes összeomláshoz ez biztosan kevés lesz. Ukrajna azonban, úgy fest, ezt nem látja, és továbbra is a szankciókat erőlteti. 

Borítókép: Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Valami készül: Putyin lép a titokzatos fegyver ügyében

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Na, ez egy jó plakát

Bayer Zsolt avatarja

„Én a Tiszára szavazok…”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu