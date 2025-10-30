Zelenszkij így csinál üzletet a háborúból

Az elmúlt bő egy évben több tucatnyi szerződést kötöttek olyan cégekkel, amelyek a legolcsóbb ajánlatnál jóval drágábbat adtak, mégis ők nyerték el a megrendelést. Az eltérés mértéke meghaladja az 5,4 milliárd hrivnyát, azaz mintegy 130 millió dollárt.

Az ügyeket átadták a rendőrségnek vizsgálatra. A dokumentumokban rendre visszatérő megállapítás: „indokolatlan túlfizetések” és „megmagyarázhatatlan döntések” kísérik a hadiipari megrendeléseket.

A háborús üzlet új arca

Volodimir Zelenszkij elnök az elmúlt hónapban büszkén jelentette be, hogy Ukrajna mára „önellátóvá vált” fegyvergyártásban: a hazai gyárak állítják elő az ország fegyverzetének mintegy hatvan százalékát. A drónoktól a páncélozott járművekig, a tüzérségi eszközöktől a földi robotokig minden készül otthon.

Csakhogy a „hazai gyártás” mögött régi, szovjet kori fegyvergyárak és újonnan alakult start-upok ezrei állnak, sokszor minimális átláthatósággal.

A beszerzési ügynökség – amelyet 2023-ban hoztak létre az előző korrupciós botrányok miatt – máris újabb botrányokba keveredett. Az előző két vezetőt „hatékonysági problémák” miatt menesztették. A mostani igazgató, Arszen Zsumadilov szerint a magasabb ajánlatokat „gyakran jobb minőség, gyorsabb szállítás vagy kedvezőbb feltételek” indokolták. Csakhogy a drágább cégek gyakran késve vagy egyáltalán nem szállítottak, miközben az előlegeket már felvették.

A minap pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította a védelmi minisztériumot, hogy 2025 novemberétől kezdje meg az ukrán fegyverek úgynevezett ellenőrzött exportját. Zelenszkij pénzt csinál a vérontásból.

Európa pénzeli, Kijev költi – de mire?

Oroszország 2022-es inváziója után az ukrán hadsereg két irányból kapott fegyvereket és lőszereket. A nyugati országok természetbeni katonai felszereléseket adományoztak, például Abrams harckocsikat és M777-es tarackokat. A védelmi minisztérium pedig külön vásárolt fegyvereket Ukrajna egykor robusztus hazai iparából és a nemzetközi fegyverpiacokon.

A háború harmadik éve után a kijevi védelmi költségvetés mintegy tízmilliárd dollárra rúg. Bár ennek egy részét a saját adófizetők állják, Európa is egyre aktívabban finanszírozza az ukrán hadiipart.

Dánia kezdeményezésére több uniós ország 1,6 milliárd dollárt ajánlott fel, hogy Ukrajna saját gyáraiból vásárolhasson fegyvereket – tehát európai adófizetői pénzből ukrán cégek profitálnak. Az eredmény: a fegyvergyártás és -beszerzés köré új oligarchikus kör épült, amely a „honvédelmi szuverenitás” jelszava alatt gyakorlatilag háborús bizniszt működtet.