Leváltják Olekszij Reznyikov ukrán védelmi minisztert

A frakcióvezető szerint ugyanis a hadsereghez kapcsolódó intézményeket, testületeket és egyéb szerveket – beleértve a védelmi minisztériumot is – nem politikusoknak kell irányítaniuk, hanem például biztonsági tisztségviselőknek. Arahamija egyelőre nem ismertette, mikortól kezd Budanov a tárca élén, a döntést egyelőre Reznyikov sem erősítette meg.

Az idők és a körülmények erősítést és átcsoportosítást igényelnek. Ez az, ami most zajlik, és a jövőben is zajlani fog. Az ellenség offenzívára készül. Felkészülünk saját védelmünkre és annak visszaszerzésére, ami a miénk

– idézte az MTI Arahamija közleményét.

Reznyikov menesztésének hátterében az állhat, hogy január végén az ukrán védelmi minisztériumban botrány robbant ki a katonáknak szánt ellátmány túlárazott vásárlásával kapcsolatban. A történtekkel összefüggésben lemondott Vjacseszlav Sapovlov, a védelmi miniszter helyettese és menesztették Bohdan Hmelnickijt, a tárca beszerzési osztályának igazgatóját. A tisztségviselőkkel szemben korrupció és az ukrán védelmi erők akadályoztatása címen indult büntetőeljárás. Reznyikov később közölte, hogy ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kéri, kész lemondani a tárca éléről.

Az ukrán elnöki hivatal honlapján egyébként egy petíció is megjelent szombaton, melyben Reznyikov menesztését követelték az aláírók. A felhívás kezdeményezői ugyanis úgy látták, a védelmi miniszter nem tud rendet rakni a tárcán belül, ráadásul sem az ukrán hadsereggel, sem annak védelmi képességeivel nincs tisztában.

Reznyikov 2021 novembere óta töltötte be a védelmi miniszteri pozíciót, mindössze négy hónappal Oroszország támadása ellen nevezték ki a tárca élére. A háború alatt igyekezett jó kapcsolatokat fenntartani a nyugati országok védelmi tisztviselőivel, továbbá szerepet játszott a több milliárd dolláros katonai segélyek fogadásában is. Hét elején a francia fővárosba, Párizsba is elutazott, hogy a fegyverszállítások ügyében tárgyaljon a franciákkal. Reznyikov az elmúlt hónapokban prioritásként kezelte Ukrajna NATO-csatlakozását.

Borítókép: Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter sajtóértekezletet tart Kijevben 2023. február 5-én. (Fotó: MTI/AP/Daniel Cole)