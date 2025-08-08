Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Trump és Putyin?

szolnokkéselésvasútállomás

Vérfagyasztó jelenetek a szolnoki vasútállomásnál, így késelte meg barátját egy férfi + galéria, videó

Megkéselte vitapartnerét egy férfi a szolnoki vasútállomásnál – hívta fel a figyelmet a Szoljon. A rendőrség közölte: az elkövetőt fél órán belül elfogták. Súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Magyar Nemzet
Forrás: Szoljon2025. 08. 08. 12:41
Brutális késelés történt csütörtökön kora este Szolnokon, a vasútállomás előtti Jubileum téren – hívta fel a figyelmet a Szoljon. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint délután érkezett a bejelentés, miszerint két férfi összevitatkozott a szolnoki vasútállomásnál, majd a szóváltás után egyikük a nyakán megsebezte vitapartnerét. 

A késelés gyanúsítottja (Forrás: police.hu)
A késelés gyanúsítottja (Forrás: police.hu)

A rendőri egységek nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, akik azonnal lezárták a késelés helyszínét, és megkezdték a nyomozást. A rendőrök súlyos testi sértés kísérlet gyanúja miatt előállították a támadót a Szolnoki Rendőrkapitányságra. A rendőrség további részleteket is megosztott a hírportállal. 

A megalapozott gyanú szerint egy 53 éves férfi csütörtök délután a parkban italozott a barátjával, melynek alkalmával szóváltásba keveredtek egymással. A vita hevében a gyanúsított egy kést vett elő a hátizsákjából, melyet a sértett nyakához szorított, és megsebezte. A tettes barátja – az elsődleges orvosi vélemény szerint – könnyű sérülést szenvedett. 

Ezt az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője is megerősítette a hírportálnak. – A helyszínről egy 50 év körüli férfit stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba – mondta.

A rendőrök hozzátették: a késelés elkövetőjét fél órán belül, 18 óra 13 perckor elfogták. Súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A Szoljon egy galériát és egy videót is közzétett az esetről, amit az oldalukon tud megtekinteni.

Borítókép: A szolnoki vasútállomás, a késelés helyszíne (Fotó: Nagy Balázs/Szoljon)

