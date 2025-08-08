Vérfagyasztó jelenetek a szolnoki vasútállomásnál, így késelte meg barátját egy férfi + galéria, videó

Brutális késelés történt csütörtökön kora este Szolnokon, a vasútállomás előtti Jubileum téren – hívta fel a figyelmet a Szoljon. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint délután érkezett a bejelentés, miszerint két férfi összevitatkozott a szolnoki vasútállomásnál, majd a szóváltás után egyikük a nyakán megsebezte vitapartnerét.

A késelés gyanúsítottja (Forrás: police.hu)

A rendőri egységek nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, akik azonnal lezárták a késelés helyszínét, és megkezdték a nyomozást. A rendőrök súlyos testi sértés kísérlet gyanúja miatt előállították a támadót a Szolnoki Rendőrkapitányságra. A rendőrség további részleteket is megosztott a hírportállal.

A megalapozott gyanú szerint egy 53 éves férfi csütörtök délután a parkban italozott a barátjával, melynek alkalmával szóváltásba keveredtek egymással. A vita hevében a gyanúsított egy kést vett elő a hátizsákjából, melyet a sértett nyakához szorított, és megsebezte. A tettes barátja – az elsődleges orvosi vélemény szerint – könnyű sérülést szenvedett.

Ezt az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője is megerősítette a hírportálnak. – A helyszínről egy 50 év körüli férfit stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba – mondta.

A rendőrök hozzátették: a késelés elkövetőjét fél órán belül, 18 óra 13 perckor elfogták. Súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A Szoljon egy galériát és egy videót is közzétett az esetről, amit az oldalukon tud megtekinteni.