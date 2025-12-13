Figyelem! Holnaptól jelentős változások lépnek életbe a Máv-csoport járatainál

– December 14-én, vasárnaptól lép életbe a Máv-csoport 2025/2026-os menetrendje. Egyes vasútvonalakon bővülnek az elérhető szolgáltatások, ám a vonattal utazók többségének megmaradnak az elmúlt években kialakult és bevált járatok. A Volán-járatok közlekedésében azonban jelentős változások lépnek életbe. Az új személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvénynek, azaz a „közlekedési alkotmánynak” megfelelően az alapellátás mostantól minden magyar falura, községre vagy városra vonatkozik, közel 1ezer település pedig közvetlenül is a jogszabályi változások nyertesévé válik. A települések és járásközpontjaik között napi három pár, a járásközpontok és vármegyeszékhelyeik között pedig napi klt pár közvetlen járat biztosítja az eljutást – közölte a Máv-csoport. A H8-as és H9-es vonalon néhány esti járatot érintő kisebb módosítások kivételével nem változik a menetrend a HÉV-vonalakon.
A tarifareform óta lényegesen többen veszik igénybe a Máv-csoport járatait a kedvezményeknek, a kibővített díjmentességnek, valamint a kedvező árú vármegye- és országbérleteknek köszönhetően. Az új bérlettípusok nagy népszerűségnek örvendnek, havonta közel egymilliós darabszámban vásárolnak belőlük utasaink. A bérletek körét a mentrendváltástól újabb megoldással bővítjük:
mostantól váltható éves ország- és vármegyebérlet is, így nem kell havonta új bérlet vásárlására figyelni, elég erről évente egyszer gondoskodni.
A munkaadók számára ezzel jelentősen egyszerűsödik a munkábajárás költségtérítésével kapcsolatos papírmunka és ügyintézés, de az éves bérlet érdemi segítséget jelent a szülőknek is, hiszen mindössze 22 680 forintért nem csupán a tanév tavaszi és őszi féléveire, hanem a szünidőre is, ráadásul az ország egész területére előre biztosíthatják 14 év feletti gyermekeik közlekedését.
December 12-től új, a korábbiaknál sokkal több utas által igénybe vehető kedvezménytípus váltja a korábbi, csupán kevesek számára elérhető megoldást a MÁV-csoportnál: az okoseszközökre letölthető új, MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre mostantól minden felhasználónak okoskedvezmény jár, méghozzá egységesen 15 százalék, már nem csak vonatra, de buszra is.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!