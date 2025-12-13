MÁV-csoportvasútközlekedés

Figyelem! Holnaptól jelentős változások lépnek életbe a Máv-csoport járatainál

Nem kell majd havonta új bérlet vásárlására figyelni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 12:53
Cégek kérték: menetrendváltástól jön az éves ország- és vármegyebérlet!
– December 14-én, vasárnaptól lép életbe a Máv-csoport 2025/2026-os menetrendje. Egyes vasútvonalakon bővülnek az elérhető szolgáltatások, ám a vonattal utazók többségének megmaradnak az elmúlt években kialakult és bevált járatok. A Volán-járatok közlekedésében azonban jelentős változások lépnek életbe. Az új személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvénynek, azaz a „közlekedési alkotmánynak” megfelelően az alapellátás mostantól minden magyar falura, községre vagy városra vonatkozik, közel 1ezer település pedig közvetlenül is a jogszabályi változások nyertesévé válik. A települések és járásközpontjaik között napi három pár, a járásközpontok és vármegyeszékhelyeik között pedig napi klt pár közvetlen járat biztosítja az eljutást – közölte a Máv-csoport. A H8-as és H9-es vonalon néhány esti járatot érintő kisebb módosítások kivételével nem változik a menetrend a HÉV-vonalakon.

A tarifareform óta lényegesen többen veszik igénybe a Máv-csoport járatait a kedvezményeknek, a kibővített díjmentességnek, valamint a kedvező árú vármegye- és országbérleteknek köszönhetően. Az új bérlettípusok nagy népszerűségnek örvendnek, havonta közel egymilliós darabszámban vásárolnak belőlük utasaink. A bérletek körét a mentrendváltástól újabb megoldással bővítjük: 

mostantól váltható éves ország- és vármegyebérlet is, így nem kell havonta új bérlet vásárlására figyelni, elég erről évente egyszer gondoskodni. 

A munkaadók számára ezzel jelentősen egyszerűsödik a munkábajárás költségtérítésével kapcsolatos papírmunka és ügyintézés, de az éves bérlet érdemi segítséget jelent a szülőknek is, hiszen mindössze 22 680 forintért nem csupán a tanév tavaszi és őszi féléveire, hanem a szünidőre is, ráadásul az ország egész területére előre biztosíthatják 14 év feletti gyermekeik közlekedését.

December 12-től új, a korábbiaknál sokkal több utas által igénybe vehető kedvezménytípus váltja a korábbi, csupán kevesek számára elérhető megoldást a MÁV-csoportnál: az okoseszközökre letölthető új, MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre mostantól minden felhasználónak okoskedvezmény jár, méghozzá egységesen 15 százalék, már nem csak vonatra, de buszra is.

MÁV: a kedvezmény nem szűnik meg, de az új applikációra költözik!

December 14-ét követően az interneten (jegy.mav.hu) és a MÁV applikációkban eddig alkalmazott ötszázalékos kedvezmény a régi csatornákon már nem lesz elérhető. Az általuk kínált árelőnyt azonban nem csupán megőrizzük, hanem a háromszorosára – 15 százalékos mértékűre – bővítve biztosítjuk tovább utasainknak – ám exkluzív módon ezentúl csak az új, MÁVPlusz alkalmazás okoskedvezményén keresztül.

A háromszorosára bővített, régi kedvezmény átköltöztetésével a Máv-csoport nem titkolt célja, hogy utasait az új applikációra csábítsa. A MÁVPlusz alkalmazás ugyanis az új esztendő elejére eléri a teljes funkcionalitást, így nem csupán mindent fog tudni, amit a régi app tudott, de a korábban megszokottnál jóval több szolgáltatást (és kedvezményt) kínál majd a felhasználóknak, így mindenkinek megéri már most letölteni és az új MÁVPlusz alkalmazásra váltani.

A további változásokról ezen az oldalon lehet olvasni. 

