Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség december 15. és december 21. között az ország útjain – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata szombaton a Police.hu oldalon.
Mindegy, hova megy, mindenhol rendőröket fog látni, szúrópróbaszerű megállítások jönnek
Bárkit kivehetnek a sorból.
A közlemény szerint a RoadPol Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján, a rendőrség Magyarország egész területén a járművezetők ittas és bódult állapotának közúti ellenőrzését végzi.
A rendőrség célja a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése.
