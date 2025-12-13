Rendkívüli

Orbán Viktor: Arra szerződtem, hogy megváltoztassam a sorsunkat!

Mindegy, hova megy, mindenhol rendőröket fog látni, szúrópróbaszerű megállítások jönnek

Bárkit kivehetnek a sorból.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 13. 12:02
Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség december 15. és december 21. között az ország útjain – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata szombaton a Police.hu oldalon.

A közlemény szerint a RoadPol Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján, a rendőrség Magyarország egész területén a járművezetők ittas és bódult állapotának közúti ellenőrzését végzi.

A rendőrség célja a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése.

 

Robert C. Castel
idezojelekháború

Robert C. Castel: Hogyan gyorsítja fel a fegyvernyugvás kilátása a harctéri összeomlást?

Robert C. Castel avatarja

Egy, az 1918-as németországihoz hasonló folyamat várható Ukrajnában.

