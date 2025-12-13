Mindegy, hova megy, mindenhol rendőröket fog látni, szúrópróbaszerű megállítások jönnek

A közlemény szerint a RoadPol Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján, a rendőrség Magyarország egész területén a járművezetők ittas és bódult állapotának közúti ellenőrzését végzi.

A rendőrség célja a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése.