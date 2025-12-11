Új mutáns influenza terjed idehaza, ha ilyen tüneteket észlel magán, kezdhet gyanakodni

Csak részben védenek a jelenleg forgalomban levő vakcinák az újfajta, mutálódott influenzavírus ellen – írja a Webbeteg. A portál emlékeztet, az influenzavírusnak négy típusa van, az A, a B, a C és a D. A szezonális járványokat a hideg időszakokban az A és a B típus okozza, míg a legdominánsabb törzsek közé tartozik a H1N1, a H3N2, és az influenza B. Pontosan ez a három törzs szerepel az idei influenzavakcinában, azonban ezek gyorsan mutálódnak.