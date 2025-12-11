Csak részben védenek a jelenleg forgalomban levő vakcinák az újfajta, mutálódott influenzavírus ellen – írja a Webbeteg. A portál emlékeztet, az influenzavírusnak négy típusa van, az A, a B, a C és a D. A szezonális járványokat a hideg időszakokban az A és a B típus okozza, míg a legdominánsabb törzsek közé tartozik a H1N1, a H3N2, és az influenza B. Pontosan ez a három törzs szerepel az idei influenzavakcinában, azonban ezek gyorsan mutálódnak.
Új mutáns influenza terjed idehaza, ha ilyen tüneteket észlel magán, kezdhet gyanakodni
A jelenlegi vakcinák csak részben védenek ellene.
Pontosan ezt tette a H3N2 is, így a jelenlegi vakcinák csak részben védenek ellene. A H3N2-t először júniusban észlelték, az év vége felé eléggé terjed, és már legalább hét mutációjáról is tudnak a szakemberek. Ez az alcsoport az összes influenza A-eset majdnem felét okozza. Az új variáns tünetei közé tartozik a magas láz, a hidegrázás, az izomfájdalom, a fej- és a torokfájás, a köhögés vagy éppen az orrfolyás. A megfázástól egyébként könnyen meg lehet különböztetni. Az influenza a megfázással ellentétben hirtelen kezdődik, magas lázzal, erős izomfájdalommal és fejfájással jár.
Hangsúlyozzák továbbá, hogy a H3N2 variánsok átlagosan súlyosabb tüneteket okozhatnak, mint a H1N1. Az új variáns ellen egyébként kiválóan lehet szappanos kézmosással, szellőztetéssel és maszkviseléssel védekezni. Az influenza elleni védőoltást a szakemberek azért javasolják felvenni, mert az új variáns súlyosabb szövődményeit megakadályozza – olvasható a cikkben.
