Reggel még bement az iskolába, délután már sehol nem találták a 14 éves andocsi lányt

A portál rábukkant arra is, hogy az andocsi diáklány fotóját a szülei és ismerősei is megosztották a közösségi oldalakon, ahol azt írták a hozzászólók, hogy reggel még elment a Szent Ferenc Általános Iskolába, de csak egy órát töltött ott, és a 9 órakor induló busszal elment. Azóta senki sem tudja, hova tűnhetett.

A rendőrök arra kérnek, hogy aki bármilyen információval rendelkezik hollétéről, értesítse a rendőrséget a +3684519150 telefonszámon vagy személyesen a Siófok Sió utca 12–20. szám alatt. Virág körözési fotóját a Sonline cikkében nézheti meg.