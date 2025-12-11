rendőrségseholholléttelefonszámiskola

Reggel még bement az iskolába, délután már sehol nem találták a 14 éves andocsi lányt

És azóta sem került elő.

Magyar Nemzet
Forrás: Sonline2025. 12. 11. 15:37
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Horváth Virág Kírát keresik nagy erőkkel a rendőrök, azonban egyelőre nem tudni, hova tűnt – adta hírül a Sonline. A rendőrségi felhívás szerint a 14 éves lány kedden távozott ismeretlen helyre, azóta nem találják. 

A portál rábukkant arra is, hogy az andocsi diáklány fotóját a szülei és ismerősei is megosztották a közösségi oldalakon, ahol azt írták a hozzászólók, hogy reggel még elment a Szent Ferenc Általános Iskolába, de csak egy órát töltött ott, és a 9 órakor induló busszal elment. Azóta senki sem tudja, hova tűnhetett. 

A rendőrök arra kérnek, hogy aki bármilyen információval rendelkezik hollétéről, értesítse a rendőrséget a +3684519150 telefonszámon vagy személyesen a Siófok Sió utca 12–20. szám alatt. Virág körözési fotóját a Sonline cikkében nézheti meg. 

 

