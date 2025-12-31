MacronPárizsorosz–ukrán háború

Macron: Konkrét vállalások jönnek Ukrajna védelmére

Az európai vezetők január 6-i találkozójukon kötelezettséget vállalnak arra, hogy Ukrajnát azután is megvédelmezik, ha bármilyen megállapodás megszületik Oroszországgal – jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök szerdán újévi beszédében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 21:17
Emmanuel Macron francia elnök Fotó: NurPhoto via AFP
Macron jövő keddre összehívta az úgynevezett „tettrekészek koalícióját”. A Nagy-Britannia és Franciaország vezette szövetségnek több mint harminc ország a tagja.

Emmanuel Macron francia elnök
Emmanuel Macron francia elnök Fotó: AFP

Január 6-án Párizsban sok európai állam és szövetséges tesz majd konkrét kötelezettségvállalásokat Ukrajna megvédelmezésére és egy igazságos, tartós béke biztosítására a kontinensen

 – mondta a francia elnök.

Emmanuel Macron a beszédében arról is biztosította a honfitársait, hogy a 2027-es francia elnökválasztás „minden külföldi beavatkozástól védve” zajlik majd.

Mindent megteszek annak érdekében, hogy az elnökválasztás a lehető legbékésebben, mindenekelőtt mindenfajta külföldi beavatkozástól védve folyjon le

 – hangsúlyozta Emmanuel Macron.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

