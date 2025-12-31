Macron: Konkrét vállalások jönnek Ukrajna védelmére

Macron jövő keddre összehívta az úgynevezett „tettrekészek koalícióját”. A Nagy-Britannia és Franciaország vezette szövetségnek több mint harminc ország a tagja.
Január 6-án Párizsban sok európai állam és szövetséges tesz majd konkrét kötelezettségvállalásokat Ukrajna megvédelmezésére és egy igazságos, tartós béke biztosítására a kontinensen
– mondta a francia elnök.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!