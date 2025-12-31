MacronFranciaországUkrajna támogatásaújévi beszédfrancia államfőEmmanuel Macron

Macron újévi beszéde: kísérlet a bizalom visszaszerzésére

Egyre fogyó bizalom és tartós parlamenti patthelyzet közepette fordul szerda este a nemzethez a francia elnök. Emmanuel Macron újévi beszédében ismét reformokat és határozott fellépést ígért, miközben második ciklusának hajrájára politikai mozgástere látványosan beszűkült, támogatottsága pedig történelmi mélypontra süllyedt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 19:22
Macron újévi beszéde: kísérlet a bizalom visszaszerzésére Forrás: AFP
Alig több mint egy évvel a következő francia elnökválasztás előtt Emmanuel Macron politikai mozgástere minden eddiginél szűkebb. A megosztott nemzetgyűlés, a stabil parlamenti többség hiánya és a történelmi mélypontra zuhant népszerűség egyszerre nehezedik a francia államfőre. Ebben a feszült helyzetben mondta el hagyományos, december 31-i újévi beszédét, amely a francia politikában mindig iránytűnek számít. Macron ezúttal is este nyolc órakor szólal meg a televízióban – számolt be róla a Radio France Internationale forrásaira hivatkozva az Origo.

Ez lesz Macron kilencedik újévi beszéde, egyben az utolsó előtti ilyen megszólalása az Elysée-palotából
Ez lesz Macron kilencedik újévi beszéde, egyben az utolsó előtti ilyen megszólalása az Elysée-palotából Fotó: AFP

Macron újévi beszéde már a politikai túlélésről szól

A szerda esti megszólalás célja aligha titok: Emmanuel Macron új lendületet próbál adni második elnöki ciklusa kifulladó projektjeinek, miközben választ keres a belpolitikai bizonytalanságra. Közeli bizalmasai szerint Macron azt igyekszik hangsúlyozni, hogy a válságok és kudarcok ellenére továbbra is van alapja a bizakodásnak.

Ez lesz Macron kilencedik újévi beszéde, egyben az utolsó előtti ilyen megszólalása az Elysée-palotából. 

A tét azonban most nagyobb, mint korábban: a francia államfő politikai pályájának egyik legnehezebb szakaszában próbálja megszólítani az országot. Macron stábja szerint az elnök még a beszéd előtti napokban is finomította a szöveget, és nem kizárt, hogy a végleges változat csak közvetlenül az adás előtt áll össze. 

A hallgatóság jóval kisebb lehet

A Toluna és a Harris Interactive legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a franciák közel kétharmada eleve nem tervezi követni az újévi beszédet. 

A számok önmagukért beszélnek: Emmanuel Macron támogatottsága mindössze 25 százalék, ami 2017 óta nem látott mélypontot jelent, és jól mutatja, mennyire megkopott az elnök politikai hitelessége a választók szemében.

Újabb robbanások Ukrajnában – nem csillapodik a feszültség
Az újévi beszéd egyik súlypontja az ukrajnai háború lesz Fotó: AFP

Ukrajna és Európa sorsa a fókuszban

Az újévi beszéd egyik súlypontja az ukrajnai háború lesz, amely februárban már az ötödik évébe lép. Emmanuel Macron várhatóan a konfliktus kiterjedtségét és Európára gyakorolt hosszú távú hatásait hangsúlyozza, miközben elszánt fellépést ígér. Az elnök környezete szerint a cél az, hogy 2026-ot – a belpolitikai megosztottság ellenére is – a „cselekvés évének” állítsa be. Macron már a beszédet megelőzően igyekezett hangolni a közvéleményt. 

Kedden egy rövid, a közösségi oldalán közzétett videóban villantotta fel üzenetének fő irányait, visszatekintve az elmúlt év sikereire és kudarcaira.

A felvételen az elnök olyan szimbolikus eredményeket emelt ki, mint a Notre-Dame tornyainak újranyitása, valamint két francia Nobel-díjas sikere.

Emmanuel Macron belpolitikai mozgástere továbbra is erősen korlátozott. A parlamenti többség hiánya miatt minden döntés komoly alkudozásokkal jár, a nemzetgyűlésben rendre éles viták kísérik a szavazásokat, miközben a 2026-os költségvetés sorsa is kérdéses maradt.

Ebben a bizonytalan helyzetben az elnök újévi beszédében három kiemelt belpolitikai irányt jelölhet meg – erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat részletesen.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

