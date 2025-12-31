Macron újévi beszéde: kísérlet a bizalom visszaszerzésére

Alig több mint egy évvel a következő francia elnökválasztás előtt Emmanuel Macron politikai mozgástere minden eddiginél szűkebb. A megosztott nemzetgyűlés, a stabil parlamenti többség hiánya és a történelmi mélypontra zuhant népszerűség egyszerre nehezedik a francia államfőre. Ebben a feszült helyzetben mondta el hagyományos, december 31-i újévi beszédét, amely a francia politikában mindig iránytűnek számít. Macron ezúttal is este nyolc órakor szólal meg a televízióban – számolt be róla a Radio France Internationale forrásaira hivatkozva az Origo.

Ez lesz Macron kilencedik újévi beszéde, egyben az utolsó előtti ilyen megszólalása az Elysée-palotából Fotó: AFP

Macron újévi beszéde már a politikai túlélésről szól

A szerda esti megszólalás célja aligha titok: Emmanuel Macron új lendületet próbál adni második elnöki ciklusa kifulladó projektjeinek, miközben választ keres a belpolitikai bizonytalanságra. Közeli bizalmasai szerint Macron azt igyekszik hangsúlyozni, hogy a válságok és kudarcok ellenére továbbra is van alapja a bizakodásnak.

A tét azonban most nagyobb, mint korábban: a francia államfő politikai pályájának egyik legnehezebb szakaszában próbálja megszólítani az országot. Macron stábja szerint az elnök még a beszéd előtti napokban is finomította a szöveget, és nem kizárt, hogy a végleges változat csak közvetlenül az adás előtt áll össze.