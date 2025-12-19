A francia rendőrség razziát tartott Rachida Dati kulturális miniszter lakásában, valamint a Kulturális Minisztérium irodáiban és Párizs VII. kerületének városházáján, ahol a politikus polgármesterként is tevékenykedik. Az akció egy október 14-én indított nyomozás része, amelyben az ügyészség aktív és passzív korrupció, piaci manipuláció, közpénzek elsikkasztása, valamint egyéb kapcsolódó bűncselekmények gyanúját vizsgálja – számolt be róla a Brussels Signal.

Újabb kínos korrupciós ügy rázza meg a francia politikai elitet Fotó: AFP

Újabb kínos korrupciós ügy

A Nemzeti Pénzügyi Ügyészség (PNF) szerint a nyomozók azt próbálják tisztázni, hogy Dati 2010 és 2011 között, európai parlamenti képviselőként mintegy háromszázezer eurónyi tiszteletdíjat kapott-e a GDF Suez energiaipari vállalattól úgy, hogy annak eredetét nem tüntette fel a kötelező nyilatkozataiban.