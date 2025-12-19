Újabb kínos korrupciós ügy rázza meg a francia politikai elitet

korrupciós ügyFranciaországkulturális miniszterügyészségRachida Datiházkutatás

Sebők Barbara
2025. 12. 19. 21:37
A francia rendőrség tegnap razziát tartott Rachida Dati kulturális miniszter lakásában
A francia rendőrség razziát tartott Rachida Dati kulturális miniszter lakásában, valamint a Kulturális Minisztérium irodáiban és Párizs VII. kerületének városházáján, ahol a politikus polgármesterként is tevékenykedik. Az akció egy október 14-én indított nyomozás része, amelyben az ügyészség aktív és passzív korrupció, piaci manipuláció, közpénzek elsikkasztása, valamint egyéb kapcsolódó bűncselekmények gyanúját vizsgálja – számolt be róla a Brussels Signal.

A Nemzeti Pénzügyi Ügyészség (PNF) szerint a nyomozók azt próbálják tisztázni, hogy Dati 2010 és 2011 között, európai parlamenti képviselőként mintegy háromszázezer eurónyi tiszteletdíjat kapott-e a GDF Suez energiaipari vállalattól úgy, hogy annak eredetét nem tüntette fel a kötelező nyilatkozataiban. 

Az ügy nem új keletű: az Európai Parlament etikai bizottsága már 2013-ban kihallgatta Datit azzal a váddal, hogy a cég érdekében lobbizott, a francia sajtó pedig 2024 nyarán ismét elővette a történetet.

A miniszter következetesen tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy minden vagyonnyilatkozata jogszerű volt. Ügyvédei a házkutatásokkal kapcsolatban nem kívántak nyilatkozni. Dati 2009 és 2019 között a jobbközép republikánusok európai parlamenti képviselőjeként dolgozott, jelenleg pedig a francia kormány kulturális tárcáját vezeti. Az ügy azonban nem áll meg itt. 

A politikus más jogi vizsgálatokkal is szembesül, köztük egy külön eljárással, amely a Renault–Nissan leányvállalat állítólagosan összesen mintegy kilencszázezer eurós tanácsadói díjait érinti. 

Ebben az ügyben várhatóan Dati mellett Carlos Ghosn, a Renault korábbi vezérigazgatója is bíróság elé állhat. Emellett jelentések szerint Dati miniszteri kinevezésekor nem vallott be mintegy 420 ezer euró értékű ékszereket és luxusórákat.

A potenciálisan tizenöt évre visszanyúló ügyben végrehajtott házkutatások időzítése különösen érzékeny: kevesebb mint kilencven nappal a párizsi önkormányzati választások előtt történtek, ahol Dati az egyik fő esélyes jelölt a francia főváros polgármesteri posztjára. 

Ez ismét felerősíti azokat a vádakat, amelyek szerint a 2013-ban, Francois Hollande szocialista elnöksége alatt létrehozott Nemzeti Pénzügyi Ügyészség politikai célokat szolgál. A kritikusok párhuzamot vonnak Francois Fillon ügyével, akit fiktív foglalkoztatás vádjával éppen az elnökválasztás első fordulója előtt vettek célba. A nyomozás jelentősen visszavetette Fillon esélyeit, és végül megnyitotta az utat Emmanuel Macron hatalomra kerülése előtt. 

Borítókép: Rachida Dati kulturális miniszter (Fotó: AFP)

