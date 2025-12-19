Újabb kínos korrupciós ügy rázza meg a francia politikai elitet

A francia rendőrség razziát tartott Rachida Dati kulturális miniszter lakásában, valamint a Kulturális Minisztérium irodáiban és Párizs VII. kerületének városházáján, ahol a politikus polgármesterként is tevékenykedik. Az akció egy október 14-én indított nyomozás része, amelyben az ügyészség aktív és passzív korrupció, piaci manipuláció, közpénzek elsikkasztása, valamint egyéb kapcsolódó bűncselekmények gyanúját vizsgálja – számolt be róla a Brussels Signal.
Újabb kínos korrupciós ügy
A Nemzeti Pénzügyi Ügyészség (PNF) szerint a nyomozók azt próbálják tisztázni, hogy Dati 2010 és 2011 között, európai parlamenti képviselőként mintegy háromszázezer eurónyi tiszteletdíjat kapott-e a GDF Suez energiaipari vállalattól úgy, hogy annak eredetét nem tüntette fel a kötelező nyilatkozataiban.
Az ügy nem új keletű: az Európai Parlament etikai bizottsága már 2013-ban kihallgatta Datit azzal a váddal, hogy a cég érdekében lobbizott, a francia sajtó pedig 2024 nyarán ismét elővette a történetet.
