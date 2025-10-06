A Lecornu-kormány még nagyon el sem indult, máris meginoghat

A Köztársaságiak számára visszatérése kettős sértés. Egyrészt a közpénzügyek fegyelmezetlenségének, másrészt a közvélemény által elutasított politikusok újrahasznosításának jelképét látják benne.

Tovább rontotta a helyzetet, hogy Sébastien Lecornu miniszterelnök nem tájékoztatta Bruno Retailleau-t a politikus visszatéréséről – annak ellenére, hogy a belügyminiszter vasárnap késő délután megbeszélést kezdeményezett vele.

Bruno Retailleau és csapata akár már hétfőn elhagyhatja a kormányt, miután a párt stratégiai bizottsága rendkívüli ülést hívott össze a politikai konfliktus rendezésére.

A bizalmatlanság tetőfokára hágott, újabb figyelmeztetés érkezett a miniszterelnökhöz: az UDI, Hervé Marseille szenátor jobbközép pártja rövid közleményben bejelentette, hogy „visszanyeri teljes szabadságát”. A párt két miniszterét, Valérie Létard-t (lakhatás) és Francoise Gatelt (vidékfejlesztés) nem nevezték ki újra az első kinevezési körben – derült ki este nyolc óra előtt a Le Monde beszámolója szerint.

Kétségek és csalódások

A jobboldal és a Macron-tábor között létrejött szövetség most felbomlóban van, miközben Matignon és az Élysée tehetetlenül figyeli az eseményeket. „Lecornu egyetlen eredménye, hogy sikerült teljesen szétzilálnia a közös alapot” – fogalmazott felháborodottan az egyik pártelnök.

A megosztottság miatt meggyengült kormánykoalíció jelenleg azért küzd, hogy Sébastien Lecornu vezetése mellett egyáltalán működőképes maradjon.

A miniszterelnök három hét alatt semmit sem osztott meg szövetségeseivel a költségvetésről vagy a szocialistákkal tervezett kompromisszumokról. A „közös mag” vezetői aggodalommal és csalódással fogadták, hogy kihagyták őket a döntésekből – különösen azután, hogy Lecornu váratlanul bejelentette: nem kíván többé élni az alkotmány 49. cikkének 3. bekezdésével, amely lehetővé teszi a törvények parlamenti szavazás nélküli elfogadását.