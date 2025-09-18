Franciaország ismét lángokban: sztrájkhullám bénította meg az országot

France Protest 🚨



Over 800,000 people are Protesting in France today, Opposing the government's proposed budget cuts.



They are demanding action on wages, pensions, public services, spending, and resisting plans to raise the retirement age.#EmmanuelMacron #TradeUnions pic.twitter.com/XjB8C1WjJ8 — Mayank (@mayankcdp) September 18, 2025

Iskolák zárva, közlekedési káosz

Csak Párizsban kilencven általános iskola maradt zárva, és sok középiskolánál a diákok is bekapcsolódtak a tiltakozásokba. A fővárosi metróvonalak többsége csak a csúcsidőszakban közlekedik, a regionális vasúti közlekedésben pedig komoly fennakadások vannak. A vidéki blokádok többek között buszgarázsokat és iskolákat érintettek.

#BREAKING #FRANCE #FRANCIA



🔴 FRANCE : NATIONWIDE STRIKE AND SERIES OF PROTESTS TAKING PLACE IN FRANCE TODAY, September 18



This action is in response to the French government's proposed austerity measures and budget cuts for 2026.



📹 Lyon City#Greve18Septembre #Protests pic.twitter.com/u74A2cCNDi — LW World News 🌍 (@LW_WorldNews) September 18, 2025

Franciaország újabb válságban

A belpolitikai krízis hátterében Emmanuel Macron elnök kormányzati kudarcsorozata áll. Lecornu már a harmadik miniszterelnök egy éven belül: elődei, Francois Bayrou és Michel Barnier is parlamenti bizalmi szavazáson buktak el a költségvetési viták miatt.

A tüntetések közvetlen kiváltó oka Bayrou 44 milliárd eurós megszorítócsomagja, amely magában foglalta a nyugdíjkorhatár emelését, a szociális juttatások csökkentését és még ünnepnapok elvételét is.

Bár Bayrou bukása után Lecornu ígéretet tett bizonyos enyhítésekre, a tömeges tiltakozások jelzik: a francia társadalom nem hajlandó elfogadni a megszorításokat.