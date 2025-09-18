Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Franciaország ismét lángokban: sztrájkhullám bénította meg az országot

Országos sztrájkok és tüntetések bénították meg Franciaországot csütörtökön, a rendőrség már a reggeli órákban több tucat előállításról számolt be. A francia tiltakozások hátterében Emmanuel Macron elnök kormányának kudarcai és a vitatott megszorítási tervek állnak.

Forrás: Origo2025. 09. 18. 14:40
Tüntetők vonulnak szakszervezeti zászlókkal a délkelet-franciaországi Marseille kikötőjében 2025. szeptember 18-án, az országos sztrájkok és a szakszervezetek által a francia nemzeti költségvetés ellen hirdetett tiltakozások napján Fotó: Clement Mahoudeau Forrás: AFP
A szakszervezetek felhívására reggeltől az egész országban demonstrációk kezdődtek. A hatóságok akár 900 ezer résztvevővel is számolnak, miközben az élet számos területe megbénulhat – az oktatás, a közlekedés, a közszolgáltatások.

Egy tüntető jelzőrakétát gyújt Marseille-ben, Délkelet-Franciaországban, 2025. szeptember 18-án, az országos sztrájkok és a szakszervezetek által a francia nemzeti költségvetés ellen hirdetett tiltakozások napján (Fotó: AFP/Miguel Medina)

Iskolák zárva, közlekedési káosz

Csak Párizsban kilencven általános iskola maradt zárva, és sok középiskolánál a diákok is bekapcsolódtak a tiltakozásokba. A fővárosi metróvonalak többsége csak a csúcsidőszakban közlekedik, a regionális vasúti közlekedésben pedig komoly fennakadások vannak. A vidéki blokádok többek között buszgarázsokat és iskolákat érintettek.

Franciaország újabb válságban

A belpolitikai krízis hátterében Emmanuel Macron elnök kormányzati kudarcsorozata áll. Lecornu már a harmadik miniszterelnök egy éven belül: elődei, Francois Bayrou és Michel Barnier is parlamenti bizalmi szavazáson buktak el a költségvetési viták miatt.

A tüntetések közvetlen kiváltó oka Bayrou 44 milliárd eurós megszorítócsomagja, amely magában foglalta a nyugdíjkorhatár emelését, a szociális juttatások csökkentését és még ünnepnapok elvételét is. 

Bár Bayrou bukása után Lecornu ígéretet tett bizonyos enyhítésekre, a tömeges tiltakozások jelzik: a francia társadalom nem hajlandó elfogadni a megszorításokat.

Emmanuel Macron francia elnök és Sébastien Lecornu
Emmanuel Macron francia elnök és Sébastien Lecornu (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Feszültség és félelem a zavargásoktól

A hatóságok előre figyelmeztettek az erőszakos cselekmények lehetőségére. A párizsi rendőrfőnök arra kérte az üzlettulajdonosokat, hogy zárják be boltjaikat, a kormány pedig az otthoni munkavégzést javasolta.

A mostani tiltakozások nem elszigetelt események: a múlt heti, interneten szerveződő „Blokkoljunk mindent” mozgalom folytatásai, amely országos leállást hirdetett.

Mindez azt mutatja, hogy Franciaország újabb súlyos belpolitikai válság felé sodródik: a Macron-rendszer egyre nehezebben tudja kezelni a társadalmi elégedetlenséget, miközben az utcán minden eddiginél erősebben hallatják hangjukat a tiltakozók.

Borítókép: Tüntetők vonulnak szakszervezeti zászlókkal a délkelet-franciaországi Marseille kikötőjében 2025. szeptember 18-án, az országos sztrájkok és a szakszervezetek által a francia nemzeti költségvetés ellen hirdetett tiltakozások napján (Fotó: AFP/Clement Mahoudeau)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

