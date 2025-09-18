A szakszervezetek felhívására reggeltől az egész országban demonstrációk kezdődtek. A hatóságok akár 900 ezer résztvevővel is számolnak, miközben az élet számos területe megbénulhat – az oktatás, a közlekedés, a közszolgáltatások.
Franciaország ismét lángokban: sztrájkhullám bénította meg az országot
Országos sztrájkok és tüntetések bénították meg Franciaországot csütörtökön, a rendőrség már a reggeli órákban több tucat előállításról számolt be. A francia tiltakozások hátterében Emmanuel Macron elnök kormányának kudarcai és a vitatott megszorítási tervek állnak.
Iskolák zárva, közlekedési káosz
Csak Párizsban kilencven általános iskola maradt zárva, és sok középiskolánál a diákok is bekapcsolódtak a tiltakozásokba. A fővárosi metróvonalak többsége csak a csúcsidőszakban közlekedik, a regionális vasúti közlekedésben pedig komoly fennakadások vannak. A vidéki blokádok többek között buszgarázsokat és iskolákat érintettek.
Franciaország újabb válságban
A belpolitikai krízis hátterében Emmanuel Macron elnök kormányzati kudarcsorozata áll. Lecornu már a harmadik miniszterelnök egy éven belül: elődei, Francois Bayrou és Michel Barnier is parlamenti bizalmi szavazáson buktak el a költségvetési viták miatt.
A tüntetések közvetlen kiváltó oka Bayrou 44 milliárd eurós megszorítócsomagja, amely magában foglalta a nyugdíjkorhatár emelését, a szociális juttatások csökkentését és még ünnepnapok elvételét is.
Bár Bayrou bukása után Lecornu ígéretet tett bizonyos enyhítésekre, a tömeges tiltakozások jelzik: a francia társadalom nem hajlandó elfogadni a megszorításokat.
Feszültség és félelem a zavargásoktól
A hatóságok előre figyelmeztettek az erőszakos cselekmények lehetőségére. A párizsi rendőrfőnök arra kérte az üzlettulajdonosokat, hogy zárják be boltjaikat, a kormány pedig az otthoni munkavégzést javasolta.
A mostani tiltakozások nem elszigetelt események: a múlt heti, interneten szerveződő „Blokkoljunk mindent” mozgalom folytatásai, amely országos leállást hirdetett.
Mindez azt mutatja, hogy Franciaország újabb súlyos belpolitikai válság felé sodródik: a Macron-rendszer egyre nehezebben tudja kezelni a társadalmi elégedetlenséget, miközben az utcán minden eddiginél erősebben hallatják hangjukat a tiltakozók.
Borítókép: Tüntetők vonulnak szakszervezeti zászlókkal a délkelet-franciaországi Marseille kikötőjében 2025. szeptember 18-án, az országos sztrájkok és a szakszervezetek által a francia nemzeti költségvetés ellen hirdetett tiltakozások napján (Fotó: AFP/Clement Mahoudeau)
