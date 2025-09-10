Macron új kormányfőt választott

A baloldali pártok szintén elutasítóan reagáltak. A zöldek vezetője, Marine Tondelier provokációnak nevezte Macron döntését, amely szerinte figyelmen kívül hagyja a választásokon kifejezett népakaratot. Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali LFI vezetője pedig szomorú komédiának minősítette az eseményt, mondván: Macron megveti a választókat.

A szocialisták közleményben figyelmeztettek, hogy a döntés tovább mélyíti a válságot és az intézmények bénulásához vezethet.

Egyedül a konzervatív Köztársaságiak vezetője, Bruno Retailleau reagált némi megkönnyebbüléssel: „Nem szocialista lett a miniszterelnök, ezt üdvözlöm.”

Ugyanakkor ő is hangsúlyozta, hogy az előttük álló feladat rendkívül kemény lesz, hiszen a kiadásokat vissza kell fogni anélkül, hogy adóemelés következne.

Macron új módszert próbál

Az elnök ezúttal szakítani akar a korábbi gyakorlattal. Lecornu feladata először az lesz, hogy tárgyaljon a pártokkal, és közösen találjanak kompromisszumot. Csak ezt követően állhat majd fel az új kormány.

A francia sajtó már német módszerként emlegeti ezt a megközelítést, amely teljesen eltér a korábbi, felülről irányított modellről.

Korábban ugyanis két miniszterelnök is elbukott azon, hogy kormányukat program nélkül állították fel, és később képtelenek voltak többséget szerezni a megosztott parlamentben.