A mindössze 39 éves Sébastien Lecornu 2017 óta megszakítás nélkül tagja Macron kormányainak, különböző posztokon: államtitkárként, miniszterként, legutóbb pedig a védelmi tárca vezetőjeként. Politikai pályafutását a konzervatív táborban kezdte, később azonban Macron pártjához csatlakozott. A hírek szerint jó kapcsolatot ápol a jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) köreivel is.
Macron új kormányfőt választott
Emmanuel Macron francia elnök a korábbi védelmi minisztert, Sébastien Lecornut választotta ki Franciaország új miniszterelnökének. A döntés heves reakciókat váltott ki mind a bal-, mind a jobboldali ellenzék körében, miközben Macron saját politikai taktikáját is próbálja megváltoztatni.
Macron most rábízza a legnehezebb feladatot: olyan költségvetést kell elfogadtatnia, amely megszorításokat tartalmaz, ugyanakkor konszenzuson alapul, írja a Tagesschau.
Ellenzéki tűzkereszttűzben
A kinevezés után Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője közösségi oldalán úgy fogalmazott:
Macron elhasználta utolsó töltényét.
A baloldali pártok szintén elutasítóan reagáltak. A zöldek vezetője, Marine Tondelier provokációnak nevezte Macron döntését, amely szerinte figyelmen kívül hagyja a választásokon kifejezett népakaratot. Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali LFI vezetője pedig szomorú komédiának minősítette az eseményt, mondván: Macron megveti a választókat.
A szocialisták közleményben figyelmeztettek, hogy a döntés tovább mélyíti a válságot és az intézmények bénulásához vezethet.
Egyedül a konzervatív Köztársaságiak vezetője, Bruno Retailleau reagált némi megkönnyebbüléssel: „Nem szocialista lett a miniszterelnök, ezt üdvözlöm.”
Ugyanakkor ő is hangsúlyozta, hogy az előttük álló feladat rendkívül kemény lesz, hiszen a kiadásokat vissza kell fogni anélkül, hogy adóemelés következne.
Macron új módszert próbál
Az elnök ezúttal szakítani akar a korábbi gyakorlattal. Lecornu feladata először az lesz, hogy tárgyaljon a pártokkal, és közösen találjanak kompromisszumot. Csak ezt követően állhat majd fel az új kormány.
A francia sajtó már német módszerként emlegeti ezt a megközelítést, amely teljesen eltér a korábbi, felülről irányított modellről.
Korábban ugyanis két miniszterelnök is elbukott azon, hogy kormányukat program nélkül állították fel, és később képtelenek voltak többséget szerezni a megosztott parlamentben.
Feszültség az utcákon
Mindeközben Franciaország ma újabb tiltakozásokra készül. Sokan attól tartanak, hogy Macron döntése tovább fokozza az indulatokat, hiszen az elnök ismét saját belső köréből választott vezetőt. Az LFI képviselője, Éric Coquerel nyugalomra intette a tüntetőket, és békés demonstrációt sürgetett.
Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök és Sébastien Lecornu (Fotó: AFP/Ludovic Marin)
