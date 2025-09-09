Macron szorult helyzetbe került a kormány bukása után

A szocialisták szerepe a forgatókönyvekben

Bayrou búcsúbeszédében súlyos figyelmeztetést adott: Franciaország „életveszélyes” mértékű adósságot halmozott fel, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az ellenzék azonban már a következő lehetőségeket latolgatta. Boris Vallaud azt sürgette, hogy Macron szocialista miniszterelnököt nevezzen ki:

Készen állunk, jöjjön és válasszon minket.

A lehetséges forgatókönyvek között felmerült egy nagykoalíció a konzervatívok és a szocialisták részvételével, de valószínűbbnek tűnik egyfajta „nemtámadási egyezség”, amelyben az ellenzék bizonyos költségvetési engedményekért cserébe nem buktatná meg a kormányt. Laurent Wauquiez, a Republikánusok vezetője viszont egyértelművé tette:

Sosem fogadnánk el az Új Népfront káros politikai programját.

Marine Le Pen szerint Macron már képtelen egyben tartani a középet, ezért az egyetlen lehetőség a választások kiírása.

A parlament feloszlatása nem lehetőség, hanem kötelesség

– fogalmazott. Az ország belső megosztottsága mélyebb, mint valaha.