Feljelentették a háromgyerekes anyát fenyegető tiszásokat

FranciaországMarine Le PenEmmanuel MacronFrancois Bayrou

Macron szorult helyzetbe került a kormány bukása után

Franciaország politikai válságba süllyedt, miután a parlament megvonta a bizalmat a kormánytól. Emmanuel Macron most kétségbeesetten próbál szövetséget építeni középen, ám mindeddig úgy tűnik, a fő kulcsszereplők elutasítják a kompromisszumot.

Wiedermann Béla
2025. 09. 09. 6:46
Emmanuel Macron Forrás: AFP
A francia Nemzetgyűlés hétfőn elsöprő többséggel, 364 szavazattal buktatta meg Francois Bayrou miniszterelnököt, aki Emmanuel Macron legfontosabb szövetségesének számított. A köztársasági elnök hivatala közölte, hogy néhány napon belül kinevezi az ötödik kormányfőt kevesebb mint két év alatt, de kevesen hiszik, hogy az új kabinet nagyobb eséllyel tudná keresztülvinni a több tízmilliárd eurós megszorításokat, amelyek a súlyosbodó államadósság miatt elkerülhetetlenek. Macron támogatottsága történelmi mélypontra esett, a felmérések szerint még a 2018–2019-es sárgamellényes válság idején sem volt ennyire népszerűtlen.

Franciaországban megbukott Macron szövetségese, Bayrou miniszterelnök. Az elnök népszerűsége mélyponton, a válság egyre súlyosabb.
Fotó: AFP

Macron és a közép megtartásának kísérlete

A Nemzetgyűlésben lezajlott feszült vita során az ellenzék egyértelműen az elnököt nevezte meg a válság fő felelősének

Csak egyetlen ember a felelős a válságért, a fiaskóért és az instabilitásért, ez pedig a köztársasági elnök

– mondta Boris Vallaud, a szocialisták frakcióvezetője. 

A kommunista Stéphane Peu a helyzetet a Ryan közlegény megmentése című filmhez hasonlította, megjegyezve, hogy Bayrou már a negyedik miniszterelnök, aki elbukik Macron megmentéséért. A szocialisták részéről Mathilde Panot még ennél is tovább ment: 

Az elnök nem akarja megváltoztatni a politikáját? Akkor elnököt kell váltanunk.

Eközben a Nemzeti Tömörülés és a radikális baloldal újabb lendületet vett, és jelezték, hogy minden olyan kormányt buktatni fognak, amely megszorításokra épít.

A szocialisták szerepe a forgatókönyvekben

Bayrou búcsúbeszédében súlyos figyelmeztetést adott: Franciaország „életveszélyes” mértékű adósságot halmozott fel, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az ellenzék azonban már a következő lehetőségeket latolgatta. Boris Vallaud azt sürgette, hogy Macron szocialista miniszterelnököt nevezzen ki: 

Készen állunk, jöjjön és válasszon minket.

A lehetséges forgatókönyvek között felmerült egy nagykoalíció a konzervatívok és a szocialisták részvételével, de valószínűbbnek tűnik egyfajta „nemtámadási egyezség”, amelyben az ellenzék bizonyos költségvetési engedményekért cserébe nem buktatná meg a kormányt. Laurent Wauquiez, a Republikánusok vezetője viszont egyértelművé tette: 

Sosem fogadnánk el az Új Népfront káros politikai programját.

Marine Le Pen szerint Macron már képtelen egyben tartani a középet, ezért az egyetlen lehetőség a választások kiírása. 

A parlament feloszlatása nem lehetőség, hanem kötelesség

– fogalmazott. Az ország belső megosztottsága mélyebb, mint valaha.

Borítókép: Emmanuel Macron (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Sümeghi Lóránt
Magyar Péter

Válságtünetek Magyar Péter körül

Sümeghi Lóránt avatarja

A Tisza elnöke egész egyszerűen a valóságot próbálja letagadni és meghamisítani.

