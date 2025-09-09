A francia Nemzetgyűlés hétfőn elsöprő többséggel, 364 szavazattal buktatta meg Francois Bayrou miniszterelnököt, aki Emmanuel Macron legfontosabb szövetségesének számított. A köztársasági elnök hivatala közölte, hogy néhány napon belül kinevezi az ötödik kormányfőt kevesebb mint két év alatt, de kevesen hiszik, hogy az új kabinet nagyobb eséllyel tudná keresztülvinni a több tízmilliárd eurós megszorításokat, amelyek a súlyosbodó államadósság miatt elkerülhetetlenek. Macron támogatottsága történelmi mélypontra esett, a felmérések szerint még a 2018–2019-es sárgamellényes válság idején sem volt ennyire népszerűtlen.
Macron szorult helyzetbe került a kormány bukása után
Franciaország politikai válságba süllyedt, miután a parlament megvonta a bizalmat a kormánytól. Emmanuel Macron most kétségbeesetten próbál szövetséget építeni középen, ám mindeddig úgy tűnik, a fő kulcsszereplők elutasítják a kompromisszumot.
Macron és a közép megtartásának kísérlete
A Nemzetgyűlésben lezajlott feszült vita során az ellenzék egyértelműen az elnököt nevezte meg a válság fő felelősének.
Csak egyetlen ember a felelős a válságért, a fiaskóért és az instabilitásért, ez pedig a köztársasági elnök
– mondta Boris Vallaud, a szocialisták frakcióvezetője.
A kommunista Stéphane Peu a helyzetet a Ryan közlegény megmentése című filmhez hasonlította, megjegyezve, hogy Bayrou már a negyedik miniszterelnök, aki elbukik Macron megmentéséért. A szocialisták részéről Mathilde Panot még ennél is tovább ment:
Az elnök nem akarja megváltoztatni a politikáját? Akkor elnököt kell váltanunk.
Eközben a Nemzeti Tömörülés és a radikális baloldal újabb lendületet vett, és jelezték, hogy minden olyan kormányt buktatni fognak, amely megszorításokra épít.
A szocialisták szerepe a forgatókönyvekben
Bayrou búcsúbeszédében súlyos figyelmeztetést adott: Franciaország „életveszélyes” mértékű adósságot halmozott fel, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az ellenzék azonban már a következő lehetőségeket latolgatta. Boris Vallaud azt sürgette, hogy Macron szocialista miniszterelnököt nevezzen ki:
Készen állunk, jöjjön és válasszon minket.
A lehetséges forgatókönyvek között felmerült egy nagykoalíció a konzervatívok és a szocialisták részvételével, de valószínűbbnek tűnik egyfajta „nemtámadási egyezség”, amelyben az ellenzék bizonyos költségvetési engedményekért cserébe nem buktatná meg a kormányt. Laurent Wauquiez, a Republikánusok vezetője viszont egyértelművé tette:
Sosem fogadnánk el az Új Népfront káros politikai programját.
Marine Le Pen szerint Macron már képtelen egyben tartani a középet, ezért az egyetlen lehetőség a választások kiírása.
A parlament feloszlatása nem lehetőség, hanem kötelesség
– fogalmazott. Az ország belső megosztottsága mélyebb, mint valaha.
