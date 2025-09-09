Rendkívüli

Feljelentették a háromgyerekes anyát fenyegető tiszásokat

EurópamigránsLigaerőszak

A Liga párt szerint a magyar turisták elleni erőszak a katasztrofális migrációs politika következménye

A két magyar turistanővel szembeni csoportos szexuális erőszak Európa katasztrofális migrációs politikájának újabb bizonyítéka – jelentette ki Susanna Ceccardi és Raffaele Stancanelli, a Liga olasz kormánypárt európai parlamenti képviselője hétfő esti közös közleményében.

Forrás: MTI2025. 09. 09. 6:08
Olasz rendőrök (Fotó: AFP)
A jobboldali olasz kormánypárt politikusai szerint az európai „migrációs ideológia, amely továbbra is kitárja a kaput azok előtt, akik nem vesznek tudomást törvényeinkről és értékeinkről”, első áldozatai a nők és a kiskorúak.

A migráció miatt szenved Európa (Fotó: AFP)
Nyitott határok, kiszolgáltatott közösségek, veszélyeztetett lakosok, mindenekelőtt a nők, akármelyik életkorhoz is tartozzanak. Mindez a megkülönböztetés nélküli befogadás és a hamis multikulturalizmus nevében, amelyet sajnálatos módon Brüsszel szorgalmaz

 – hangsúlyozták, emlékeztetve, hogy a bűncselekményt három észak-afrikai férfi követte el, akik tartózkodási engedély nélkül voltak Olaszországban.

Susanna Ceccardi és Raffaele Stancanelli szerint „azonnali irányváltásra van szükség: a migránsok visszatérésére hazájukba, hatékony kiutasításra, egyértelmű szabályokra az Európába belépők számára, szélesebb hatáskörre és több forrásra a Frontex részére”.

 

Úgy vélték, csakis így lehet ismét védelmet nyújtani az olasz és az európai polgároknak, „ez nem elzárkózást jelent: igazságosságot és felelősségvállalást családjaink és jövőnk felé”.

A Liga európai képviselői köszönetüket fejezték ki a hatóságoknak gyors fellépésükért, amelynek köszönhetően sikerült elfogniuk az erőszak elkövetőit. 

A La Sicilia napilap számolt be pénteken a két magyar turistát ért szexuális erőszakról, amely a Catania városa közeli Paterno területén történt. A három marokkói elkövetőt elfogták, Catania bírósága előzetes letartóztatásba helyezte őket, többek között csoportosan elkövetett szexuális erőszak miatt.

Borítókép: Olasz rendőrök (Fotó: AFP)

