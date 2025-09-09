A Liga párt szerint a magyar turisták elleni erőszak a katasztrofális migrációs politika következménye

A jobboldali olasz kormánypárt politikusai szerint az európai „migrációs ideológia, amely továbbra is kitárja a kaput azok előtt, akik nem vesznek tudomást törvényeinkről és értékeinkről”, első áldozatai a nők és a kiskorúak.

A migráció miatt szenved Európa (Fotó: AFP)

Nyitott határok, kiszolgáltatott közösségek, veszélyeztetett lakosok, mindenekelőtt a nők, akármelyik életkorhoz is tartozzanak. Mindez a megkülönböztetés nélküli befogadás és a hamis multikulturalizmus nevében, amelyet sajnálatos módon Brüsszel szorgalmaz

– hangsúlyozták, emlékeztetve, hogy a bűncselekményt három észak-afrikai férfi követte el, akik tartózkodási engedély nélkül voltak Olaszországban.