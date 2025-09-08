Evakuálták a londoni repteret + videó

A Heathrow repülőtér szóvivője elmondta: „A 4-es terminál utasfelvételi csarnokát lezárták és kiürítették, amíg a mentőszolgálatok egy incidenshez vonultak ki” – írja a Sky News.
„Arra kérjük az utasokat, hogy ne utazzanak a 4-es terminálra, és támogassák a helyszínen tartózkodókat. Minden más terminál a megszokott módon üzemel. Amint tudunk, további információkat adunk” – közölték. A londoni tűzoltóság szóvivője elmondta:
A tűzoltók egy lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos incidenshez vonulnak a Heathrow repülőtérre.
Hozzátették, hogy szakértői csapatokat vezényeltek a helyszín felmérésére, és a repülőtér egy részét óvintézkedésként kiürítették, amíg a tűzoltók a helyszínen vannak.
A közösségi oldalakon közzétett felvételeken vegyvédelmi ruhában öltözött szakembereket is látni.
A National Rail vasúttársaság azt közölte, hogy a vonatok nem állnak meg a Heathrow 4-es terminálján, mivel „a sürgősségi szolgálatok egy incidenst kezelnek”.
Borítókép: A Heathrow repülőtér (Fotó: AFP)