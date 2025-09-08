Evakuálták a londoni repteret + videó

A Heathrow repülőtér szóvivője elmondta: „A 4-es terminál utasfelvételi csarnokát lezárták és kiürítették, amíg a mentőszolgálatok egy incidenshez vonultak ki” – írja a Sky News.

Kiürítették a Heathrow reptér egy terminálját. Fotó: AFP

„Arra kérjük az utasokat, hogy ne utazzanak a 4-es terminálra, és támogassák a helyszínen tartózkodókat. Minden más terminál a megszokott módon üzemel. Amint tudunk, további információkat adunk” – közölték. A londoni tűzoltóság szóvivője elmondta:

A tűzoltók egy lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos incidenshez vonulnak a Heathrow repülőtérre.

Hozzátették, hogy szakértői csapatokat vezényeltek a helyszín felmérésére, és a repülőtér egy részét óvintézkedésként kiürítették, amíg a tűzoltók a helyszínen vannak.

A közösségi oldalakon közzétett felvételeken vegyvédelmi ruhában öltözött szakembereket is látni.

🚨BREAKING🚨:HEATHROW INCIDENT: ⚠️



Crowds gathered outside Terminal 4 as emergency services respond. Multiple ambulances on site after reports of a hazardous materials scare. Terminal 4 remains evacuated—passengers urged to avoid the area. pic.twitter.com/UD3dqn1GBb — The_Independent (@TheIndeWire) September 8, 2025

A National Rail vasúttársaság azt közölte, hogy a vonatok nem állnak meg a Heathrow 4-es terminálján, mivel „a sürgősségi szolgálatok egy incidenst kezelnek”.

Borítókép: A Heathrow repülőtér (Fotó: AFP)