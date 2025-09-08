HeathrowLondonkiürítés

Evakuálták a londoni repteret + videó

Kiürítettek egy terminált a londoni Heathrow repülőtéren, amíg a mentőszolgálatok egy „valószínűleg veszélyes anyagokkal kapcsolatos incidenst” vizsgálnak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 20:06
Heathrow reptér Fotó: BENJAMIN CREMEL Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Heathrow repülőtér szóvivője elmondta: „A 4-es terminál utasfelvételi csarnokát lezárták és kiürítették, amíg a mentőszolgálatok egy incidenshez vonultak ki” – írja a Sky News. 

Kiürítették a Heathrow reptér egy terminálját
Kiürítették a Heathrow reptér egy terminálját. Fotó: AFP

„Arra kérjük az utasokat, hogy ne utazzanak a 4-es terminálra, és támogassák a helyszínen tartózkodókat. Minden más terminál a megszokott módon üzemel. Amint tudunk, további információkat adunk” – közölték. A londoni tűzoltóság szóvivője elmondta: 

A tűzoltók egy lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos incidenshez vonulnak a Heathrow repülőtérre.

Hozzátették, hogy szakértői csapatokat vezényeltek a helyszín felmérésére, és a repülőtér egy részét óvintézkedésként kiürítették, amíg a tűzoltók a helyszínen vannak. 

A közösségi oldalakon közzétett felvételeken vegyvédelmi ruhában öltözött szakembereket is látni. 

A National Rail vasúttársaság azt közölte, hogy a vonatok nem állnak meg a Heathrow 4-es terminálján, mivel „a sürgősségi szolgálatok egy incidenst kezelnek”.

Borítókép: A Heathrow repülőtér (Fotó: AFP) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknikkelöntvény

Lökdösődsz?

Bayer Zsolt avatarja

Ez a selejtes és feleslegesen létező homo sapiens prototípusa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.