Arne Slot lesújtó mondata a horrorsérülést szenvedő Liverpool-játékosról

A listavezető Arsenal otthonában a mostani idényben idáig mindössze a második Manchester Citynek és a Liverpoolnak sikerült pontot szereznie. Arne Slot együttese csütörtökön egy felejthető mérkőzésen játszott 0-0-s döntetlent Londonban. A holland edző a lefújás után nem meglepő módon elégedetten értékelt, főleg a második félidőről beszélt pozitívan, amit egyértelműen dominált a most már tíz meccse veretlen Liverpool.

Arne Slot csapata, a Liverpool már tíz meccse veretlen, de ebből ötször is döntetlen lett a találkozó kimenetele Fotó: BEN STANSALL / AFP

Arne Slot nem véletlenül emelte ki a Liverpool védekezését

– Az első félidőben még az Arsenal játszott többet a mi kapunk előtt, sok keresztlabdájuk is volt, de nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. A második félidőben pontosan az ellenkezője történt mindennek, szinte az egész 45 percet az ő térfelükön töltöttük. Az egyetlen dolog, ami hiányzott a részünkről, hogy a labdabirtoklás mellett a tizenhatos környékén is veszélyes helyzeteket alakítsunk is. De egy olyan Arsenal ellen játszottunk, amely jó előjelekkel fogadott minket, és remek teljesítményt nyújt gyakran, ezért pozitívan állok hozzá az eredményhez – kezdte Arne Slot a mérkőzést követő értékelését a Sky Sportsnak.

A holland edző kiemelte, a második félidőben nem csupán az előre játékban javultak, hanem a védekezésben is. Slot hozzátette, folyton három a kettő ellen szituációkat alakítottak ki, ami a plusz egy ember miatt könnyebb feladat volt a játékosainak.