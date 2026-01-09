LiverpoolConor BradleyArne SlotsérülésArsenalLiverpool FC

Arne Slot lesújtó mondata a horrorsérülést szenvedő Liverpool-játékosról

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Premier League 21. fordulójában az Arsenal elleni 0-0-s döntetlen után a hosszabbításban megsérült védő, Conor Bradley helyzetéről beszélt szűkszavúan. A 22 éves északír jobbhátvéd térdsérülés miatt csak hordágyon tudta elhagyni a pályát.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 6:05
Conor Bradley sérülése az újabb dráma a Liverpoolnál Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A listavezető Arsenal otthonában a mostani idényben idáig mindössze a második Manchester Citynek és a Liverpoolnak sikerült pontot szereznie. Arne Slot együttese csütörtökön egy felejthető mérkőzésen játszott 0-0-s döntetlent Londonban. A holland edző a lefújás után nem meglepő módon elégedetten értékelt, főleg a második félidőről beszélt pozitívan, amit egyértelműen dominált a most már tíz meccse veretlen Liverpool.

Arne Slot csapata, a Liverpool már tíz meccse veretlen, de ebből ötször is döntetlen lett a találkozó kimenetele
Arne Slot csapata, a Liverpool már tíz meccse veretlen, de ebből ötször is döntetlen lett a találkozó kimenetele  Fotó: BEN STANSALL / AFP

Arne Slot nem véletlenül emelte ki a Liverpool védekezését 

– Az első félidőben még az Arsenal játszott többet a mi kapunk előtt, sok keresztlabdájuk is volt, de nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. A második félidőben pontosan az ellenkezője történt mindennek, szinte az egész 45 percet az ő térfelükön töltöttük. Az egyetlen dolog, ami hiányzott a részünkről, hogy a labdabirtoklás mellett a tizenhatos környékén is veszélyes helyzeteket alakítsunk is. De egy olyan Arsenal ellen játszottunk, amely jó előjelekkel fogadott minket, és remek teljesítményt nyújt gyakran, ezért pozitívan állok hozzá az eredményhez – kezdte Arne Slot a mérkőzést követő értékelését a Sky Sportsnak. 

A holland edző kiemelte, a második félidőben nem csupán az előre játékban javultak, hanem a védekezésben is. Slot hozzátette, folyton három a kettő ellen szituációkat alakítottak ki, ami a plusz egy ember miatt könnyebb feladat volt a játékosainak. 

A Liverpool számára nagy bravúr, hogy nem kapott gólt az Arsenal ellen idegenben, hiszen a címvédő úgy utazott az Emirates Stadionban hogy az idény során ők kapták a negyedik legtöbb gólt vendégcsapatként a bajnokságban (18).

Mennyire súlyos Conor Bradley sérülése?

A Liverpool szurkolóit ez a kérdés foglalkoztatja, ugyanis az északír jobbhátvéd a hosszabbításban a bal térdéhez kapva terült el a földön egy tisztázás után. Bradleyt végül hordágyon kellett levinni – mindezt hatalmas balhé előzte meg a pályán, ugyanis az Arsenal játékosa, Gabriel Martinelli előbb az oldalvonalon túl rakta a sérült játékost, majd Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister küldte el a brazilt onnan. Arne Slot szavai azonban aligha nyugtatják meg a Liverpool drukkereit.

A lehető legrosszabbtól tartok Conor Bradley kapcsán

Úgy gondolom, ha valamelyik játékosunk a földön fekszik, majd hordágyon viszik el, az emberek 100-ból 100 esetben tudják, hogy valami baj van vele – tette hozzá Slot, aki egyelőre nem tudott konkrétumot mondani a 22 éves játékosról, aki csak a mostani idényben már nyolc mérkőzést hagyott ki sérülés miatt. A kövektező napok diagnózisai fognak tisztább képet adni, hogy Bradley milyen hosszú időre dőlt ki. 

A Liverpool legközelebb január 12-én, hétfőn lép pályára, akkor az FA-kupában a harmadosztályú Barnsleyt fogadja 20.45-kor. 

Premier League, 21. forduló

Az élmezőny állása

  1. Arsenal 49 pont/21 meccs
  2. Manchester City 43/21
  3. Aston Villa 43/21
  4. Liverpool 35/20
  5. Brentford 33/21

Premier League – ahol nincs biztos pont
Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu