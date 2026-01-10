Magyar kézilabdacsoda és borzalmas düh hozta el minden idők legjobb Eb-helyezését

A 2014–2024 közötti tíz év nagyon sok keserűséget hozott a magyar férfi-kézilabdaválogatottnak, már ami az Európa-bajnoki szerepléseket illeti. A legnagyobb döbbenetet minden kétséget kizáróan a hazai rendezésű, 2022-es Eb-n nyújtott produkció okozta. Ezen a tornán – csakúgy, mint a 2018-as horvátországi férfikézilabda Európa-bajnokságon a csoportból sem sikerült a továbblépés. Ez aztán alaposan megdöbbentette a budapesti MVM Dome közönségét. Ha megnézzük a 2014–2024 közötti Eb-helyezésszámokat, akkor a következőket látjuk: 8., 12. 14., 9., 15. Nem egy veretes számsor, nem egy dicsőséges lista.

A 2022-es budapesti férfikézilabda Európa-bajnokság szörnyű emlék. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

A 2020-as férfikézilabda Európa-bajnokság és az újabb csodavárás

Pedig 2020-ban – egy ideig – megint azt hittük, hogy miénk a világ. Úgy utaztunk el Svédországba, hogy a csoportban megint megkaptuk a jó öreg izlandiakat, mellettük a dánokat és az oroszokat. A két évvel korábbi 14. helyezés után ez sem ígérkezett sétamenetnek. Ehhez képest az első három mérkőzés csodálatosan alakult. Kezdésként egy góllal megvertük Oroszországot, majd jött az akkor már óriási erőket felvonultató Dánia. Az ellenük elért 24-24-et csak azért nem elemezzük bővebben, mert a torna végén elért 9. helyezés pont olyan volt, amiből addigra már nagyon elegünk lett. Már csak azért is, mert a dánok elleni szuperdöntetlen után Izland is fejet hajtott. A 24-18-as magyar diadal megint csak azt erősítette, hogy a magyar férfikézilabda-válogatott bárki ellen képes nagyon jól játszani, de két nappal később bárki ellen képes borzalmas produkciót nyújtani.

Itt ugyan nem két nap elteltével ért el minket a régen tépő balsors, mert a középdöntő első összecsapásán a Norvégiától elszenvedett vereség benne volt a pakliban.

Túl szép lett volna, ha Izland elkalapálása és a dánokkal szembeni iksz után a norvégokat is földbe döngöljük. Két nap múlva egyetlen góllal levertük a szlovénokat, majd jött az, aminek nem kellett volna jönnie. A hazai pályán játszó svédek hat, a portugálok viszont nyolc góllal bizonyultak jobbnak a magyaroknál. Különösen az utolsó meccs volt a fájó, mert akkor még a hazai sportközvélemény nem akarta elfogadni, hogy Portugáliában is megtanultak kézilabdázni. (Hol voltunk még ekkor a 2022-es budapesti, Hollandia elleni vereségtől?)

A portugál csapat habkönnyű győzelme azt jelentette, hogy a magyarok mind az Eb elitmezőnyének, mint a 2021-re tolt tokiói olimpiának is búcsút intettek.

A 2022-es budapesti Eb-n most tényleg lépjünk túl. Azért is tehetjük meg ezt, mert ami 2024-ben történt, azt tényleg nem láttuk előre. A magyar férfikézilabda-válogatott minden idők legjobb Eb-helyezését elérve ötödik lett a Németországban rendezett viadalon.