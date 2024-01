Kapusparádé, magyar továbbjutás a kézilabda Eb-n!

Montenegró ellen nehezen kiharcolt, 26-24-es győzelemmel mutatkozott be a férfi-kézilabdaválogatott a németországi Európa-bajnokságon. Ezek után vasárnap a továbbjutás volt a tét, újabb siker középdöntőt ért volna a magyar csapatnak. Igen ám, csakhogy a szerbeknek még nagyobb szükségük volt a pontokra, hiszen az első meccsük 27-27-es döntetlennel zárult Izland ellen, miközben dél szomszédjaink bő két perccel a vége előtt még három góllal vezettek.

Bodó Richárd öröme Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

Izland a második találkozóját már megnyerte (31-30 Montenegró ellen), így a szerbek saját elmondásuk szerint döntőre készültek Magyarország ellen. Ebben a közönség nem volt a segítségükre, hiszen magyar buzdítástól volt hangos a lelátó. A játékosaink viszont asszisztáltak a jó szerb kezdéshez: eladott labdákkal, kihagyott hétméteresével kezdtük a meccset.

Egy szerb kiállítást kihasználva 4-3-nál vettük át először a vezetést, de a szlávok gyorsan fordítottak, és 5-4-nél újra náluk volt az előny. A szerbek ezek után még két góllal elhúztak (7-5), amire a magyar válogatott néggyel válaszolt. A 27. percben már hárommal mentünk, de a Montenegróval szembeni mérkőzéshez hasonlóan az utolsó pillanatokban ezúttal is jött egy megingás, így a szünetben már csak 14-13-ra vezettünk. A védekezésre nem lehetett panasz az első félidőben, a különbség azonban nagyobb is lehetett volna a két együttes között.

Bartucz remekül szállt be

Az első támadásukból kiegyenlítettek a szerbek, ezek után fej fej mellett haladt a két csapat. A változást Bartucz László beállása okozta, aki Palasics Kristófot váltotta a kapuban, és fantasztikus teljesítménnyel rukkolt elő. A szomszédok közel nyolc percen keresztül nem jártak túl a magyar hálóőr eszén, így négy góllal, 22-18-ra elléptünk. Aztán öt is volt közte. Innentől már nem volt visszaút a szerbeknek, még ha az utolsó pillanatokban sikerült is egy gólra csökkenteniük a különbséget. Chema Rodríguez csapata 28-27-es győzelmével visszavette a vezetést a C csoportban, de ami ennél is fontosabb: már biztosan középdöntős.

Bartucz mellett teljesítményét is ki kell emelni: a válogatott kulcsembere 9/9-es mérleggel zárta az estét.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, C csoport:

Szerbia–Magyarország 27-28 (13-14)

A csoport másik meccsén: Montenegró–Izland 30-31 (15-17, 15-14)

Borítókép: Bartucz László parádézott a szerbek elleni mérkőzésen a németországi Európa-bajnokságon (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)