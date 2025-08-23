Jonas VingegaardJoao AlmeidaVuelta EspanaValter Attila

Eltévedt a Vuelta? Valter Attila nem indul, Vingegaard viszont megkaphatja, ami jár neki

Szombaton kezdődik és szeptember 14-én ér véget az idei utolsó háromhetes kerékpáros körverseny, a Vuelta a Espana. A mezőny már Torinóban van, s ez nem elírás: a spanyol körverseny idén mind a három Grand Tour hazáját érinti, az olaszországi rajt után Franciaország érintésével csak az ötödik szakaszra jut el Spanyolországba. Bár a Visma–Lease a Bike előzetes Vuelta-keretében szerepelt, a csapattól az év végén távozó Valter Attila végül nem indul a versenyen, amelynek nagy esélyese a holland csapat dán sztárja, Jonas Vingegaard. Tadej Pogacar hiányában az UAE Team Emirates a Joao Almeida, Juan Ayuso duóval próbálja felvenni a versenyt a Visma klasszisával.

Koczó Dávid
2025. 08. 23. 6:12
A Vismától az év végén távozó Valter Attila nem lesz ott a Vuelta a Espana fő favoritja, Jonas Vingegaard segítői között Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat
2023-ban Valter Attila is tagja volt az akkor még Jumbo–Visma néven szereplő csapatnak, amely a Vuelta a Espana megnyerésével teljessé tette a soha korábban nem látott triplát. Abban az évben Primoz Roglic lett a Giro d’Italia, Jonas Vingegaard a Tour de France győztese, majd Sepp Kuss nyerte a Vueltát. Vingegaard már akkor is megnyerhette volna a versenyt, erősebbnek tűnt amerikai csapattársánál, de megelégedett mögötte a második hellyel. Most viszont Vingegaard begyűjtené a piros trikót, amely már két éve is járt volna neki, s ebben Kuss is segítségére lehet. Valter Attila viszont nem, bár sokáig készült a spanyol körversenyre, végül kikerült a Visma–Lease a Bike Vuelta a Espana-keretéből.

Jonas Vingegaard jelzi: Tadej Pogacar hiányában ő a 2025-ös Vuelta a Espana legnagyobb esélyese
Jonas Vingegaard jelentkezik: Tadej Pogacar hiányában ő a 2025-ös Vuelta a Espana legnagyobb esélyese (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Valter Attila így 2020-as Grand Tour-debütálása óta először zár olyan évet, amelyben egyik háromhetes körversenyen sem indulhatott, s a Visma színeiben már nem is fog. A magyar kerékpáros a következő három évre a Bahrain–Victorioushoz írt alá.

Vingegaard indul, Pogacar nem: máris eldőlt a Vuelta?

Bár sokáig úgy állt a helyzet, hogy a Tour de France után a Vueltán is összecsaphat idén az elmúlt évek két kiemelkedő háromhetes-menője, az idén négyszeres Tour-győztessé avanzsált Tadeg Pogacar (UAE Team Emirates) mégsem vállalta az újabb Grand Tourt.

Így viszont Jonas Vingegaard toronymagas favorit, bárki másnak a végső győzelme szenzáció lenne.

Valter Attila nélkül nyerheti meg a csapata a nagy párharcot

Idén eddig 1-1-re áll a Visma és az UAE, s könnyen lehet, hogy az első idei Grand Tour, a Giro d’Italia dönti el a párharcot, amikor a hollandok versenyzője, Simon Yates az utolsó előtti szakaszon mutatott be váratlan fordítást, így megakadályozva Isaac del Toro (UAE) végső sikerét.

Aztán a Tour de France-on Pogacar révén egyenlített az UAE, amely most a Joao Almeida, Juan Ayuso kettőssel próbál nehézséget okozni Vingegaard-nak. Almeida a 2023-as Girón, Ayuso a 2022-es Vueltán volt harmadik, a legutóbbi két háromhetesüket viszont mindketten feladták.

Persze nem csak ebből a két csapatból áll a Vuelta mezőnye, huszonhárom sor vág neki a versenynek, de ezek többsége a piros trikó bármiféle reménye nélkül. Ott van azért még az indulók között korábbi Grand Tour-győztesként Egan Bernal (Ineos Grenadiers) és Jai Hindley (Red Bull–Bora–hansgrohe), de ők is mindenképp Vingegaard mögött találhatók az esélyességi rangsorban.

Milyen lesz a 2025-ös Vuelta a Espana útvonala?

Meglepő módon nem Spanyolországban, hanem Torinóban várja a nagy rajtot a mezőny, amely a verseny során valamennyi Grand Tour hazáját érinti, a három olaszországi szakasz után a negyedik etap befutója Franciaországban lesz, Spanyolországban az ötödik szakaszon, a csapat-időfutamon tekernek először a kerekesek.

Már a vasárnapi, második szakasz hegyi befutóval zárul, ilyenből összesen tíz lesz a Vueltán, köztük egy-egy Andorrába érkező, illetve onnan induló etap végén.

A tizennyolcadik szakasz lesz az egyetlen egyéni időfutam, a huszadik számít a királyetapnak, s mivel az után már csak a huszonegyedik, sík záró szakasz van hátra, szeptember 14-én, a madridi befutóval, a királyetapon végleg el is dől a piros trikó sorsa. Persze Vingegaard előzetes fölényéből kiindulva ez akár sokkal hamarabb is megtörténhet.

 

