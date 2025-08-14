Valter Attila búcsúként kapott egy óriási pofont, hosszú sorozat ér véget

Valter Attila idén többször is beszélt a várható programjáról. Az hamar eldőlt, hogy a Giro d’Italia nélküle zajlik, s a magyar kerekes később arról is nyilatkozott, hogy hiába szeretett volna karrierje során először a Tour de France-on indulni, a Visma–Lease a Bike nem számol vele azon a versenyen sem. A Vuelta a Espana viszont sokáig szerepelt a tervek között, ám úgy tűnik, hogy végül Valter Attila a spanyolországi háromhetesen sem kap lehetőséget, ahol a Visma célja, hogy Jonas Vingegaard megnyerje az összetettet. A magyar kerekes jövőre már a Bahrain–Victorious színeiben teker.

Jonas Vingegaard (balra) Tadej Pogacar távollétében a Vuelta a Espana fő esélyese, Valter Attila nem lesz ott a dán segítői között (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Biztosan van összefüggés Valter idei mellőzöttsége és a távozása között, inkább az események sorrendje kérdéses.

Valter Attila és a háromhetesek

A magyar kerékpáros a holland sztárcsapatnál töltött első két idényében összesen három Grand Tourt teljesített (2 Vuelta, 1 Giro), pályafutása korábbi szakaszában pedig további három alkalommal indult az olasz körversenyen, ahol 2021-ben viselhette az összetett éllovasnak járó rózsaszín trikót is.

Idén viszont se Giro, se Tour de France, se Vuelta, azaz a 2020-as Grand Tour-debütálása óta Valter Attila idén először nem indul egyik háromhetesen sem.

Bár ezt a Visma hivatalosan még nem jelentette be, a Wielerfilts szerint már a Tour de France alatt eldőlt, hogy hiába készült addig úgy Valter Attila, hogy ott lesz a spanyol körversenyen, mégis kimarad a keretből.