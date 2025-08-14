Valter AttilaJonas VingegaardVuelta

Valter Attila búcsúként kapott egy óriási pofont, hosszú sorozat ér véget

Bár Valter Attila sokáig úgy készült, hogy ott lesz a Vuelta a Espana mezőnyében, a Visma–Lease a Bike mégsem számít rá. A holland csapattal kapcsolatban jellemzően jól értesült Wielerfilts szerint ez már a júliusi Tour de France alatt eldőlt. Valter Attila a Vismánál töltött első két évében három Grand Tourt is teljesített, idén viszont a Giro d’Italia és a Tour de France után a Vueltán sem kapja meg a lehetőséget, azaz a Visma mezében már nem látjuk háromhetesen.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 12:52
Valter Attila a lengyel körverseny mezőnyében ott volt, a korábbi hírekkel ellentétben a Vuelta a Espana viszont mégis nélküle zajlik majd Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki
Valter Attila idén többször is beszélt a várható programjáról. Az hamar eldőlt, hogy a Giro d’Italia nélküle zajlik, s a magyar kerekes később arról is nyilatkozott, hogy hiába szeretett volna karrierje során először a Tour de France-on indulni, a Visma–Lease a Bike nem számol vele azon a versenyen sem. A Vuelta a Espana viszont sokáig szerepelt a tervek között, ám úgy tűnik, hogy végül Valter Attila a spanyolországi háromhetesen sem kap lehetőséget, ahol a Visma célja, hogy Jonas Vingegaard megnyerje az összetettet. A magyar kerekes jövőre már a Bahrain–Victorious színeiben teker.

Jonas Vingegaard a Tour de France után gratulált, Tadej Pogacar távollétében a Vuelta a Espana győztese lehet, Valter Attila nem lesz a segítője
Jonas Vingegaard (balra) Tadej Pogacar távollétében a Vuelta a Espana fő esélyese, Valter Attila nem lesz ott a dán segítői között (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Biztosan van összefüggés Valter idei mellőzöttsége és a távozása között, inkább az események sorrendje kérdéses.

Valter Attila és a háromhetesek

A magyar kerékpáros a holland sztárcsapatnál töltött első két idényében összesen három Grand Tourt teljesített (2 Vuelta, 1 Giro), pályafutása korábbi szakaszában pedig további három alkalommal indult az olasz körversenyen, ahol 2021-ben viselhette az összetett éllovasnak járó rózsaszín trikót is.

Idén viszont se Giro, se Tour de France, se Vuelta, azaz a 2020-as Grand Tour-debütálása óta Valter Attila idén először nem indul egyik háromhetesen sem.

Bár ezt a Visma hivatalosan még nem jelentette be, a Wielerfilts szerint már a Tour de France alatt eldőlt, hogy hiába készült addig úgy Valter Attila, hogy ott lesz a spanyol körversenyen, mégis kimarad a keretből.

A holland portál jellemzően jól értesült a Vismával kapcsolatban, a Wielerfilts hozta le először, hogy Valter Attila a Bahrain–Victorioushoz távozik – ezt azóta már hivatalosan is bejelentették –, s három éve ez a holland lap írta meg először azt is, hogy a magyar kerekest megszerezte a Visma.

Vuelta a Espana Valter és Pogacar nélkül

A Vuelta a Espana idén augusztus 23. és szeptember 14. között zajlik. A fő esélyes Jonas Vingegaard, aki a Tour de France-on második lett Tadej Pogacar mögött, a szlovén viszont a spanyol körversenyt kihagyja.

Vingegaard segítői között viszont nem lesz ott Valter Attila, ő már a Bahrain–Victorioustól kapja a következő Grand Tour-lehetőségét.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

