Letartóztatás lett a vége a szenteste előtti támadásnak

Szenteste előtt fajult el végzetesen egy konfliktus Várpalotán. Egy férfi bozótvágó késsel támadt volt élettársára, miután a nő ideiglenes szállást kért tőle. A súlyos sérülésekkel járó támadás után a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

Munkatársunktól
2025. 12. 25. 19:09
illusztráció Forrás: Shutterstock
Súlyos testi sértés gyanúja miatt rendelte el a bíróság annak a várpalotai férfinak a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint brutális támadást követett el volt élettársa ellen. Az ügyben a Veszprémi Járási Ügyészség indítványozta a kényszerintézkedést, tekintettel az elkövetés erőszakos jellegére és az ismétlés veszélyére – írta az Origo.

Szenteste történt a támadás
Fotó: redstallion/iStockphoto

A rendelkezésre álló adatok szerint a támadás december 21-én, a délutáni órákban történt. A nő korábbi párjához érkezett, hogy átmeneti szállást kérjen tőle az ünnepek idejére. A férfi azonban ittas állapotban tartózkodott a lakás hálószobájában és a kérés hallatán agresszívan reagált. A vita rövid idő alatt elfajult, a férfi pedig egy közel félméteres bozótvágó kést ragadott magához.

A támadás során a férfi az ágyra lökte a nőt

Halálosan megfenyegette, majd a vágóeszközzel több alkalommal is megütötte és megsebesítette volt párját a férfi. A sértett nyakán, karján és fején is vágott sérülések keletkeztek. A nő végül akkor tudott elmenekülni, amikor támadója rövid időre elhagyta a helyiséget.

A hatóságok szerint fennáll annak a veszélye, hogy a férfi újabb támadást követne el, illetve megpróbálná befolyásolni a tanúkat, ezért a bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását. Az ügyben a nyomozás folyamatban van.

Karácsony előtt egy másik késes támadás is történt, ott azonban az elkövető okozott magának komolyabb sérüléseket.

(Borítókép: Shutterstock)

