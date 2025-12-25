Letartóztatás lett a vége a szenteste előtti támadásnak

Súlyos testi sértés gyanúja miatt rendelte el a bíróság annak a várpalotai férfinak a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint brutális támadást követett el volt élettársa ellen. Az ügyben a Veszprémi Járási Ügyészség indítványozta a kényszerintézkedést, tekintettel az elkövetés erőszakos jellegére és az ismétlés veszélyére – írta az Origo.

Szenteste előtt történt a támadás

Fotó: redstallion/iStockphoto

A rendelkezésre álló adatok szerint a támadás december 21-én, a délutáni órákban történt. A nő korábbi párjához érkezett, hogy átmeneti szállást kérjen tőle az ünnepek idejére. A férfi azonban ittas állapotban tartózkodott a lakás hálószobájában és a kérés hallatán agresszívan reagált. A vita rövid idő alatt elfajult, a férfi pedig egy közel félméteres bozótvágó kést ragadott magához.

A támadás során a férfi az ágyra lökte a nőt

Halálosan megfenyegette, majd a vágóeszközzel több alkalommal is megütötte és megsebesítette volt párját a férfi. A sértett nyakán, karján és fején is vágott sérülések keletkeztek. A nő végül akkor tudott elmenekülni, amikor támadója rövid időre elhagyta a helyiséget.

A hatóságok szerint fennáll annak a veszélye, hogy a férfi újabb támadást követne el, illetve megpróbálná befolyásolni a tanúkat, ezért a bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását. Az ügyben a nyomozás folyamatban van.

