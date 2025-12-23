Nem mindennapi késes támadás történt Pápán

Hír ment Pápán, hogy megkéseltek egy embert. Az első hírek szerint vesetájékon érte a szúrás a megkéselt férfit kedden délután. A rendőrség tájékoztatásából azonban egy hajmeresztő történet bontakozott ki – írja a Veol.
Kedden délután a város ismert részén, az egykori Kilián-lakótelepen sérült meg valaki. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy valóban késelés történt, de eléggé rendhagyó módon.
Ugyanis a támadó és a sérült ugyanaz a személy.
A 48 éves helyi férfi egy vita hevében magának okozott sérülést a késsel. A történtek miatt rendőrségi intézkedésre volt szükség, és kiderült, hogy a sérült ellen lopás és távoltartás megszegése miatt folyik eljárás a Pápai Rendőrkapitányságon. Ezért az elfogását követően őrizetbe is vették.
