Nem mindennapi késes támadás történt Pápán

Hír ment Pápán, hogy megkéseltek egy embert. Az első hírek szerint vesetájékon érte a szúrás a megkéselt férfit kedden délután. A rendőrség tájékoztatásából azonban egy hajmeresztő történet bontakozott ki – írja a Veol.

Fotó: Ladóczki Balázs

Kedden délután a város ismert részén, az egykori Kilián-lakótelepen sérült meg valaki. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy valóban késelés történt, de eléggé rendhagyó módon.

Ugyanis a támadó és a sérült ugyanaz a személy.

A 48 éves helyi férfi egy vita hevében magának okozott sérülést a késsel. A történtek miatt rendőrségi intézkedésre volt szükség, és kiderült, hogy a sérült ellen lopás és távoltartás megszegése miatt folyik eljárás a Pápai Rendőrkapitányságon. Ezért az elfogását követően őrizetbe is vették.