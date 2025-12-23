Emberölés kísérletével gyanúsítják a nyírlugosi orvvadászt + videó

Kihallgatták a nyírlugosi orvvadászt, akit emberölés bűntett kísérletével gyanúsítanak – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a Police.hu oldalon.

Az egyik orvvadászt,

egy ötvenéves nyírlugosi férfit a TEK munkatársainak közreműködésével az otthonában fogták el, kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A másik férfi december 22-én önként jelentkezett a rendőrségen; a nyomozók tanúként hallgatták ki, szerepének tisztázása folyik – áll a közleményben.

Kommandósokat is be kellett vetni

Mint arról beszámoltunk, december 19-én este fegyverropogás zavarta meg a csendet Nyírlugos külterületén, ahol orvvadászat közben fajult erőszakba egy intézkedés.

Egy vadász és két mezőőr felfegyverzett férfiakat ért tetten, egyikük rájuk támadt, puskatussal megütött egy mezőőrt, majd menekülés közben lövéseket adott le feléjük, személyi sérülés azonban nem történt.

A helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, az akcióban a TEK is részt vett.

A lövöldözés és a kommandós bevetés megrázta Nyírlugost, a helyiek véleménye azonban megoszlik a gyanúsítottról. Egyesek csendes, segítőkész emberként ismerték, mások szerint az ötven év körüli, korábban vadőrként és biztonsági őrként dolgozó férfi konfliktuskereső, nehezen kezelhető volt.

Borítókép: A nyírlugosi orvvadász elfogása (Forrás: Police.hu)