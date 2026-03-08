Magasan a léc, de kajakos klasszisunk szintet lépne visszatérő társával

Nádas Bence a pályafutása során számos partnerrel járt be rögös, de sikeres utat. Az egyaránt egyéni olimpiai aranyérmes Tótka Sándorral és Kopasz Bálinttal is komoly eredményeket ért el. Előbbivel Párizsban olimpiai ezüstérmet szerzett, míg utóbbival világbajnoki címet nyert és olimpiai negyedik lett K2 500-on. A Szegedi Vízisport Egyesület kajakosa, ahogy a tavalyi világbajnokság előtt elárulta lapunknak , teljesen másképp képzelte el a 2025-ös esztendőt, úgy fogalmazott, hogy sodródott az árral. Egyrészt partnere, Tótka Sándor kihagyta az előző évet, így Nádas végül a 22 éves Kurucz Leventével versenyzett K2 500 méteren a milánói világbajnokságon, nem is akárhogy, hiszen aranyérmet szereztek. Az Év sportolója-szavazáson, az egyéni sportágak csapatai között a harmadik helyen zárt a Nádas, Kurucz kettős. Másrészt a nem olimpiai számnak számító 500 méter egyest vette célba, meg is nyerte a hazai válogatót Kopasz Bálint és Varga Ádám előtt, majd a világkupákon második és negyedik lett. Pechjére Varga mindkét nemzetközi viadalon megelőzte, így maradt Nádas Bence számára a páros és a négyes.

Nem várt, szenzációs sikert aratott a milánói világbajnokságon Kurucz Levente és Nádas Bence párosa. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Nászúttal töltődött Nádas Bence

Nádas Bence tavaly magyar bajnoki ezüstérmes lett K2 200 méteren, a nemzetközi porondon pedig még nagyobb sikereket ért el: K2 500-on világbajnok, K4 500-on Európa-bajnoki hetedik, valamint kétszeres világkupa-ezüstérmes lett (K1 500 m, K4 500 m). Ezután jöhetett a jól megérdemelt pihenő Nádas Bence számára, akinek magánélete fontos mérföldkőhöz érkezett.

– A vb után Nádas Blankával, feleségemmel megélhettük az esküvőnk napját. Aki még nem volt házas, annak csak kívánni tudom, hogy legalább olyan szép napja legyen, mint amilyen nekünk volt. Egy óriási öröm, nehéz napokon még töltődni is lehet azokkal a pillanatokkal, azokkal a megélt élményekkel, amik ott értek bennünket. A nászút is segítette töltődésemet, onnantól kezdve pedig adva volt a feladat – mesélte lapunk érdeklődésére Nádas Bence.

Pozitív előjelek Dél-Afrikából

Háromhetes meleg égövi edzőtáborban volt a magyar kajakválogatott, amely február 21-én tért haza a dél-afrikai Roodeplaatból. A kajakosok felkészülésére ez egy bevett, kedvelt hely, ugyanis nincs időeltolódás, illetve konzisztens az időjárás.

Nagyon jól sikerült, nem voltam beteg, szerintem aerob állóképességi edzésekben tudtam szintet lépni. Kíváncsi vagyok, hogy vajon gyorsaságban is sikerült-e a tavalyi évet megfejelni

– fogalmazott Nádas Bence, aki innentől a dunavarsányi olimpiai központban készül a csapattal.