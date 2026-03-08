Nádas BenceDél-AfrikaSzegedi Vízisport EgyesületfelkészülésvilágbajnokságTótka Sándorkajak-kenu

Magasan a léc, de kajakos klasszisunk szintet lépne visszatérő társával

Javában tart a felkészülés. Nádas Bence a Dél-Afrikában tartott edzőtábort már megjárta, innentől pedig a dunavarsányi olimpiai központban dolgozik tovább, hogy minél jobb formában vághasson neki a még sűrűbbnek ígérkező versenyévnek. A világbajnokság és az Európa-bajnokság mellett idén három világkupa is vár az olimpiai ezüstérmes magyar kajakosra. Abból a szempontból is különleges lehet az év Nádas Bence számára, hogy társa, Tótka Sándor visszatér a versenyzéshez.

Tóth Norbert
2026. 03. 08. 7:05
Nádas Bence szintet lépne 2026-ban. Fotó: Karnok Csaba / Délmagyar
Nádas Bence szintet lépne 2026-ban. Fotó: Karnok Csaba / Délmagyar
Nádas Bence a pályafutása során számos partnerrel járt be rögös, de sikeres utat. Az egyaránt egyéni olimpiai aranyérmes Tótka Sándorral és Kopasz Bálinttal is komoly eredményeket ért el. Előbbivel Párizsban olimpiai ezüstérmet szerzett, míg utóbbival világbajnoki címet nyert és olimpiai negyedik lett K2 500-on. A Szegedi Vízisport Egyesület kajakosa, ahogy a tavalyi világbajnokság előtt elárulta lapunknak , teljesen másképp képzelte el a 2025-ös esztendőt, úgy fogalmazott, hogy sodródott az árral. Egyrészt partnere, Tótka Sándor kihagyta az előző évet, így Nádas végül a 22 éves Kurucz Leventével versenyzett K2 500 méteren a milánói világbajnokságon, nem is akárhogy, hiszen aranyérmet szereztek. Az Év sportolója-szavazáson, az egyéni sportágak csapatai között a harmadik helyen zárt a Nádas, Kurucz kettős. Másrészt a nem olimpiai számnak számító 500 méter egyest vette célba, meg is nyerte a hazai válogatót Kopasz Bálint és Varga Ádám előtt, majd a világkupákon második és negyedik lett. Pechjére Varga mindkét nemzetközi viadalon megelőzte, így maradt Nádas Bence számára a páros és a négyes.

Nem várt, szenzációs sikert aratott a milánói világbajnokságon Kurucz Levente és Nádas Bence párosa. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség
Nem várt, szenzációs sikert aratott a milánói világbajnokságon Kurucz Levente és Nádas Bence párosa. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Nászúttal töltődött Nádas Bence

Nádas Bence tavaly magyar bajnoki ezüstérmes lett K2 200 méteren, a nemzetközi porondon pedig még nagyobb sikereket ért el: K2 500-on világbajnok, K4 500-on Európa-bajnoki hetedik, valamint kétszeres világkupa-ezüstérmes lett (K1 500 m, K4 500 m). Ezután jöhetett a jól megérdemelt pihenő Nádas Bence számára, akinek magánélete fontos mérföldkőhöz érkezett.

– A vb után Nádas Blankával, feleségemmel megélhettük az esküvőnk napját. Aki még nem volt házas, annak csak kívánni tudom, hogy legalább olyan szép napja legyen, mint amilyen nekünk volt. Egy óriási öröm, nehéz napokon még töltődni is lehet azokkal a pillanatokkal, azokkal a megélt élményekkel, amik ott értek bennünket. A nászút is segítette töltődésemet, onnantól kezdve pedig adva volt a feladat – mesélte lapunk érdeklődésére Nádas Bence.

Pozitív előjelek Dél-Afrikából

Háromhetes meleg égövi edzőtáborban volt a magyar kajakválogatott, amely február 21-én tért haza a dél-afrikai Roodeplaatból. A kajakosok felkészülésére ez egy bevett, kedvelt hely, ugyanis nincs időeltolódás, illetve konzisztens az időjárás.

Nagyon jól sikerült, nem voltam beteg, szerintem aerob állóképességi edzésekben tudtam szintet lépni. Kíváncsi vagyok, hogy vajon gyorsaságban is sikerült-e a tavalyi évet megfejelni

– fogalmazott Nádas Bence, aki innentől a dunavarsányi olimpiai központban készül a csapattal.

– Eddig sikerrel vettük az akadályokat, amelyeket elénk tárt az élet. Bízom benne, hogy az elénk háruló további problémákat is meg fogjuk tudni oldani, és sikerrel fogjuk venni a versenyeket is – mondta.

Magasan a léc, de a cél a szintlépés

Az olimpiai ezüstérmes kajakos elmondta, hogy edzőjével, Hűvös Viktorral már kitűzték a célokat.

Igyekszünk a 2025-ös évhez méltó eredményeket elérni. Nyilván magasan van a léc, hiszen a világbajnoki aranynál csak az olimpia arany van magasabban

– mondta Nádas Bence, aki szerint reális, hogy megcélozzák a világbajnoki dobogós helyezést. A Szegedi Vízisport Egyesület sportolója tavaly májusban a Maty-éren rendezett világkupán négy év után versenyzett ismét egyéniben.

Nagyon várom már Tótka Sanyival a páros edzéseket, és kíváncsi vagyok, hogy tudunk-e szintet lépni 2026-ban

– tette hozzá. Tótka Sándor és Nádas Bence egy év kihagyás után az áprilisi válogatóversenyen indul majd ismét együtt párosban.

Az ezüstérmes Tótka Sándor (balra) és Nádas Bence a férfi kajak párosok 500 méteres versenyének eredményhirdetésén a 2024-es párizsi olimpián (Fotó: Csudai Sándor)
Az ezüstérmes Tótka Sándor (balra) és Nádas Bence a férfi kajak párosok 500 méteres versenyének eredményhirdetésén a 2024-es párizsi olimpián (Fotó: Csudai Sándor)

Kiemelte Nádas, hogy idén eggyel több, három világkupa vár rájuk, ezek mellett ugyanúgy az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is teljesíteni kell.

– Minden világkupa fontos számunkra. Most olyan évünk lehet, ahol konstans, konzisztens teljesítményt igyekszünk hozni. Bízunk benne, hogy a vb-n is fogjuk tudni hozni azt a szintet, de nem tudunk ennyiszer csúcsformát hozni. Valószínűleg lesznek olyan világkupák, ahol magasabb edzési állapotban fogunk versenyezni. Bízunk benne, hogy azért akkor is fogunk tudni jó eredményeket elérni – foglalta össze a Szegedi Vízisport Egyesület kajakosa.

Az idei világbajnokság otthona a lengyelországi Poznan lesz augusztus 26. és 30. között, az Európa-bajnokságot a portugáliai Montemor-o-Velho rendezi június 10. és 14. között. A három világkupa helyszíne és időpontja:  Szeged, május 8–10 ; Branderburg, május 14–17 ; Montréal, július 9–12.

A szegedi Maty-éren hazai pályán versenyezhet Nádas Bence, erre külön is kitért.

A szegedi versenyeket mindig nagyon szeretem, a barátokat mindig invitálom, mert nekik is, és nekem is egy óriási élmény. 

– Hátha egyre több embernek tudok kedvet csinálni a 2027-es szegedi világbajnokságra, hiszen a szegedi világkupa igazán jó ráhangolódás lehet egy olyan embernek, aki esetleg nem volt még kajak-kenu versenyen – jegyezte meg Nádas Bence.

