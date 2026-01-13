Év sportolója-szavazás: erre nem csak Szoboszlai, senki sem volt képes

A Magyar Állami Operaházban megrendezett Nemzeti Sportgála fővédnöke Sulyok Tamás köztársasági elnök volt. Sztárvendég volt az olimpiai és hatszoros világbajnok rúdugró és NOB-tag, ukrán Szerhij Bubka, az FC Portóval 1987-ben BEK-győztes algériai Rabah Madzser és a 63-szoros belga válogatott kapusklasszis, az 1980-ban Eb-ezüstérmes Jean-Marie Pfaff. A hétfőn kihirdetett győztesek után kedden az Év sportolója-szavazás pontos végeredménye is kiderült.
Az első három sorrendje sehol sem változott
A sportújságírók 68. alkalommal szavaztak a legjobbakról, ezúttal először két körben. Az első szavazási forduló után minden kategóriából a legjobb három került a szűkített listára. Az első szakaszban 461-en, a másodikban 475-en szavaztak. Érdekesség, hogy egyik kategóriában sem változott az első három sorrendje. A győztesek hétfőn, a Nemzeti Sportgálán, az Operaházban vehették át az elismerést.
A férfiaknál Kós Hubert győzött, így Szoboszlai Dominik 2020 és 2023 után harmadszor nem diadalmaskodott. A nőknél Márton Luana lett az Év sportolója. A gálán a jégtáncban olimpiai ezüstérmes és világbajnok Regőczy Krisztina és Sallay András átvehette az MSÚSZ életműdíját.
A 2025-ös Év sportolója-szavazás végeredménye:
férfiak: 1. Kós Hubert (úszó) 1187 pont, 2. Szoboszlai Dominik (labdarúgó) 885, 3. Kopasz Bálint (kajakozó) 778
