Év sportolója-szavazás: erre nem csak Szoboszlai, senki sem volt képes

A Magyar Állami Operaházban megrendezett Nemzeti Sportgála fővédnöke Sulyok Tamás köztársasági elnök volt. Sztárvendég volt az olimpiai és hatszoros világbajnok rúdugró és NOB-tag, ukrán Szerhij Bubka, az FC Portóval 1987-ben BEK-győztes algériai Rabah Madzser és a 63-szoros belga válogatott kapusklasszis, az 1980-ban Eb-ezüstérmes Jean-Marie Pfaff. A hétfőn kihirdetett győztesek után kedden az Év sportolója-szavazás pontos végeredménye is kiderült.

Egyik kategóriában sem változott az első három sorrendje az Év sportolója-szavazáson. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az első három sorrendje sehol sem változott

A sportújságírók 68. alkalommal szavaztak a legjobbakról, ezúttal először két körben. Az első szavazási forduló után minden kategóriából a legjobb három került a szűkített listára. Az első szakaszban 461-en, a másodikban 475-en szavaztak. Érdekesség, hogy egyik kategóriában sem változott az első három sorrendje. A győztesek hétfőn, a Nemzeti Sportgálán, az Operaházban vehették át az elismerést.

A férfiaknál Kós Hubert győzött, így Szoboszlai Dominik 2020 és 2023 után harmadszor nem diadalmaskodott. A nőknél Márton Luana lett az Év sportolója. A gálán a jégtáncban olimpiai ezüstérmes és világbajnok Regőczy Krisztina és Sallay András átvehette az MSÚSZ életműdíját.