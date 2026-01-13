év sportolója gálaÉv sportolója-díjMagyar Sportújságírók SzövetségeKós HubertvégeredménySzoboszlai Dominik

Év sportolója-szavazás: erre nem csak Szoboszlai, senki sem volt képes

A Magyar Állami Operaházban hétfő este kiderült, hogy a Magyar Sportújságírók Szövetsége által 68. alkalommal kiírt Év sportolója-szavazáson kik lettek a díjazottak. Az MSÚSZ kedden a honlapján közzétette a szavazás végeredményeit.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 18:45
Kiderült az Év Sportolója-szavazás végeredménye
Közzétették az Év Sportolója-szavazás végeredményét Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség
A Magyar Állami Operaházban megrendezett Nemzeti Sportgála fővédnöke Sulyok Tamás köztársasági elnök volt. Sztárvendég volt az olimpiai és hatszoros világbajnok rúdugró és NOB-tag, ukrán Szerhij Bubka, az FC Portóval 1987-ben BEK-győztes algériai Rabah Madzser és a 63-szoros belga válogatott kapusklasszis, az 1980-ban Eb-ezüstérmes Jean-Marie Pfaff. A hétfőn kihirdetett győztesek után kedden az Év sportolója-szavazás pontos végeredménye is kiderült.

Kiderült az Év Sportolója-szavazás végeredménye
Egyik kategóriában sem változott az első három sorrendje az Év sportolója-szavazáson. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az első három sorrendje sehol sem változott

A sportújságírók 68. alkalommal szavaztak a legjobbakról, ezúttal először két körben. Az első szavazási forduló után minden kategóriából a legjobb három került a szűkített listára. Az első szakaszban 461-en, a másodikban 475-en szavaztak. Érdekesség, hogy egyik kategóriában sem változott az első három sorrendje. A győztesek hétfőn, a Nemzeti Sportgálán, az Operaházban vehették át az elismerést.

A férfiaknál Kós Hubert győzött, így Szoboszlai Dominik 2020 és 2023 után harmadszor nem diadalmaskodott. A nőknél Márton Luana lett az Év sportolója. A gálán a jégtáncban olimpiai ezüstérmes és világbajnok Regőczy Krisztina és Sallay András átvehette az MSÚSZ életműdíját.

A 2025-ös Év sportolója-szavazás végeredménye:

férfiak: 1. Kós Hubert (úszó) 1187 pont, 2. Szoboszlai Dominik (labdarúgó) 885, 3. Kopasz Bálint (kajakozó) 778
nők: 1. Márton Luana (tekvandós) 1056 pont, 2. Csikós Zsóka (kajakozó) 999, 3. Márton Viviana (tekvandós) 795
Az egyéni sportágak csapatai: 1. Férfi kardválogatott 1037 pont, 2. Nyílt vízi úszóváltó 929, 3. Férfi kajak kettes (Kurucz Levente, Nádas Bence) 884
A hagyományos csapatsportágak csapatai: 1. Az FTC férfi-vízilabdacsapata 1150 pont, 2. A Győri ETO KC női kézilabdacsapata 946, 3. Férfi- jégkorongválogatott 754
Edzők: 1. Nyéki Balázs (vízilabda) 1035, 2. Bob Bowman (úszás) 943, 3. Suvi Mikkonen (tekvandó) 872
Fogyatékos férfi sportolók: 1. Kiss Péter Pál (parakajakos) 149 helyezési szám, 2. Mihálovits Tamás (szervátültetett atléta) 217, 3. Mezei Gergő (szervátültetett atléta) 246
Fogyatékos női sportolók: 1. Ekler Luca (paraatléta) 159 helyezési szám, 2. Gyurkó Alexandra (szervátültetett úszó) 197, 3. Gál Nikolett (siket atléta) 256
Fogyatékos sportolók, csapatok: 1. Szervátültetett asztalitenisz vegyes páros (Bácsi Bernát, Jakucs Edina) 182 helyezési szám, 2. Szervátültetett asztalitenisz férfi páros (Bácsi Bernát, Szendi János) 205, 3. Speciális olimpiai hófutó vegyes váltó 224
Az Év sportpillanata: Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

