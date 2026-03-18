Gulácsi korábbi posztriválisának savanyú a szőlő a BL-zakó után: „Csak véletlenül rúgsz ekkora gólt”

A Leverkusen kapuját őrző Janis Blaswich a visszavágón valóban sokáig meccsben tartotta csapatát. Az Arsenal a párharc második felvonásában jóval veszélyesebben futballozott, mint az első mérkőzésen, és a német kapusnak már az első félidőben több komoly védést is be kellett mutatnia.

Janis Blaswich, Gulácsi Péter korábbo poszt riválisa Lipcsében parádézott az Arsenal–Leverkusen BL-meccsen, de Eberichi Eze lövését nem védhette. Fotó: DPA

Blaswich nagyokat védett, mégis Eze góljáról beszél mindenki

A londoniak fölénye azonban végül góllá érett: Eberechi Eze látványos lövéssel vette be a kaput, később pedig Declan Rice is betalált, ezzel az Arsenal 2-0-ra nyert hazai pályán, és 3-1-es összesítéssel jutott be a legjobb nyolc közé a BL-ben.

Blaswich teljesítményét több helyen is kiemelték, sőt több szakportálnál ő lett a meccs embere 9-esnél is magasabb osztályzattal, ám ez a vigasz aligha dobhatta fel a kapust, aki a lefújás után inkább odaszúrt Eze-nek. A Leverkusen hálóőre úgy fogalmazott: sajnálja, hogy Londonban így kapták az első gólt, majd hozzátette, szerinte Eze nem nagyon szokott ilyeneket lőni, még ha kétségtelenül kiváló játékos is.

Gulácsi mellett alulmaradt Lipcsében, Leverkusenben újraépítette magát

Blaswich neve a magyar szurkolóknak onnan is ismerős lehet, hogy 2022 és 2025 között az RB Leipzig játékosa volt, ahol hosszabb ideig Gulácsi Péter posztriválisának számított. A német kapus azonban végül nem tudta tartósan kiszorítani a magyar válogatott hálóőrt, elveszítette vele szemben a versenyt, így 2024-ben Salzburgba került kölcsönbe.

A Leverkusen 2025-ben megvásárolta, és a mostani idény alapján ez valóban jó döntésnek tűnik. Bár a BL-nyolcaddöntő visszavágóján két gólt kapott, összességében kifejezetten erős egyéni teljesítményt nyújtott, és alaposan megnehezítette az Arsenal dolgát. Éppen ezért is hatott némileg sértettnek, sőt savanyúnak a meccs utáni mondata Ezéről: egy kapus, aki több bravúrt is bemutatott, mégis vesztesen hagyta el a pályát, könnyen kereshet kapaszkodót az ellenfél első találatának relativizálásában.