Gulácsi korábbi posztriválisának savanyú a szőlő a BL-zakó után: „Csak véletlenül rúgsz ekkora gólt”

A németek kapusa hiába parádézott, a Bayer Leverkusen 2-0-ra kikapott az Arsenaltól Londonban, így 3-1-es összesítéssel búcsúzott a labdarúgó Bajnokok Ligájától. A korábban Gulácsi Péter riválisaként is ismert Janis Blaswich a lefújás után Eberechi Eze csodás gólját is igyekezett kisebbíteni, ám keserű nyilatkozata csak még jobban rávilágított arra, mekkora különbség volt ezúttal a két csapat között.

2026. 03. 18. 7:01
Declan Rice és Eberechi Eze, az Arsenal két gólszerzője a Leverkusen elleni BL-meccsen Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
A Leverkusen kapuját őrző Janis Blaswich a visszavágón valóban sokáig meccsben tartotta csapatát. Az Arsenal a párharc második felvonásában jóval veszélyesebben futballozott, mint az első mérkőzésen, és a német kapusnak már az első félidőben több komoly védést is be kellett mutatnia.

Janis Blaswich, Gulácsi Péter korábbo poszt riválisa Lipcsében parádézott az Arsenal–Leverkusen BL-meccsen, de Eberichi Eze lövését nem védhette. Fotó: DPA

 

Blaswich nagyokat védett, mégis Eze góljáról beszél mindenki

A londoniak fölénye azonban végül góllá érett: Eberechi Eze látványos lövéssel vette be a kaput, később pedig Declan Rice is betalált, ezzel az Arsenal 2-0-ra nyert hazai pályán, és 3-1-es összesítéssel jutott be a legjobb nyolc közé a BL-ben.

Blaswich teljesítményét több helyen is kiemelték, sőt több szakportálnál ő lett a meccs embere 9-esnél is magasabb osztályzattal, ám ez a vigasz aligha dobhatta fel a kapust, aki a lefújás után inkább odaszúrt Eze-nek. A Leverkusen hálóőre úgy fogalmazott: sajnálja, hogy Londonban így kapták az első gólt, majd hozzátette, szerinte Eze nem nagyon szokott ilyeneket lőni, még ha kétségtelenül kiváló játékos is.

 

Gulácsi mellett alulmaradt Lipcsében, Leverkusenben újraépítette magát

Blaswich neve a magyar szurkolóknak onnan is ismerős lehet, hogy 2022 és 2025 között az RB Leipzig játékosa volt, ahol hosszabb ideig Gulácsi Péter posztriválisának számított. A német kapus azonban végül nem tudta tartósan kiszorítani a magyar válogatott hálóőrt, elveszítette vele szemben a versenyt, így 2024-ben Salzburgba került kölcsönbe.

A Leverkusen 2025-ben megvásárolta, és a mostani idény alapján ez valóban jó döntésnek tűnik. Bár a BL-nyolcaddöntő visszavágóján két gólt kapott, összességében kifejezetten erős egyéni teljesítményt nyújtott, és alaposan megnehezítette az Arsenal dolgát. Éppen ezért is hatott némileg sértettnek, sőt savanyúnak a meccs utáni mondata Ezéről: egy kapus, aki több bravúrt is bemutatott, mégis vesztesen hagyta el a pályát, könnyen kereshet kapaszkodót az ellenfél első találatának relativizálásában.

 

Andrich elismerte az Arsenal fölényét, Blaswich már a folytatásról beszélt

Miközben Blaswich Eze gólját próbálta kisebbíteni, a Leverkusen csapatkapitánya, Robert Andrich jóval tárgyilagosabban értékelte a történteket. Szerinte az Arsenal volt az okosabb és hatékonyabb csapat, amely megérdemelten nyerte meg a mérkőzést és jutott tovább.

Andrich arról is beszélt, hogy a Leverkusen ugyan próbálkozott, főleg a hajrában tett bele sok energiát a támadásokba, de ebből túl kevés veszély származott, az Arsenal pedig kiválóan védekezett. A német középpályás szavai jól összefoglalták a párharc lényegét: a londoniak nemcsak technikailag, hanem játékintelligenciában és hatékonyságban is a Leverkusen fölé nőttek.

Blaswich a saját éles odaszúrása mellett már előre is tekintett, mondván, nincs okuk szétesni, mert a Bundesligában és a kupában még komoly célokért harcolhatnak. Ez reális megközelítés, hiszen a BL-búcsú fájdalmas, de a Leverkusen számára az idény még korántsem ért véget. Ettől függetlenül az utózöngék középpontjába most mégis az ő keserű megjegyzése került, nem pedig a védései.


Bajnokok Ligája 2026, nyolcaddöntő, keddi visszavágók:

  • Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0-3 (0-2) – továbbjutott a PSG, 8-2-es összesítéssel
  • Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) 1-2 (1-1) – továbbjutott a Real Madrid, 5-1-es összesítéssel
  • Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) 2-0 (1-0) – továbbjutott az Arsenal, 3-1-es összesítéssel
  • Sporting Lisboa (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) 5-0 (1-0, 3-0, 4-0) – hosszabbítás után; továbbjutott a Sporting, 5-3-as összesítéssel

 

 



 



 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
