Sporting–Bodö/Glimt: mit mutatott a VAR és mit nézett a játékvezető? Háborognak a norvégok

A portugál csapat a 78. percben dolgozta le háromgólos hátrányát, Goncalo Inácio és Pedro Goncalves, valamint a kolumbiai Luis Suárez találatának köszönhetően, utóbbi esetnél a norvégok nehezményezték, hogy Fredrik André Bjorkan hasáról pattant a labda a kezére, ami után a bíró szinte hezitálás nélkül tizenegyest ítélt. A hosszabbítás elején az uruguayi Maximiliano Araújo gólja már a továbbjutást jelentette a portugáloknak, a végeredményt pedig Rafael Nel állította be. A Bodö/Glimt játékosai elismerik, hogy a jobb csapat ment tovább, de a találkozó után hangsúlyozták, hogy a harmadik gól sorsdöntő volt a párharc szempontjából.

A norvégok nagy csatában estek ki a portugálok ellen, de a tizenegyes nem volt jogos szerintük. Fotó: Anadolu

A norvégok nem értik, miért kaptak tizenegyest

A Bodö/Glimt védője, Jostein Gundersen és a többi norvég játékos szerint a játékvezető egy kicsit közelebbről is megnézhette volna azt a jelenetet a VAR-felvételen, amely a Sporting harmadik góljához vezetett, és amivel a portugálok ledolgozták az első mérkőzésen összeszedett háromgólos hátrányukat.

– Abban a pillanatban egyértelműen úgy éreztem, hogy a kezemhez ért a labda, de a hasamról pattant oda – mondta Fredrik André Bjorkan a 77. percben befújt tizenegyesről. A visszajátszás azt mutatta, hogy a labda valószínűleg előbb a játékos hasát érte, majd onnan pattant a karjára.

A játékvezető, Sandro Schärer csak egy visszajátszást nézett meg a VAR-képernyőjén, majd egyből tizenegyest ítélt.

A meccs után Bjorkan újranézte a jelenetet. A norvég csapat játékosa elismerte, hogy jogos volt a tizenegyes, de az fontos mozzanatnak vélte, hogy előbb a hasát találta el a labda, mert ez befolyásolhatta a kézhez ért labda megítélését. Vajon a játékos karja „természetellenes” pozícióban volt-e ahhoz, hogy büntetőt ítéljenek? Az UEFA 2023-as ajánlása szerint nem mindig kell tizenegyest ítélni, ha a labda előbb egy másik testrészre csapódik a játékosnál, még akkor sem, ha a karja távolabb van tartva a testétől.

Luis Suarez tizenegyesből talált be a norvégok kapujába. Fotó: Anadolu

A védő Jostein Gundersen, aki közelről látta az eseményt, úgy gondolta, hogy Schärer nem fog büntetőt fújni az eset után. – Nagyon jól láttam, és abban a pillanatban biztos voltam benne, hogy nem lesz tizenegyes. Nem ismerem tökéletesen a szabályt, szerintem nehéz volt jól megítélni azt a helyzetet.

Nem tudom pontosan, hogyan szól a kezezés szabálya. Nekem ez természetes pozíciónak tűnik, de talán innentől fogva mindig a hátunkon kell tartanunk a kezeinket. Bosszantó, de ilyen a futball

– mondta Gundersen, de hozzátette, hogy nem ezért estek ki a BL-ből. A meccs után mások is kifogásolták, hogy a bíró túl gyorsan döntött, és nem nézte meg elég alaposan a helyzetet. „A játékvezető a vonalhoz ment megvizsgálni a kezezést, látta, hogy a labda a kézhez ér, és tizenegyest ítélt. Ha csak tíz másodperccel többet szánt volna rá, látta volna, hogy a labda előbb a játékos mellkasát érinti, majd a kezét” – írta a korábbi labdarúgó Don Hutchison az X közösségi oldalon.