Bajnokok LigájaVARSporting LisszabonBodö/Glimtkezezés

Sporting–Bodö/Glimt: mit mutatott a VAR és mit nézett a játékvezető? Háborognak a norvégok

A Sporting hosszabbítás után 5-0-ra legyőzte a Bodö/Glimt csapatát a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének keddi visszavágóján, és továbbjutott. A norvégok elismerik, hogy a jobbik csapat ment tovább, de az északiak játékosai közül többen nem egészen értik, miért ítéltek büntetőt a portugálok harmadik gólja előtt, amikor Fredrik André Bjorkan hasáról a kezére pattant a labda. Szerintük a játékvezető túl gyorsan hozott ítéletet a videófelvétel megtekintése után.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 7:10
A norvégok játékosa Jostein Gundersen sem értett egyet a tizenegyes megítélésével
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A portugál csapat a 78. percben dolgozta le háromgólos hátrányát, Goncalo Inácio és Pedro Goncalves, valamint a kolumbiai Luis Suárez találatának köszönhetően, utóbbi esetnél a norvégok nehezményezték, hogy Fredrik André Bjorkan hasáról pattant a labda a kezére, ami után a bíró szinte hezitálás nélkül tizenegyest ítélt. A hosszabbítás elején az uruguayi Maximiliano Araújo gólja már a továbbjutást jelentette a portugáloknak, a végeredményt pedig Rafael Nel állította be. A Bodö/Glimt játékosai elismerik, hogy a jobb csapat ment tovább, de a találkozó után hangsúlyozták, hogy a harmadik gól sorsdöntő volt a párharc szempontjából.

A norvégok nagy csatában estek ki a portugálok ellen, de a tizenegyes nem volt jogos szerintük
A norvégok nagy csatában estek ki a portugálok ellen, de a tizenegyes nem volt jogos szerintük. Fotó: Anadolu

A norvégok nem értik, miért kaptak tizenegyest

A Bodö/Glimt védője, Jostein Gundersen és a többi norvég játékos szerint a játékvezető egy kicsit közelebbről is megnézhette volna azt a jelenetet a VAR-felvételen, amely a Sporting harmadik góljához vezetett, és amivel a portugálok ledolgozták az első mérkőzésen összeszedett háromgólos hátrányukat.

– Abban a pillanatban egyértelműen úgy éreztem, hogy a kezemhez ért a labda, de a hasamról pattant oda – mondta Fredrik André Bjorkan a 77. percben befújt tizenegyesről. A visszajátszás azt mutatta, hogy a labda valószínűleg előbb a játékos hasát érte, majd onnan pattant a karjára. 

A játékvezető, Sandro Schärer csak egy visszajátszást nézett meg a VAR-képernyőjén, majd egyből tizenegyest ítélt.

A meccs után Bjorkan újranézte a jelenetet. A norvég csapat játékosa elismerte, hogy jogos volt a tizenegyes, de az fontos mozzanatnak vélte, hogy előbb a hasát találta el a labda, mert ez befolyásolhatta a kézhez ért labda megítélését. Vajon a játékos karja „természetellenes” pozícióban volt-e ahhoz, hogy büntetőt ítéljenek? Az UEFA 2023-as ajánlása szerint nem mindig kell tizenegyest ítélni, ha a labda előbb egy másik testrészre csapódik a játékosnál, még akkor sem, ha a karja távolabb van tartva a testétől.

Luis Suarez tizenegyesből talált be a norvégok kapujába
Luis Suarez tizenegyesből talált be a norvégok kapujába. Fotó: Anadolu

A védő Jostein Gundersen, aki közelről látta az eseményt, úgy gondolta, hogy Schärer nem fog büntetőt fújni az eset után. – Nagyon jól láttam, és abban a pillanatban biztos voltam benne, hogy nem lesz tizenegyes. Nem ismerem tökéletesen a szabályt, szerintem nehéz volt jól megítélni azt a helyzetet. 

Nem tudom pontosan, hogyan szól a kezezés szabálya. Nekem ez természetes pozíciónak tűnik, de talán innentől fogva mindig a hátunkon kell tartanunk a kezeinket. Bosszantó, de ilyen a futball

– mondta Gundersen, de hozzátette, hogy nem ezért estek ki a BL-ből. A meccs után mások is kifogásolták, hogy a bíró túl gyorsan döntött, és nem nézte meg elég alaposan a helyzetet.  „A játékvezető a vonalhoz ment megvizsgálni a kezezést, látta, hogy a labda a kézhez ér, és tizenegyest ítélt. Ha csak tíz másodperccel többet szánt volna rá, látta volna, hogy a labda előbb a játékos mellkasát érinti, majd a kezét” – írta a korábbi labdarúgó Don Hutchison az X közösségi oldalon.

Így vagy úgy, de a norvég csoda véget ért, a Bodö/Glimt egy egészen elképesztő idényt produkált, de kiesett a BL-ből. A portugál  Sporting 1982 után játszhat újra negyeddöntőt, ahol az Arsenal együttesével  találkozik.

Bajnokok Ligája 2026, nyolcaddöntő, keddi visszavágók:

  • Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0-3 (0-2) – továbbjutott a PSG, 8-2-es összesítéssel
  • Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) 1-2 (1-1) – továbbjutott a Real Madrid, 5-1-es összesítéssel
  • Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) 2-0 (1-0) – továbbjutott az Arsenal, 3-1-es összesítéssel
  • Sporting Lisboa (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) 5-0 (1-0, 3-0, 4-0) – hosszabbítás után; továbbjutott a Sporting, 5-3-as összesítéssel

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópa

Az ígéret szép szó

Kondor Katalin avatarja

A magasságos EU azt is ígérte, hogy az uniós országok szuverének lesznek, holott minden van, csak szuverenitás nincs, viszont az unió országait megannyi alkalommal becsmérlik, ha önálló döntést merészelnek hozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.