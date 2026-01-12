Szoboszlai Dominikot megbüntették, Kós Hubert lett az Év sportolója! + videó

Kós Hubert: Nem szeretnék megállni, megyek és csinálom tovább

Kós Hubert édesanyja vette át a díjat, Kós Hubert pedig az Egyesült Államokból jelentkezett be:

– Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ma ott, Bob Bowmannel nagyon nehéz ezeket elintézni. Hihetetlen, hogy megint én vagyok az év férfi sportolója, már tavaly is az volt, akkor sem hittem el, és most sem hiszem el. Amikor elkezdtem úszni, és eldöntöttem, hogy egy nap nagy sportoló akarok lenni, soha nem gondoltam volna ezt, azt meg főképp nem, hogy két év alatt kétszer lehetek az év sportolója. Elképesztő érzés, köszönöm mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy megérdemlem ezt a díjat. Nem szeretnék megállni, megyek és csinálom tovább. Nemcsak saját magam miatt szeretnék jól úszni, hanem azért is, hogy másoknak, az összes magyar szurkolónak boldogságot hozzak, és hasonló pillanatokat adjak át, mint az egykori nagyon nekem.”

Aligha lövünk azonban mellé azzal, hogy ha nincs az a szörnyű ír gól, akkor most Szoboszlai az Év sportolója, Marco Rossi az Év edzője, labdarúgó-válogatottunk pedig az év csapata. A történtek után azonban Rossi és nemzeti csapatunk a tízes listára sem került fel.

Márton Luana: A szüleim nélkül ez nem sikerült volna

A nőknél Márton Luana lett az Év sportolója.

– Nagyon jó érzés itt állni előttetek itthon, Magyarországon, kiváló sportolók között. Nagyon büszke vagyok rá, hogy edzőmmel és testvéremmel lehettem itt a legjobb háromban. Köszönöm az újságíróknak a szavazatokat, az UTE csapatának, az edzőimnek és a csapattársaimnak a mindennapi munkát. A szüleim nekem a legfontosabbak, természetesen nagyon köszönöm nekik is, mert mindig mellettem állnak, és nélkülük ez nem sikerült volna – fogalmazott Márton Luana.