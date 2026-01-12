év sportolójakopasz bálintszoboszlai dominikkós hubertMárton Viviana

Szoboszlai Dominikot megbüntették, Kós Hubert lett az Év sportolója! + videó

A Magyar Állami Operaházban hétfő este kiderült, hogy a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) által 68. alkalommal kiírt Év sportolója-szavazáson kik lettek a díjazottak. A férfiaknál Kós Hubert győzött, így Szoboszlai Dominik 2020 és 2023 után nem tudott harmadszor diadalmaskodni. A nőknél Márton Luana lett az Év sportolója.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 21:47
Az MSÚSZ impozáns gálát rendezett az Operaházban Forrás: Nemzeti Sport
Azt már január 2-án megtudtuk, hogy az idén kétfordulós szavazás során kik a nyolc kategória három-három versenyben maradt jelöltjei, és az MSÚSZ tagjai a második körben a hétfő esti gála kezdetéig újra szavazhattak. A férfiaknál Kopasz Bálint világbajnok kajakos, Kós Hubert világbajnok úszó és Szoboszlai Dominik labdarúgó, a Premier League első magyar győztese, a nőknél Csikós Zsóka a világ- és Európa-bajnok kajakos, valamint Márton Luana és Márton Viviana világbajnok tekvondósok kerültek a legjobb három közé.

Történelmi pillanat: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az első magyar futballista, aki magasba emelhette a Premier League trófeáját (Fotó: AFP/Paul Ellis)
Az Év sportolója-szavazás nyolc kategóriájában a versenyben maradtak teljes listája:

  • férfiak: Kopasz Bálint (kajakos), Kós Hubert (úszó), Szoboszlai Dominik (labdarúgó)
  • nők: Csikós Zsóka (kajakos), Márton Luana (tekvondós), Márton Viviana (tekvondós)
  • az egyéni sportágak csapatai: férfi kajak kettes 500 méter (Kurucz Levente, Nádas Bence), férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron), nyílt vízi úszóváltó (Betlehem Dávid, Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf)
  • a hagyományos csapatsportágak csapatai: a férfi-jégkorongválogatott, az FTC-Telekom férfi-vízilabdacsapata, a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata
  • edzők: Bob Bowman (Kós Hubert edzője), Suvi Mikkonen (a Márton ikrek edzője), Nyéki Balázs (a Ferencváros férfi-vízilabdacsapatának edzője)
  • fogyatékos férfi sportolók: Kiss Péter Pál (parakajakos), Mezei Gergő (szervátültetett atléta), Mihálovits Tamás (szervátültetett atléta)
  • fogyatékos női sportolók: Ekler Luca (paraatléta), Gál Nikolett (hallássérült atléta), Gyurkó Alexandra (szervátültetett úszó)
  • fogyatékos sportolók, csapatok: a speciális olimpiai hófutó vegyes váltó (Gerbosics Kitti, Kollarics Hajnalka Vivien, Sándor Béla, Szóráth Sándor), a szervátültetett asztalitenisz férfi páros (Bácsi Bernát, Szendi János), a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros (Bácsi Bernát, Jakucs Edina).

S volt még egy „verseny”: az Év sportpillanata kategóriában az m4sport.hu oldalon lehetett voksolni. A három legtöbb szavazatot Kós Hubert világbajnoki címet érő úszása Szingapúrban 200 m háton, továbbá Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben, valamint Boronkay Péter paratriatlon világbajnok célba érkezése a Spar Maratonon kapta. Utóbbi úgy teljesítette a távot, hogy közben kerekesszékes barátját, Nagy Andrást tolta maga előtt. Közülük egy szakértőkből álló zsűri választotta ki a győztest, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően.  

A Magyar Állami Operaházban megrendezett Nemzeti Sport Gála fővédnöke Sulyok Tamás köztársasági elnök volt. Sztárvendég volt az olimpiai és hatszoros világbajnok rúdugró és NOB-tag ukrán Szerhij Bubka, az FC Portóval 1987-ben BEK-győztes algériai Rabah Madzser és a 63-szoros belga válogatott kapusklasszis, az 1980-ban Eb-ezüstérmes Jean-Marie Pfaff.

A Kopasz, Kós, Szoboszlai trióból Kós Hubert lett a befutó

Két éve Szoboszlai Dominik egy napra hazatért Angliából, és az M4 Sport – Az Év sportolója gálán ő vehette át az Év sportolója-díjat. A Liverpool légiósa a 2024-es szavazáson „címvédőként” a negyedik helyen végzett, s messze volt dobogótól, három párizsi olimpiai bajnokunk, a győztes Kós Hubert, valamint Rasovszky Kristóf és Milák Kristóf mellett nem rúghatott labdába. Szoboszlai 2023 előtt 2020-ban is győzött, de annak a díjátadóján, amikor még a koronavírus-járvány idejét nyögtük, nem tudott személyesen részt venni, és most is komoly akadály merült fel az esetében: a gála idején a Liverpool FA-kupa-meccset játszott, és az angol sajtó arra tippelt, hogy Arne Slot számít rá a harmadosztályú Barnsley ellen is, azaz nem kap „eltávozási engedélyt”. Így is lett, Szoboszlai a kezdőcsapatban kapott helyett. De az Egyesült Államokban készülő Kós Hubert sem jött haza a gálára.

2023-ban Szoboszlai Dominik az RB Leipziggel Német Kupa-győztes lett, majd a Liverpool csapatához igazolt, a magyar válogatottal pedig kijutott a 2024-es Eb-re. S az Év sportolója-szavazáson ezzel megelőzte Kós Hubertet, aki abban az évben először lett világbajnok 200 méter háton, Fukuokában. Szoboszlai Dominik 795, Kós Hubert 465, a vízilabdázó Zalánki Gergő 331 pontot gyűjtött be a szavazás során. 

Kós 2025-ben is aranyérmes lett az úszó-vb-n 200 méter háton, Szingapúrban, labdarúgó-válogatottunk viszont nem jutott ki vb-pótselejtezőre, miután a sorsdöntő csoportselejtezős meccsén az utolsó pillanatokban bekapott góllal itthon 3-2-re alulmaradt az írekkel szemben. A sportújságírók vélhetően emiatt „megbüntették” Szoboszlait, mert a 2025-ös Év sportolója Magyarországon a férfiaknál Kós Hubert lett, 2024 után másodszor! 

Kós Hubert: Nem szeretnék megállni, megyek és csinálom tovább

Kós Hubert édesanyja vette át a díjat, Kós Hubert pedig az Egyesült Államokból jelentkezett be:

– Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ma ott, Bob Bowmannel nagyon nehéz ezeket elintézni. Hihetetlen, hogy megint én vagyok az év férfi sportolója, már tavaly is az volt, akkor sem hittem el, és most sem hiszem el. Amikor elkezdtem úszni, és eldöntöttem, hogy egy nap nagy sportoló akarok lenni, soha nem gondoltam volna ezt, azt meg főképp nem, hogy két év alatt kétszer lehetek az év sportolója. Elképesztő érzés, köszönöm mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy megérdemlem ezt a díjat. Nem szeretnék megállni, megyek és csinálom tovább. Nemcsak saját magam miatt szeretnék jól úszni, hanem azért is, hogy másoknak, az összes magyar szurkolónak boldogságot hozzak, és hasonló pillanatokat adjak át, mint az egykori nagyon nekem.”

Aligha lövünk azonban mellé azzal, hogy ha nincs az a szörnyű ír gól, akkor most Szoboszlai az Év sportolója, Marco Rossi az Év edzője, labdarúgó-válogatottunk pedig az év csapata. A történtek után azonban Rossi és nemzeti csapatunk a tízes listára sem került fel.

Márton Luana: A szüleim nélkül ez nem sikerült volna

A nőknél Márton Luana lett az Év sportolója.

– Nagyon jó érzés itt állni előttetek itthon, Magyarországon, kiváló sportolók között. Nagyon büszke vagyok rá, hogy edzőmmel és testvéremmel lehettem itt a legjobb háromban. Köszönöm az újságíróknak a szavazatokat, az UTE csapatának, az edzőimnek és a csapattársaimnak a mindennapi munkát. A szüleim nekem a legfontosabbak, természetesen nagyon köszönöm nekik is, mert mindig mellettem állnak, és nélkülük ez nem sikerült volna – fogalmazott Márton Luana.

A gálán a jégtáncban olimpiai ezüstérmes és világbajnok Regőczy Krisztina és Sallay András átvehette az MSÚSZ életműdíját.

A 2025-ös Év sportolója-szavazás győztesei:

férfiak: Kós Hubert (úszó)
nők: Márton Luana (tekvondós)
az egyéni sportágak csapatai: férfikardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron)
a hagyományos csapatsportágak csapatai: az FTC-Telekom férfi-vízilabdacsapata
edzők: Nyéki Balázs (a Ferencváros férfi-vízilabdacsapatának edzője)
fogyatékos férfi sportolók: Kiss Péter Pál (parakajakos)
fogyatékos női sportolók: Ekler Luca (paraatléta)
fogyatékos sportolók, csapatok: a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros (Bácsi Bernát, Jakucs Edina)

 az Év sportpillanata: Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben

A szingapúri vizes vb-n Kós Hubert 1:53,19 perces Európa-csúccsal lett világbajnok 200 méter háton:

 

