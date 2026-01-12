Szoboszlai Dominikot megbüntették, Kós Hubert lett az Év sportolója! + videó

Azt már január 2-án megtudtuk, hogy az idén kétfordulós szavazás során kik a nyolc kategória három-három versenyben maradt jelöltjei, és az MSÚSZ tagjai a második körben a hétfő esti gála kezdetéig újra szavazhattak. A férfiaknál Kopasz Bálint világbajnok kajakos, Kós Hubert világbajnok úszó és Szoboszlai Dominik labdarúgó, a Premier League első magyar győztese, a nőknél Csikós Zsóka a világ- és Európa-bajnok kajakos, valamint Márton Luana és Márton Viviana világbajnok tekvondósok kerültek a legjobb három közé.
Az Év sportolója-szavazás nyolc kategóriájában a versenyben maradtak teljes listája:
- férfiak: Kopasz Bálint (kajakos), Kós Hubert (úszó), Szoboszlai Dominik (labdarúgó)
- nők: Csikós Zsóka (kajakos), Márton Luana (tekvondós), Márton Viviana (tekvondós)
- az egyéni sportágak csapatai: férfi kajak kettes 500 méter (Kurucz Levente, Nádas Bence), férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron), nyílt vízi úszóváltó (Betlehem Dávid, Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf)
- a hagyományos csapatsportágak csapatai: a férfi-jégkorongválogatott, az FTC-Telekom férfi-vízilabdacsapata, a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata
- edzők: Bob Bowman (Kós Hubert edzője), Suvi Mikkonen (a Márton ikrek edzője), Nyéki Balázs (a Ferencváros férfi-vízilabdacsapatának edzője)
- fogyatékos férfi sportolók: Kiss Péter Pál (parakajakos), Mezei Gergő (szervátültetett atléta), Mihálovits Tamás (szervátültetett atléta)
- fogyatékos női sportolók: Ekler Luca (paraatléta), Gál Nikolett (hallássérült atléta), Gyurkó Alexandra (szervátültetett úszó)
- fogyatékos sportolók, csapatok: a speciális olimpiai hófutó vegyes váltó (Gerbosics Kitti, Kollarics Hajnalka Vivien, Sándor Béla, Szóráth Sándor), a szervátültetett asztalitenisz férfi páros (Bácsi Bernát, Szendi János), a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros (Bácsi Bernát, Jakucs Edina).
S volt még egy „verseny”: az Év sportpillanata kategóriában az m4sport.hu oldalon lehetett voksolni. A három legtöbb szavazatot Kós Hubert világbajnoki címet érő úszása Szingapúrban 200 m háton, továbbá Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben, valamint Boronkay Péter paratriatlon világbajnok célba érkezése a Spar Maratonon kapta. Utóbbi úgy teljesítette a távot, hogy közben kerekesszékes barátját, Nagy Andrást tolta maga előtt. Közülük egy szakértőkből álló zsűri választotta ki a győztest, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően.
