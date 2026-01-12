Arda Güler közröhej tárgya lett, miközben a Real Madridhoz beütött a mennykő + videó

Amint arról beszámoltunk, a Barcelona nyerte a spanyol labdarúgó Szuperkupát, miután vasárnap a dzsiddai fináléban 3-2-re győzött az ősi rivális Real Madrid ellen. Az első félidő úgy végződött 2-2-re, hogy a hosszabbításban három gól esett, fordulás után pedig Raphinha második találata – amely a 73. percben született – döntött a Barcelona javára (3-2). A Realban a 66. percben lépett pályára Arda Güler, de a török játékos nem lőtt kapura, s ugyan a 21 passzából 19 jó helyre ment, nem tudta felpörgetni a hétfő este váratlanul menesztett Xabi Alonso csapatának játékát.

Arda Güler nagyon mérges volt a Real Madrid veresége után Forrás: X/Madrid Universal

Arda Güler csúnyán megjárta a lefújás után

Amikor lefújták a mérkőzést, Arda Güler nagyon ideges volt, a dühében bele akart rúgni egy vizespalackba, de nagy esés lett belőle, a fenekére esett, és örülhet, hogy megúszta sérülés nélkül. A jelenet a televíziós közvetítésben nem volt látható, de a nézőtérről készült videók vírusként terjednek a közösségi médiában. Güler alakításáról az X-en 400 ezer követővel rendelkező madridi Madrid Universal is beszámolt, de nem nevette ki a játékost. Nem úgy, mint mások. Az Instagramon 1,4 millió követőt vonzó barcelonai Forbalugrana az X-oldalán megjegyezte, hogy ez lett Arda Güler karmája azután, hogy a meccs végén Pedri ellen vétett, durván fellökte a Barca játékosát.

Forrás: X/Forbalugrana

A jelenet videón:

Arda Güler qui glisse en voulant frapper une bouteille d'eau après la défaite du Real Madrid. 😭🤣pic.twitter.com/o3jioPfvMv — Vibes Foot (@VibesFoot) January 11, 2026

Persze a Real Madriddal kapcsolatban most nem ez a legnagyobb hír, hanem az, hogy hétfő este váratlanul menesztették Xabi Alonso vezetőedzőt!