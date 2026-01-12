real madridraphinhaarda gülerbarcelonaxabi alonso

Arda Güler közröhej tárgya lett, miközben a Real Madridhoz beütött a mennykő + videó

A Real Madrid labdarúgócsapata nem nyerte meg a spanyol Szuperkupát, vasárnap este 3-2-re veszített a Barcelona ellen, és a fővárosiak egyik játékosa a lefújás után nagyon megjárta, most rajta nevet a futballvilág. Arda Güler dühében bele akart rúgni egy vizespalackba, de nagy esés lett belőle. A jelenet a televíziós közvetítésben nem volt látható, de a nézőtérről készült videók vírusként terjednek a közösségi médiában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 19:24
Arda Güler nem örül az ezüstéremnek Fotó: ISMAEL ADNAN YAQOOB Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amint arról beszámoltunk, a Barcelona nyerte a spanyol labdarúgó Szuperkupát, miután vasárnap a dzsiddai fináléban 3-2-re győzött az ősi rivális Real Madrid ellen. Az első félidő úgy végződött 2-2-re, hogy a hosszabbításban három gól esett, fordulás után pedig Raphinha második találata – amely a 73. percben született – döntött a Barcelona javára (3-2). A Realban a 66. percben lépett pályára Arda Güler, de a török játékos nem lőtt kapura,  s ugyan a 21 passzából 19 jó helyre ment, nem tudta felpörgetni a hétfő este váratlanul menesztett Xabi Alonso csapatának játékát.

Arda Güler nagyon mérges volt a Real Madrid veresége után
Arda Güler nagyon mérges volt a Real Madrid veresége után Forrás: X/Madrid Universal

Arda Güler csúnyán megjárta a lefújás után

Amikor lefújták a mérkőzést, Arda Güler nagyon ideges volt, a dühében bele akart rúgni egy vizespalackba, de nagy esés lett belőle, a fenekére esett, és örülhet, hogy megúszta sérülés nélkül. A jelenet a televíziós közvetítésben nem volt látható, de a nézőtérről készült videók vírusként terjednek a közösségi médiában. Güler alakításáról az X-en 400 ezer követővel rendelkező madridi Madrid Universal is beszámolt, de nem nevette ki a játékost. Nem úgy, mint mások. Az Instagramon 1,4 millió követőt vonzó barcelonai Forbalugrana az X-oldalán megjegyezte, hogy ez lett Arda Güler karmája azután, hogy a meccs végén Pedri ellen vétett, durván fellökte a Barca játékosát.

Forrás: X/Forbalugrana

A jelenet videón:

Persze a Real Madriddal kapcsolatban most nem ez a legnagyobb hír, hanem az, hogy hétfő este váratlanul menesztették Xabi Alonso vezetőedzőt!

A Barcelona–Real Madrid találkozó összefoglalója:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu