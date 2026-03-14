Elhunyt Phil Campbell, a Motörhead egykori gitárosa

A Motörhead egykori zenészének halálhírét március 14-én a Phil Campbell And The Bastard Sons zenekar – amelynek tagjai a zenész fiai: Todd, Dane és Tyla Campbell – közösségi oldalán tették közzé.

A Motörhead tagjai, Mick Burston, Lemmy Kilmister, Phil Campbell és Pete Gill 1984-ben (Fotó: Getty Images)

Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, Philip Anthony Campbell meghalt, tegnap este egy hosszú és bátor, intenzív csatát követően békésen hunyt el az intenzív osztályon egy komplex nagy műtét után

– olvasható a zenekar bejegyzésében.

„Phil odaadó férj, csodálatos édesapa és büszke, szerető nagypapa volt, akit szeretettel »Bampi«-ként ismertek. Mélyen szerették mindazok, akik ismerték, és hiánya óriási lesz. Öröksége, zenéje és azok az emlékek, amelyeket oly sokakkal teremtett, örökre megmaradnak” – írták a közleményben.

A zenész egy súlyos műtét utáni komplikációk következtében vesztette életét – írja a Lángoló.