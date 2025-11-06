Lemmy egyszer annyira bepöccent, hogy sajtburgerrel vágta haza a kétmillió dolláros keverőpultot

Lemmy Kilmister sosem arról volt híres, hogy visszafogta volna magát. Phil Campbell, aki 32 éven át játszott vele a zenekarban, a Metal Hammernek mesélte el, hogy egy alkalommal a frontember szó szerint étellel támadt egy drága stúdióberendezésre.

Lemmy, a Motörhead legendás frontembere Fotó: AFP/DPA/Axel Heimken

A történtet szerint a banda tagjai – Lemmy, Campbell és Mikkey Dee – valamin összekaptak, a producer pedig jelezte, hogy a felvétel alapján most kivételesen Lemmy tévedett. A Motörhead frontembere ezt nem viselte jól:

dühében fogta az épp kezében lévő majszolásra előkészített elemózsiát, és belepasszírozta a méregdrága keverőpultba.

Howard Benson producernek a zsíros étellel megspékelt eszközt kipróbálva nem maradt más hátra, mint felhívni a szerelőket, és közölni:

Lemmy a Motörheadből most tette tönkre a pultunkat egy sajtburgerrel.

Phil Campbell gitáros a sztori zárásaként hozzátette: bár Lemmy mindig udvarias volt az emberekkel, de ha valami felhúzta, elszabadult a pokol.

