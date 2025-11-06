A halála előtt olyan oldalát mutatta meg Ozzy Osbourne, amit a rajongók sosem láthattak 

Amikor 2016-ban utoljára nálunk járt a Black Sabbath a búcsúkoncertjük során, Ozzy Osbourne több rajongójától is visszahallottam, milyen gyenge teljesítményt nyújtott. És igaz, hogy félelmetesen soványnak és törékenynek tűnt, az éneklés pedig fizikai erőt is igényel, nem tudta már olyan energikusan előadni a slágereit, mint fénykorában. Viszont sugárzott róla, hogy nagyon élvezi a koncertet, én pedig megtiszteltetésnek éreztem, hogy élőben láthatom, így eszembe sem jutott panaszkodni. És izgatott voltam, amikor bejelentette, hogy a szólókarrierjével is visszatér Budapestre a Judas Priest társaságában 2022-ben, de végül először egy évvel elhalasztotta, majd lemondta a teljes turnét egészségügyi problémái miatt. Mindez szíven ütött, és amíg a sebeim nyalogattam, bele sem gondoltam, miként élheti meg ő mindezt. A Skyshowtime-on elérhető Ozzy: No Escape From Now című dokumentumfilmből kiderül: rettenetesen.

Csak a zenélés tette igazán boldoggá Ozzy Osbourne-t Forrás: TMDB

– Nem ittam vagy drogoztam kevesebbet, mint a legtöbb pályatársam, aki már mind meghalt – árulja el egy ponton a rocksztár, aki egyébként orvosi vélemények szerint annak köszönhetően élte túl a több évtizedes ámokfutását, hogy az enzimjei az átlagnál jóval gyorsabban bontották le a méreganyagokat. Aki viszont arra kíváncsi, miként csapta szét magát a karrierje fénypontján, jobban teszi, ha az I Am Ozzy című életrajzi könyvet lapozgatja, mert ez a film nem a bulikról szól, hanem éppen az ellenkezőjéről. A 2020-as évek elején vesszük fel a fonalat, amikor az énekes, mint egy rossz kisgyerek, felhangosítja a tévét a háttérben, miközben a feleségével, Sharon Osbourne-nal próbálnak interjút készíteni, majd békésen elszunyókál a háttérben.

Téves orvosi diagnózis keserítette meg Ozzy Osbourne utolsó éveit

Ekkoriban már nagyon rossz fizikai állapotban volt és mély depresszióban szenvedett, ironikus módon pedig nem a korábbi életvitele, hanem egy banális baleset miatt került mélypontra: éjszaka elesett, amikor kibotorkált a fürdőszobába. És

hiába él valaki milliárdosként Los Angelesben, ott sem a világ nyolcadik csodája az egészségügy, fémcsavarokkal rögzítették a csigolyáit, amely egyrészt irtózatos fájdalmakat okozott, másrészt mint kiderült, teljes tévedés volt, muszáj is volt később megszabadítani tőlük.

Az énekesnek pedig könyörtelen volt szembenéznie azzal, hogy miután ötven évet teljes erőbedobással a színpadon töltött, már járni is alig tud és képtelen lenne egy teljes koncertet levezényelni. Hogy mit jelent számára a zene, az akkor érezhető a legerőteljesebben, amikor egy fiatal producer felkeresi, hogy készítsen közös dalt a fiatal rapperrel, Post Malone-nal, majd belevágott egy új albumba is. Amikor munka közben látjuk, csak úgy ragyog, amikor azonban attól kell tartani, hogy lehet, el sem tud menni 2024-ben a Rock and Roll Hall of Fame-beiktatására, egy végtelenül megtört embert látunk.