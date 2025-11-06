Ozzy OsbourneSkyShowtimerockzenedokumentumfilmMetallica

A halála előtt olyan oldalát mutatta meg Ozzy Osbourne, amit a rajongók sosem láthattak 

Ötven évig dübörgött körülötte a heavy metal, majd hirtelen beállt a csend. Ozzy Osbourne pályája alkonyát dolgozza fel a Skyshowtime-on látható No Escape From Now, amely nem kevés letargikus pillanatot tartogat, miközben szobrot állít a néhai rocksztárnak.

Német Dániel
2025. 11. 06. 5:35
Forrás: TMDb
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amikor 2016-ban utoljára nálunk járt a Black Sabbath a búcsúkoncertjük során, Ozzy Osbourne több rajongójától is visszahallottam, milyen gyenge teljesítményt nyújtott. És igaz, hogy félelmetesen soványnak és törékenynek tűnt, az éneklés pedig fizikai erőt is igényel, nem tudta már olyan energikusan előadni a slágereit, mint fénykorában. Viszont sugárzott róla, hogy nagyon élvezi a koncertet, én pedig megtiszteltetésnek éreztem, hogy élőben láthatom, így eszembe sem jutott panaszkodni. És izgatott voltam, amikor bejelentette, hogy a szólókarrierjével is visszatér Budapestre a Judas Priest társaságában 2022-ben, de végül először egy évvel elhalasztotta, majd lemondta a teljes turnét egészségügyi problémái miatt. Mindez szíven ütött, és amíg a sebeim nyalogattam, bele sem gondoltam, miként élheti meg ő mindezt. A Skyshowtime-on elérhető Ozzy: No Escape From Now című dokumentumfilmből kiderül: rettenetesen.

Ozzy
Csak a zenélés tette igazán boldoggá Ozzy Osbourne-t Forrás: TMDB

– Nem ittam vagy drogoztam kevesebbet, mint a legtöbb pályatársam, aki már mind meghalt – árulja el egy ponton a rocksztár, aki egyébként orvosi vélemények szerint annak köszönhetően élte túl a több évtizedes ámokfutását, hogy az enzimjei az átlagnál jóval gyorsabban bontották le a méreganyagokat. Aki viszont arra kíváncsi, miként csapta szét magát a karrierje fénypontján, jobban teszi, ha az I Am Ozzy című életrajzi könyvet lapozgatja, mert ez a film nem a bulikról szól, hanem éppen az ellenkezőjéről. A 2020-as évek elején vesszük fel a fonalat, amikor az énekes, mint egy rossz kisgyerek, felhangosítja a tévét a háttérben, miközben a feleségével, Sharon Osbourne-nal próbálnak interjút készíteni, majd békésen elszunyókál a háttérben.

Téves orvosi diagnózis keserítette meg Ozzy Osbourne utolsó éveit

Ekkoriban már nagyon rossz fizikai állapotban volt és mély depresszióban szenvedett, ironikus módon pedig nem a korábbi életvitele, hanem egy banális baleset miatt került mélypontra: éjszaka elesett, amikor kibotorkált a fürdőszobába. És 

hiába él valaki milliárdosként Los Angelesben, ott sem a világ nyolcadik csodája az egészségügy, fémcsavarokkal rögzítették a csigolyáit, amely egyrészt irtózatos fájdalmakat okozott, másrészt mint kiderült, teljes tévedés volt, muszáj is volt később megszabadítani tőlük.

Az énekesnek pedig könyörtelen volt szembenéznie azzal, hogy miután ötven évet teljes erőbedobással a színpadon töltött, már járni is alig tud és képtelen lenne egy teljes koncertet levezényelni. Hogy mit jelent számára a zene, az akkor érezhető a legerőteljesebben, amikor egy fiatal producer felkeresi, hogy készítsen közös dalt a fiatal rapperrel, Post Malone-nal, majd belevágott egy új albumba is. Amikor munka közben látjuk, csak úgy ragyog, amikor azonban attól kell tartani, hogy lehet, el sem tud menni 2024-ben a Rock and Roll Hall of Fame-beiktatására, egy végtelenül megtört embert látunk.

Szerencsére eljutott oda, noha csak egyetlen számot volt képes elénekelni, és érezte, hogy közel a vég, így ha szeretne egy búcsúkoncertet, akkor azt minél hamarabb nyélbe kell ütni. Ki is centizte, mindössze három héttel a halála előtt láthatta utoljára a közönség, amikor is július 5-én, a Black Sabbath szülővárosában, Birminghamben rocktörténelmet írt. Ozzy Osbourne három dalt adott elő egy trónon ülve, amikor meglátta a rajongóit, vigyorgott, mint a vadalma. Előtte és utána olyan együttesek és énekesek adták elő a dalait, mint a Metallica, a Slayer, a Pantera, a Gojira, az Anthrax vagy Yungblud. Miként többen is megfogalmazták, a sztárnak lehetősége nyílt arra, amely senkinek nem adatik meg: részt vett a saját temetésén.

És bár a film az élettől való elbúcsúzását követi végig, mégsem teljesen letargikus. Sőt, felemelő és irigylésre méltó látni, ahogy a felesége negyven év házasság után is rajongva szereti és mindenben támogatja, a gyerekeivel szintén közeli kapcsolatban van, az pedig, hogy milyen mértékben tisztelték a szakmában, tökéletesen illusztrálja a búcsúkoncert, amelyen legendák hosszú sora vett részt, és egyiküknek sem kellett kétszer mondani, hogy lépjenek fel az eseményen. És akkor még nem is beszéltünk arról a hihetetlen életműről, amit maga mögött hagyott. Kiegyeznék a sorsával.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekgmo

Génpiszkált szemét Ukrajnából

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ennyi sületlenséget ritkán lehet egy helyen találni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.