Halálos vonatgázolás történt Érden

A mentők már nem tudtak segíteni.

Forrás: feol.hu2026. 01. 09. 18:19
​A Déli pályaudvarról Székesfehérvárra közlekedő Z30-as vonat Érden, a Bagoly utcai átjáró közelében délelőtt elütött egy embert. Akkor még nem lehetett tudni, hogy a baleset következményei végzetesek voltak-e. 

(Forrás: OMSZ/Facebook)

Bár korábban előfordult már, hogy a baljós előjelek ellenére biztató hírek érkeztek a sérült állapotáról, ezúttal, sajnos, nem így volt, halálos baleset történt a MÁV székesfehérvári vonalán. Az Országos Mentőszolgálat a feol.hu megkeresésére közölte: a bajtársak a helyszínen egy ember halálának tényét állapították meg.

A tragikus balesetről további részleteket ide kattintva olvashat.

Borítókép: Az Országos Mentőszolgálat megkülönböztető jelzést használó mentőautója bevetésen a belváros V. kerületében (Fotó: MTVA Bizományosi/Faludi Imre)

Bayer Zsolt
idezojelekvilágháború

Berlin 80 éve és ma

Bayer Zsolt avatarja

Ma muszlimok tömege imádja Allahot ugyanott.

