Halálos vonatgázolás történt Érden

​A Déli pályaudvarról Székesfehérvárra közlekedő Z30-as vonat Érden, a Bagoly utcai átjáró közelében délelőtt elütött egy embert. Akkor még nem lehetett tudni, hogy a baleset következményei végzetesek voltak-e.

(Forrás: OMSZ/Facebook)

Bár korábban előfordult már, hogy a baljós előjelek ellenére biztató hírek érkeztek a sérült állapotáról, ezúttal, sajnos, nem így volt, halálos baleset történt a MÁV székesfehérvári vonalán. Az Országos Mentőszolgálat a feol.hu megkeresésére közölte: a bajtársak a helyszínen egy ember halálának tényét állapították meg.

