A kemény fagyok miatt leáll a kisoroszi rév

Az időjárási viszonyok és az erősödő jégzajlás miatt szombattól leáll a kisoroszi rév – közölte a révet üzemeltető Kisoroszi önkormányzata. A Kisoroszi és Visegrád-Szentgyörgypuszta közötti révközlekedést ideiglenesen, szombat reggeltől várhatóan a jövő hét közepéig leállítják, amíg újra biztonságos nem lesz a hajózás.

Fotó: MTI/Donka Ferenc

A település honlapján közzétett tájékoztatás szerint az érintett időszakban

a közlekedést menetrend szerint közlekedő autóbuszokkal, illetve a falubusszal oldják meg.

A pontos menetrendről szintén a település honlapján tájékozódhatnak.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a katasztrófavédelem figyelmeztetett az ónos eső miatt, és több tanáccsal is ellátta a közlekedőket, hogy mire kell ilyenkor ügyelni. Figyelmeztetésük szerint nyugat, északnyugat felől egy csapadékzóna érkezik, amelyből az ország délnyugati harmadán egy átmeneti gyenge havazást követően tartós ónos eső, Somogy és Baranya vármegye délnyugati felén jelentős mennyiségű – öt milliméter – ónos eső várható.