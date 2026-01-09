révidőjáráspótlóbuszhideg

A kemény fagyok miatt leáll a kisoroszi rév

A közlekedést pótlóbuszokkal oldják meg.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 09. 18:02
Fotó: MTI/Donka Ferenc
Az időjárási viszonyok és az erősödő jégzajlás miatt szombattól leáll a kisoroszi rév – közölte a révet üzemeltető Kisoroszi önkormányzata. A Kisoroszi és Visegrád-Szentgyörgypuszta közötti révközlekedést ideiglenesen, szombat reggeltől várhatóan a jövő hét közepéig leállítják, amíg újra biztonságos nem lesz a hajózás.

Csongrád, 2017. február 12. A komp, a háttérben a tavaly év végén szétbontott pontonhíd része Csongrádnál 2017. február 12-én. A Tiszán feltorlódott jégtáblák miatt a komp nem tud közlekedni, ezért aki a folyón szeretne átkelni Nagyrétre, annak körülbelül 60 kilométeres kerülõt kell megtennie. MTI Fotó: Donka Ferenc
Fotó: MTI/Donka Ferenc

A település honlapján közzétett tájékoztatás szerint az érintett időszakban 

a közlekedést menetrend szerint közlekedő autóbuszokkal, illetve a falubusszal oldják meg. 

A pontos menetrendről szintén a település honlapján tájékozódhatnak.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a katasztrófavédelem figyelmeztetett az ónos eső miatt, és több tanáccsal is ellátta a közlekedőket, hogy mire kell ilyenkor ügyelni. Figyelmeztetésük szerint nyugat, északnyugat felől egy csapadékzóna érkezik, amelyből az ország délnyugati harmadán egy átmeneti gyenge havazást követően tartós ónos eső, Somogy és Baranya vármegye délnyugati felén jelentős mennyiségű – öt milliméter – ónos eső várható.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

Bayer Zsolt
idezojelekvilágháború

Berlin 80 éve és ma

Bayer Zsolt avatarja

Ma muszlimok tömege imádja Allahot ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

