Újabb bejelentést tett az operatív törzs

Ónos eső, csúszós utak, extrém hideg – ezekre kell most figyelni!

Közleményt adott ki a kormány.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 14:24
Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya
Ónos eső, csúszós utak, extrém hideg, most ezekre kell figyelni. Az operatív törzs óvatosságra kér mindenkit – hívta fel a figyelmet Magyarország kormánya a közösségi oldalán. Hangsúlyozták: a riasztott dél-dunántúli vármegyékben, ha tehetik, ne induljanak el autóval. Az egyedülálló idősekre pedig különösen figyeljünk – tették hozzá.

Köszönet minden közszolgálati dolgozónak, aki részt vesz a takarítási, mentési, segítségnyújtási, egészségügyi munkálatokban, és segíti a közlekedés biztosítását

– emelték ki.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a katasztrófavédelem figyelmeztetett az ónos eső miatt, és több tanáccsal is ellátta a közlekedőket, hogy mire kell ilyenkor ügyelni. Figyelmeztetésük szerint a késő délelőtti, déli óráktól nyugat, északnyugat felől egy csapadékzóna érkezik, amelyből az ország délnyugati harmadán egy átmeneti gyenge havazást követően tartós ónos eső, Somogy és Baranya vármegye délnyugati felén jelentős mennyiségű – öt milliméter – ónos eső várható.

 

 

