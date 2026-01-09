Három vármegyében harmadfokú, másik háromban másodfokú és háromban elsőfokú riasztás van érvényben az érkező ónos eső miatt

Arra is figyelmeztetett, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra, és vezessen lassabban, figyelmesebben, körültekintőbben. Emellett azt javasolják az autósoknak, tankoljanak a szokásosnál több üzemanyagot, és az útra kelők vigyék magukkal feltöltött mobiltelefonjukat, valamint legyen náluk tartalék ruha, ásványvíz és egy kis étel arra az esetre, ha elakadnának vagy hosszabb ideig kellene várakozniuk.

Az ónos eső miatt vezetékek, ágak szakadhatnak le, ezért azt javasolják, ne parkoljanak ezek alá az autósok. A gyalogosok pedig kellő óvatossággal közlekedjenek, és aki kidőlt fát, elszakadt elektromos vezetéket, bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot – kérte Mukics Dániel.