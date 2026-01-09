A veszélyjelzésben azt írták, az érintett járásokban a következő órákban tartós, többórás ónos eső várható, amelynek várható mennyisége meghaladhatja az öt millimétert.
Három vármegyében harmadfokú, másik háromban másodfokú és háromban elsőfokú riasztás van érvényben az érkező ónos eső miatt
Ónos eső veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Zala, Baranya, és Somogy vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt. péntek délelőtt.
A meteorológiai előrejelzés szerint péntek reggeltől nyugat–északnyugat felől egy csapadékzóna érkezik, ebből az ország délnyugati harmadán egy átmeneti gyenge havazást követően
a késő délelőtti, déli óráktól tartós ónos eső jön.
Kiemelten Somogy és Baranya vármegye délnyugati felén jelentős, öt millimétert is meghaladó mennyiségű ónos eső várható. Északabbra, a Mosonmagyaróvár–Békéscsaba vonal tágabb térségében kisebb havazás valószínű, néhol ennél vastagabb, négy-öt centiméteres friss hóréteg képződhet. Az ország északkeleti harmadán ennél kevesebb hó hullhat.
A HungaroMet péntek éjfélig legmagasabb, harmadfokú (piros) figyelmeztetést adott ki Somogy, Baranya és Zala vármegyékre, míg Vas, Tolna és Bács-Kiskun vármegyékre másodfokú (narancs) figyelmeztetést. Az ónos eső mennyisége ezeken a területeken meghaladhatja az egy milliméternyit. A gyenge ónos eső veszélye miatt pedig elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Veszprém, Fejér és Csongárd-Csanád vármegye területén.
Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt kérte, a riasztással érintett területeken
senki ne induljon útnak se gyalog, se járművel, hacsak nem létszükséglet.
Azt javasolta, aki mégis elindul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról.
Arra is figyelmeztetett, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra, és vezessen lassabban, figyelmesebben, körültekintőbben. Emellett azt javasolják az autósoknak, tankoljanak a szokásosnál több üzemanyagot, és az útra kelők vigyék magukkal feltöltött mobiltelefonjukat, valamint legyen náluk tartalék ruha, ásványvíz és egy kis étel arra az esetre, ha elakadnának vagy hosszabb ideig kellene várakozniuk.
Az ónos eső miatt vezetékek, ágak szakadhatnak le, ezért azt javasolják, ne parkoljanak ezek alá az autósok. A gyalogosok pedig kellő óvatossággal közlekedjenek, és aki kidőlt fát, elszakadt elektromos vezetéket, bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot – kérte Mukics Dániel.
Micsoda ötlet: hóember-szépségversenyt hirdettek egy magyar faluban + fotók
Vajon melyik lesz a legszebb hóember?
Magyar Péterék meneszthetik a botrányos somogyi jelöltjüket
Kártyavárként omlott össze a tiszás politikusról felépített kampányimázs.
Vizsgálódik a katasztrófavédelem, egy ember meghalt, miután kigyulladt egy háromszintes ház az éj leple alatt Zalában
A tűzoltók két gázpalackot eltávolítottak a helyszínről.
Gázolt a vonat Tárnok előtt, korlátozások lesznek a fővonalon
A baleset miatt korlátozásokra kell készülni a székesfehérvári vonalon.
