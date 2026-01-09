Tizenkét iskolában ma csak délelőtt lesz tanítás, két intézményben már átálltak az online oktatásra

Az elmúlt három napban országszerte 12 700, szakképzésben tanuló fiatal segített a járdák, közterek biztonságosabbá tételében – ismertette Hankó Balázs a Székesfehérvári Szakképzési Centrum I. István Technikumában rendezett Kérdezd a minisztert! fórumot követő sajtótájékoztatón. A kultúráért és innovációért felelős miniszter kiemelte, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum az egyike azoknak az intézményeknek, ahol a fiatalok közül a legtöbben – itt 720-an – végeztek önkéntes hólapátolási munkát a napokban. – A tavaly indult országos jószolgálati programban pedig már 52 ezren vettek részt a szakképzésben tanulók közül – tette hozzá, méltatva a fiatalok teljesítményét.
Jelenleg Baranya vármegyében van 12 olyan szakképző iskola, ahol délelőtti oktatás lesz, és utána hazaengedik a diákokat, Nagykanizsán két intézményben online oktatásra tértek át a biztonság érdekében, Zalaegerszegen pedig egy iskolában tanszünet van – tájékoztatott a tárcavezető. Majd hangsúlyozta: a szakképzésben olyan szabályozás van, amely rugalmas, az adott intézmény vezetése az aktuális helyzethez igazodva tud döntést hozni, legyen szó rövidített oktatásról, online iskoláról vagy tanszünetről.
A megújított magyar szakképzés a harmadik helyen áll az EU-ban, valamint az OECD munkaerőpiaci megfelelőségét illetően is. Olyan szakképzés van Magyarországon, amely európai és világszínvonalú, ennek kulcsa pedig a duális, gyakorlatorientált szakképzés
– hívta fel a figyelmet. A miniszter jelezte: az elmúlt időszakban két és félszeresére emelkedtek az oktatók bérei, 425 milliárd forint értékű infrastruktúrafejlesztés valósult meg az elmúlt években, a tananyagfejlesztésben pedig hétszáz digitális tananyag áll rendelkezésre, és a mesterséges intelligencia oktatását is megkezdték. A legjobbaknak különféle ösztöndíjakat biztosítanak, és a fiatalok felvehetik a négymillió forintos munkáshitelt is, amelyet 39 ezren már igényeltek is – tette hozzá.
Hankó Balázs elmondta, a fórumon szó esett a duális képzés kapcsán a vállalatok ösztönzéséről, hogy minél több diákot fogadjanak, és nekik magasabb munkabért tudjanak biztosítani, de beszéltek az okleveles technikusi képzésről is, amelyben 28 egyetem 156 képzéssel vesz részt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!