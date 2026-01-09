hóesésszakképzéshólapátolás

Tizenkét iskolában ma csak délelőtt lesz tanítás, két intézményben már átálltak az online oktatásra

Több iskolában is változott az oktatás rendje.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 11:36
Fotó: MTI/Varga György
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt három napban országszerte 12 700, szakképzésben tanuló fiatal segített a járdák, közterek biztonságosabbá tételében – ismertette Hankó Balázs a Székesfehérvári Szakképzési Centrum I. István Technikumában rendezett Kérdezd a minisztert! fórumot követő sajtótájékoztatón. A kultúráért és innovációért felelős miniszter  kiemelte, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum az egyike azoknak az intézményeknek, ahol a fiatalok közül a legtöbben – itt 720-an – végeztek önkéntes hólapátolási munkát a napokban. – A tavaly indult országos jószolgálati programban pedig már 52 ezren vettek részt a szakképzésben tanulók közül – tette hozzá, méltatva a fiatalok teljesítményét.

hó
Fotó: Pexels

Jelenleg Baranya vármegyében van 12 olyan szakképző iskola, ahol délelőtti oktatás lesz, és utána hazaengedik a diákokat, Nagykanizsán két intézményben online oktatásra tértek át a biztonság érdekében, Zalaegerszegen pedig egy iskolában tanszünet van – tájékoztatott a tárcavezető. Majd hangsúlyozta: a szakképzésben olyan szabályozás van, amely rugalmas, az adott intézmény vezetése az aktuális helyzethez igazodva tud döntést hozni, legyen szó rövidített oktatásról, online iskoláról vagy tanszünetről.

A megújított magyar szakképzés a harmadik helyen áll az EU-ban, valamint az OECD munkaerőpiaci megfelelőségét illetően is. Olyan szakképzés van Magyarországon, amely európai és világszínvonalú, ennek kulcsa pedig a duális, gyakorlatorientált szakképzés

– hívta fel a figyelmet. A miniszter jelezte: az elmúlt időszakban két és félszeresére emelkedtek az oktatók bérei, 425 milliárd forint értékű infrastruktúrafejlesztés valósult meg az elmúlt években, a tananyagfejlesztésben pedig hétszáz digitális tananyag áll rendelkezésre, és a mesterséges intelligencia oktatását is megkezdték. A legjobbaknak különféle ösztöndíjakat biztosítanak, és a fiatalok felvehetik a négymillió forintos munkáshitelt is, amelyet 39 ezren már igényeltek is – tette hozzá.

Hankó Balázs elmondta, a fórumon szó esett a duális képzés kapcsán a vállalatok ösztönzéséről, hogy minél több diákot fogadjanak, és nekik magasabb munkabért tudjanak biztosítani, de beszéltek az okleveles technikusi képzésről is, amelyben 28 egyetem 156 képzéssel vesz részt.

A tárcavezető arról is beszámolt, hogy a Déryné-programban elindítottak egy Láss, hallj, érts! elnevezésű mentálhigiénés programot, a kultúra területén pedig vizsgálják, hogyan emelhetők be az egyetemi rendszerhez – ahol kreditet kapnak a hallgatók a kulturális rendezvényen való részvételért – hasonló elemek a szakképzésbe.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Varga György)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu