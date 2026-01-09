Tizenkét iskolában ma csak délelőtt lesz tanítás, két intézményben már átálltak az online oktatásra

Az elmúlt három napban országszerte 12 700, szakképzésben tanuló fiatal segített a járdák, közterek biztonságosabbá tételében – ismertette Hankó Balázs a Székesfehérvári Szakképzési Centrum I. István Technikumában rendezett Kérdezd a minisztert! fórumot követő sajtótájékoztatón. A kultúráért és innovációért felelős miniszter kiemelte, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum az egyike azoknak az intézményeknek, ahol a fiatalok közül a legtöbben – itt 720-an – végeztek önkéntes hólapátolási munkát a napokban. – A tavaly indult országos jószolgálati programban pedig már 52 ezren vettek részt a szakképzésben tanulók közül – tette hozzá, méltatva a fiatalok teljesítményét.

Fotó: Pexels

Jelenleg Baranya vármegyében van 12 olyan szakképző iskola, ahol délelőtti oktatás lesz, és utána hazaengedik a diákokat, Nagykanizsán két intézményben online oktatásra tértek át a biztonság érdekében, Zalaegerszegen pedig egy iskolában tanszünet van – tájékoztatott a tárcavezető. Majd hangsúlyozta: a szakképzésben olyan szabályozás van, amely rugalmas, az adott intézmény vezetése az aktuális helyzethez igazodva tud döntést hozni, legyen szó rövidített oktatásról, online iskoláról vagy tanszünetről.

A megújított magyar szakképzés a harmadik helyen áll az EU-ban, valamint az OECD munkaerőpiaci megfelelőségét illetően is. Olyan szakképzés van Magyarországon, amely európai és világszínvonalú, ennek kulcsa pedig a duális, gyakorlatorientált szakképzés

– hívta fel a figyelmet. A miniszter jelezte: az elmúlt időszakban két és félszeresére emelkedtek az oktatók bérei, 425 milliárd forint értékű infrastruktúrafejlesztés valósult meg az elmúlt években, a tananyagfejlesztésben pedig hétszáz digitális tananyag áll rendelkezésre, és a mesterséges intelligencia oktatását is megkezdték. A legjobbaknak különféle ösztöndíjakat biztosítanak, és a fiatalok felvehetik a négymillió forintos munkáshitelt is, amelyet 39 ezren már igényeltek is – tette hozzá.

Hankó Balázs elmondta, a fórumon szó esett a duális képzés kapcsán a vállalatok ösztönzéséről, hogy minél több diákot fogadjanak, és nekik magasabb munkabért tudjanak biztosítani, de beszéltek az okleveles technikusi képzésről is, amelyben 28 egyetem 156 képzéssel vesz részt.