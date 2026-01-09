jackassfilmbam margera

Az őrült poénok visszatérnek a mozivászonra: kiderült, mikor érkezik a Jackass 5

Hivatalosan is bejelentették a Jackass filmsorozat ötödik részét, amely 2026 nyarán kerül a mozikba. A rajongóknak különösen érdekes fordulat, hogy Bam Margera neve is szerepel a projektben – igaz, nem éppen úgy, ahogy azt várták.

2026. 01. 09. 12:24
Újabb epizóddal tér vissza a botrányos sorozat: június 26-án jön a következő Jackass-film. Bár az őrült alkotás címét hivatalosan még nem jelentették be, minden jel arra utal, hogy a produkció Jackass 5 címmel érkezik, nem pedig egy újrakiadásról vagy jubileumi projektről van szó – írja a Metal Injection.

(From L) US stunt performer "Danger Ehren" McGhehey, US actor Eric Andre, US stunt performer and actor Johnny Knoxville, US stunt performer Chris Pontius and US stunt performer Jason Acuna arrive for the US premiere of "Jackass Forever" at the TCL Chinese Theater in Hollywood, California, February 1, 2022. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
A szereplők érkeznek érkezik a Jackass Forever amerikai premierjére. Fotó: AFP

A hírt a hét elején Johnny Knoxville szellőztette meg egy Instagram-posztban, amelyet ő maga, a hivatalos Jackass-fiók és a Gorilla Flicks – Jeff Tremaine, a franchise megálmodója által alapított produkciós cég – közösen osztott meg.

A bejegyzés szövege így szólt:

Na, a mindenit, hatalmas durranással indítjuk az évet! Tudatni akartuk veletek, hogy idén nyáron visszatér a Jackass! Találkozunk a mozikban június 26-án. Hamarosan jövünk még részletekkel, de először tőlünk akartátok hallani!

Az új film négy évvel a 2022-es Jackass Forever után érkezik, amely bebizonyította, hogy a széria fájdalomra, abszurditásra és önkínzó látványosságokra épülő humora továbbra is tömegeket vonz. A készítők ígérete szerint a Jackass 5 nem finomkodik: a széria hírhedt stílusában tér vissza, és a veterán szereplők ismét a testi épségüket kockáztatják a nézők szórakoztatásáért.

 

Bam Margera csak archív felvételeken lesz látható

A rajongók régóta találgatták, hogy Bam Margera visszatérhet-e a szériába. A Variety információi szerint Margera nem vesz részt új forgatásokon, ugyanakkor a készítők korábban rögzített, eddig nem látott archív felvételeket építenek be a filmbe. Így a közönség mégis viszontláthatja a Jackass egyik legismertebb arcát.

Bam Margera arives at The World Premiere Of Lionsgate 'The Last Stand' held at Grauman's Chinese Theatre on January 14, 2013 in Hollywood, California. AFP PHOTO / JOE KLAMAR (Photo by JOE KLAMAR / AFP)
Bam Margera. Fotó: AFP

Bam Margera az elmúlt években többször is konfliktusba került a stábbal, és személyes problémái miatt a Jackass Forever forgatásából is kimaradt. 

Az archív felvételek használata kompromisszumként értelmezhető: a film tiszteleg Margera szerepe előtt, miközben nem bontja meg a jelenlegi stáb működését.

 

Borítókép: Jelenet a Jackass 3D című filmből (Fotó: AFP)

 

