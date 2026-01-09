Az őrült poénok visszatérnek a mozivászonra: kiderült, mikor érkezik a Jackass 5

Újabb epizóddal tér vissza a botrányos sorozat: június 26-án jön a következő Jackass-film. Bár az őrült alkotás címét hivatalosan még nem jelentették be, minden jel arra utal, hogy a produkció Jackass 5 címmel érkezik, nem pedig egy újrakiadásról vagy jubileumi projektről van szó – írja a Metal Injection.

A szereplők érkeznek érkezik a Jackass Forever amerikai premierjére. Fotó: AFP

A hírt a hét elején Johnny Knoxville szellőztette meg egy Instagram-posztban, amelyet ő maga, a hivatalos Jackass-fiók és a Gorilla Flicks – Jeff Tremaine, a franchise megálmodója által alapított produkciós cég – közösen osztott meg.

A bejegyzés szövege így szólt:

Na, a mindenit, hatalmas durranással indítjuk az évet! Tudatni akartuk veletek, hogy idén nyáron visszatér a Jackass! Találkozunk a mozikban június 26-án. Hamarosan jövünk még részletekkel, de először tőlünk akartátok hallani!

Az új film négy évvel a 2022-es Jackass Forever után érkezik, amely bebizonyította, hogy a széria fájdalomra, abszurditásra és önkínzó látványosságokra épülő humora továbbra is tömegeket vonz. A készítők ígérete szerint a Jackass 5 nem finomkodik: a széria hírhedt stílusában tér vissza, és a veterán szereplők ismét a testi épségüket kockáztatják a nézők szórakoztatásáért.

Bam Margera csak archív felvételeken lesz látható

A rajongók régóta találgatták, hogy Bam Margera visszatérhet-e a szériába. A Variety információi szerint Margera nem vesz részt új forgatásokon, ugyanakkor a készítők korábban rögzített, eddig nem látott archív felvételeket építenek be a filmbe. Így a közönség mégis viszontláthatja a Jackass egyik legismertebb arcát.

Bam Margera. Fotó: AFP

Bam Margera az elmúlt években többször is konfliktusba került a stábbal, és személyes problémái miatt a Jackass Forever forgatásából is kimaradt.

Az archív felvételek használata kompromisszumként értelmezhető: a film tiszteleg Margera szerepe előtt, miközben nem bontja meg a jelenlegi stáb működését.

Borítókép: Jelenet a Jackass 3D című filmből (Fotó: AFP)