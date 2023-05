Gruppie-ek, heroin, szétvert hotelszobák: fék nélküli vonatként zakatolt a Mötley Crüe

Már a legelső észak-amerikai turnéjuk elején szétcsúszva feküdtek egy szálloda medencéjének a partján és egyikük sem tudta felidézni, pontosan hány nővel szexszeltek az utóbbi napokban, amikor megjelent szintén nem éppen józan állapotban Ozzy Osbourne – akinek a Mötley Crüe volt az előzenekara az 1984-es koncertkörúton –, egy szívószállal felszippantott néhány hangyát, majd ,,hol az italom” felkiáltással a padlóra vizelt és felnyalta.

Mötley Crüe: Mocskos rock 'n' roll Fotó: Netflix

Le sem tagadhatnák a készítők, hogy a rendezői székben Jeff Tremaine ül, akinek a nevéhez az egész estés Jackass-filmek fűződnek, olyan élvezettel ábrázolja, ahogyan a drogoktól, a hírnévtől és a könnyűvérű nőktől megrészegült fiatalok meztelenül rohangálnak hotelek folyosóin, inzultálva a jómódú vendégeket, majd kidobálják az ablakon a televíziót és egyéb súlyos használati tárgyakat, minden közelükbe kerülő nővel egyből aktust létesítenek és ahogyan a lemezeikkel és a koncertjeikkel összelapátolt sok millió dollár egyből az orrukban vagy a vénájukban köt ki kábítószer formájában.

Nem véletlen, hogy az egykori menedzserük, aki mások mellett a Kiss-szel és Bon Jovival is együtt dolgozott, azt állította, hogy soha nem találkozott olyan elviselhetetlen figurákkal, mint a Mötley Crüe tagjai.



Az már a film elején kiderül, hogy a zenészek igencsak más körülmények közül származnak. Nikki Sixx basszusgitáros például kora tizenéves korában csaknem felvágta az ereit, majd a sérülést az alkoholista anyjára fogta, csakhogy a gyámhatóság elvegye tőle, talán nem is véletlen, hogy később ő járt élen önpusztítás tekintetében a bandában, egy alkalommal a klinikai halálból hozták vissza, miután túllőtte magát heroinnal. És bár az alkotás nem ábrázolja, Vince Neil énesnek is balhés gyerekkora volt, már tizenöt évesen összebarátkozott a droggal és az alkohollal és kisstílű bűnözéssel fedezve az anyagra valót, ezzel szemben Tommy Lee dobos szerető családból származott, a csapatba bekerülve azonban őt sem kellett külön bátorítani a züllésre. Az együttes agya egyértelműen Mick Mars gitáros volt: bár ő sem a józanságáról volt híres, nagyjából tíz évvel idősebb volt a többieknél és a viszonylagos visszafogottságban valószínűleg az is szerepet játszott, hogy fiatalon a Bechterew nevezetű kórt diagnosztizálták nála, amelynek hatására megcsontosodnak a gerinccsontok, kínzó fájdalmat okozva és csaknem ellehetetlenítve a mozgást; ráadásul a zenész a betegségéből kifolyólag nyolc centit veszített is a magasságából. Mindebből kifolyólag egyébként a jelenlegi turnén nem is tud már részt venni, öröm az ürömben, hogy a helyét egy nem kevésbé zseniális gitáros, Marilyn Manson és Rob Zombie egykori zenésztársa, John 5 tölti be.

A Mötley Crüe: Mocskos rock 'n' roll című film érzékletesen mutatja be, hogyan válik szupersztárrá villámgyorsan a banda, amelynek látszólag semmi más motivációja nincs, minthogy minél több nőhöz jussanak. Viszont a korszellemre ügyesen ráérezve hamar átlátják, akkor tudnak igazán nagyot durrantani, ha olyan élő koncertet adnak, amelyet még senki sem látott korábban. A punk akkori minimalizmusával szembemenve pedig a végtelenül látványos előadásmódra építenek olyannyira, hogy valószínűleg előbb vásároltak tűzfújó gépet, mint rendes hangosítót. A számításaik bejöttek, egy pillanat alatt Amerika egyik legsikeresebb bandájává váltak.

Mötley Crüe: Mocskos rock 'n' roll Fotó: Netflix

A film jól illusztrálja Jeff Tremaine rendező határait is: a balhék és a látványos koncertfelvételek bemutatását élvezetesen és lendületesen ábrázolja, ellenben az emberi drámák bemutatásába már beletörik a bicskája, noha utóbbiakban sem volt hiány a Mötley Crüe története során.

Vince Neil például 1984-ben halálos autóbalesetet okozott ittasan, a tragédiában egy jó barátja életét vesztette, 1995-ben pedig mindössze négy éves korában meghalt a kislánya rákban, mindkét trauma azonban viszonylag súlytalanul, kipipálandó pontként jelenik meg a filmben, hogy aztán ismét arra terelődjön a szó, milyen vagány figurák is ezek a zenészek.

Utóbbi pedig tagadhatatlan tény, csak inkább beszélhetünk imázsfilmről, mintsem emberi drámáról. Ebben a kategóriában azonban köröket ver a Queen pályáját bemutató finomkodó és meghunyászkodó Bohém rapszódiára, sőt, a Mötley Crüe: Mocskos rock 'n' roll a rossz reklám is reklám filozófiáját követve csak az extremitásokra koncentrál.

Mötley Crüe: Mocskos rock 'n' roll megtekinthető a Netflix kínálatában.

Borítókép: Mötley Crüe: Mocskos rock 'n' roll (Forrás: Netflix)