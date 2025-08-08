IzraelusaEurópa

Európa izraeli engedményeket akar

Európa megpróbál nyomást gyakorolni Izraelre az ország amerikai nagykövete szerint. Mike Huckabee szerint izraeli engedményeket várnak az európai országok holott még az Arab Liga is a túszok szabadon engedését követeli.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 18:45
Fotó: KEVIN DIETSCH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Izrael amerikai nagykövete szerint Európa azt szeretné, ha Izrael minden engedményt megtenne. Ez azonban azt is megmutatja, hogy Európa izraeli politikája tulajdonképpen csak nyomásgyakorlás Izraelre, de nem a Hamászra – számolt be róla a CBS.

Az izraeli nagykövet szerint Európa politikája egyoldalú
Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A nagykövet az országa és az EU között fennálló feszültség kapcsán nem rejtette véka alá véleményét. 

Az európaiak azt akarják, hogy Izrael tegyen meg minden engedményt, bár még az Arab Liga is követelte a Hamásztól a túszok szabadon bocsátását és a lefegyverzést

– fogalmazott a diplomata. 

A politikus egyúttal kiemelte, hogy amíg az európai közvélemény a Gázai övezetben tapasztalható – Izrael szerint nem létező – éhezésről beszél, addig a foglyokról és szenvedéseikről egy szó sem esik.

Az izraeli túszok állapota borzalmas

Nemrég a Hamász közétett egy videót, amiben az izraeli túszok láthatóak. A felvételek sokkolták a közvéleményt, miután a túszok állapota jól láthatóan borzalmas. Ennek kapcsán Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is megszólalt.  

A valóság az, hogy szisztematikus éheztetést követnek el a túszaink – férfiak és nők ellen, akiket súlyos és kegyetlen fizikai és pszichológiai bántalmazásnak vetnek alá

– nyomatékosította a miniszterelnök. 

Borítókép: Mike Huckabee, Izrael amerikai nagykövete (Fotó: AFP)

