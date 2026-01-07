Ha jön egy Tisza-kormány, akkor Magyarország is belekeveredik a háborúba

„Az ukránok jövőre akarnak csatlakozni az Európai Unióhoz” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, hogy ha ez megtörténik, akkor egész Európa háborúban áll majd. Ha pedig jön egy Tisza-kormány, akkor Magyarország is belekeveredik a háborúba.

Menczer Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogyha jön egy Tisza-kormány, akkor Magyarország is belekeveredik a háborúba. Fotó: MTI

Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes szerint a 20 pontos béketervben tárgyalt ambiciózusabb szám is reális, és már van némi egyetértés abban, hogy ez a céldátum hogyan hozható közelebb. Arra az újságírói kérdésre, hogy a 2027 céldátum reális-e, Kacska azt válaszolta, hogy az egy