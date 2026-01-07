Menczer TamásUkrajnaháborúTiszaorosz-ukrán háború

Ha jön egy Tisza-kormány, akkor Magyarország is belekeveredik a háborúba

Menczer Tamás közösségi oldalán megosztott videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna már jövőre csatlakozna az Európai Unióhoz, ami azt jelentené, hogy egész Európa belesodródik a háborúba. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy véli, egy esetleges Tisza-kormány Magyarországot is ebbe az irányba vinné.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 16:10
Zelenszkij belesodorná az uniót a háborúba Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
„Az ukránok jövőre akarnak csatlakozni az Európai Unióhoz” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, hogy ha ez megtörténik, akkor egész Európa háborúban áll majd. Ha pedig jön egy Tisza-kormány, akkor Magyarország is belekeveredik a háborúba.

 Menczer Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogyha jön egy Tisza-kormány, akkor Magyarország is belekeveredik a háborúba. Fotó: MTI

Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes szerint a 20 pontos béketervben tárgyalt ambiciózusabb szám is reális, és már van némi egyetértés abban, hogy ez a céldátum hogyan hozható közelebb. Arra az újságírói kérdésre, hogy a 2027 céldátum reális-e, Kacska azt válaszolta, hogy az egy 

elméleti dátum […] de lehetséges.

Menczer Tamás kiemelte, hogy mindez azt jelenti, hogy nem tisztelik a magyarok döntését és azt, hogy behozzák a háborút az Európai Unióba,

vagyis jövőre egész Európa háborúban áll majd. És ha jön egy Tisza-kormány, akkor mi is. Mondjunk nemet a háborúra és mondjunk nemet a Tiszára is!

Orbán Viktor: Most kell észnél lenni!

Orbán Viktor a bejegyzésében azt írta: a háború olyan, mint a migráció. „Aki egyszer rosszul dönt, a döntését soha többet nem tudja megváltoztatni, a hibáját nem tudja kijavítani. Nem szabad hibázni” – fogalmazott. A kormányfő hangsúlyozta:

A békepárti magyar kormány Brüsszel útjában van. Ezért akarnak egy Brüsszel által irányított, ukránpárti bábkormányt ültetni a nyakunkra. Ehhez a pártjuk és a bábfigurájuk megvan. Pénzzel és mentelmi joggal irányítják.

A miniszterelnök kiemelte, a Tisza a brüsszeli utat választotta:

Háború, Ukrajna uniós tagsága, a magyarok pénzének átadása, migráció,  genderpropaganda.

Borítókép: Zelenszkij belesodorná az uniót a háborúba (Fotó: MTI)

